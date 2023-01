Le marché du déficit en hormone de croissance devrait atteindre 5 747,75 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le déficit en hormone de croissance (GHD), communément appelé nanisme ou nanisme hypophysaire, est une affection causée par un manque d’hormone de croissance dans le corps. Les enfants atteints de GHD ont des proportions corporelles normales mais sont exceptionnellement petits. Le GHD peut être congénital (présent à la naissance) ou se développer avec le temps (acquis). Ce trouble survient lorsque l’hypophyse ne produit pas suffisamment d’hormone de croissance. Des problèmes génétiques, de graves lésions cérébrales ou la naissance sans hypophyse peuvent en être la cause.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché du déficit en hormone de croissance atteindra 5 747,75 millions USD d’ici 2029 contre 3 980,38 millions USD en 2021, à un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. L’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les principaux acteurs du marché Déficit en hormone de croissance comprennent:

F. Hoffmann-La Roche SA (société)

Mylan NV (EE. UU.)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Pfizer (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

Zydus Cadila (à partir de là)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.(인도)

Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Eli Lilly (États-Unis)

Cipla Inc. (EE.UU.)

Ipsen Pharma (France)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Abbott (États-Unis)

Allergan (Irlande)

Dynamique du marché du déficit en hormone de croissance

chauffeur

Incidence accrue de retard de croissance

On estime que l’augmentation de l’incidence des troubles de la croissance stimule la croissance du marché. La sensibilisation du public à l’utilisation de l’hormone de croissance synthétique s’est accrue au fil du temps. Cependant, à mesure que les acteurs de l’industrie mènent davantage de recherches sur la cause profonde du retard de croissance et que les taux de diagnostic s’améliorent, les cas de retard de croissance ont augmenté. Les troubles génétiques tels que le déficit en hormone de croissance pédiatrique, le déficit en hormone de croissance adulte, la petite taille idiopathique, le syndrome de Turner et le syndrome de Prader-Willi ne sont que quelques-uns de ces troubles.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé.

Un autre facteur important affectant le taux de croissance du marché du déficit en hormone de croissance est l’augmentation des dépenses de santé, qui contribue à l’amélioration des infrastructures. De plus, divers organismes gouvernementaux visent à améliorer les infrastructures de santé grâce à un financement accru, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

croissance démographique vieillissante

On estime que la population gériatrique croissante stimulera l’expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale de personnes âgées était estimée à plus de 524 millions en 2010 et devrait atteindre près de 2 milliards d’ici 2050. Maladies, qui devraient améliorer le taux de croissance du marché.

En outre, l’augmentation des initiatives de sensibilisation du public par les organisations publiques et privées stimulera le marché du déficit en hormone de croissance. De plus, l’évolution des modes de vie des personnes et la prévalence croissante d’autres troubles génétiques entraîneront l’expansion du marché du déficit en hormone de croissance.

Chance

Augmentation du nombre d’activités de R&D

De plus, l’augmentation des activités de R&D stimule la croissance du marché. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du déficit en hormone de croissance. Pendant ce temps, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage la croissance du marché. De plus, l’augmentation des investissements dans le développement de technologies de pointe et l’essor des marchés émergents offriront des opportunités lucratives pour la croissance du marché du déficit en hormone de croissance au cours de la période de prévision.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-growth-hormone-deficiency-market.

Portée du marché mondial Déficit en hormone de croissance

Le marché du déficit en hormone de croissance est segmenté en fonction du type, du traitement, du diagnostic, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Cône

Déficit en hormone de croissance chez l’enfant

déficit en hormone de croissance adulte

diagnostic

test sanguin

Examen de diplôme de cinéma

Tomodensitométrie (TDM)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

ETC

guérir

traitement médical

hormone de croissance humaine recombinante

Extrait pituitaire humain

Opération

Voie d’administration

veine

injection intramusculaire

ETC

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

ETC

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

ETC

Analyse régionale / aperçu du marché Déficit en hormone de croissance

Le marché Déficit en hormone de croissance est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, traitement, diagnostic, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution énumérés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Déficit en hormone de croissance comprennent les États-Unis, le Canada et l’Amérique du Nord. Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord a dominé le marché du déficit en hormone de croissance en raison de l’augmentation des activités de recherche dans la région. De plus, l’augmentation des dépenses de santé et la présence d’acteurs clés stimuleront le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des cas de déficit en hormone de croissance dans la région. En outre, le développement des infrastructures de soins de santé et la croissance de la population gériatrique stimuleront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

Parcourir la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-growth-hormone-deficiency-market

La section pays du rapport fournit également divers facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces porteuses, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données des pays, en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des défis d’une concurrence sévère ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, et de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales.

