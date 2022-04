Le marché du cumène devrait connaître une croissance et une tendance rapides d’ici 2022-2030

La taille du marché mondial du cumène était de 19,1 milliards de dollars américains en 2021. La taille du marché mondial du cumène devrait atteindre 27,5 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030. .

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC922

Le cumène est également connu sous le nom d’isopropylbenzène. C’est un composé organique, de nature inflammable et incolore, avec un point d’ébullition élevé d’environ 152°C. C’est un constituant du pétrole brut et des carburants raffinés.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial du cumène devrait connaître de nombreuses opportunités de croissance, en raison de la demande croissante de phénol, d’acétone et d’autres dérivés

Les nombreuses applications du phénol dans les bateaux en fibre de verre, le contreplaqué, les DVD et CD, les ordinateurs, les vitrages, les pièces et accessoires automobiles, les circuits imprimés, les équipements sportifs, etc., feront avancer le marché du cumène.

Les applications du cumène comme diluant pour les émaux, les peintures, les laques, etc. vont accélérer la croissance du marché.

La croissance des activités de construction contribuera à la croissance du marché mondial du cumène.

L’urbanisation croissante et l’augmentation de la population mondiale profiteront au marché mondial du cumène au cours de la période d’analyse.

La croissance économique et l’augmentation du revenu par habitant stimuleront la croissance du marché mondial du cumène.

La popularité croissante des résines phénoliques et du bisphénol-A accélérera la croissance de l’industrie.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a ralenti les activités de construction. En conséquence, le marché mondial du cumène a connu une faible demande de dérivés de phénol et d’acétone. De plus, la demande de cosmétiques et de produits de soins personnels a considérablement diminué. L’industrie des peintures et des émaux, l’industrie des carburants d’aviation à indice d’octane élevé et l’industrie des polymères ont connu une baisse soudaine de leurs revenus. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché mondial du cumène.

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC922

Analyse régionale

Le marché du cumène en Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché. La Chine devrait devenir un marché important du cumène, car le pays détient près d’un quart du marché mondial des revêtements. L’expansion croissante des acteurs de l’industrie dans la région profitera également au marché. Par exemple, PPG a investi près de 13 millions de dollars américains dans son usine de peinture et de revêtements de Jiading, en Chine, afin d’augmenter la capacité de l’usine de plus de 8 000 tonnes par an. Ces investissements devraient faire progresser ce marché régional.

La Chine est également l’un des plus grands marchés pour les passagers aériens intérieurs. En conséquence, cela accélérera la croissance du marché du cumène en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

Cepsa

INÉOS

Kumho P&B Chemicals Inc.

Dow

Koch Industries Inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du cumène se concentre sur le catalyseur, l’application et la région.

Par type de catalyseur

Catalyseur de chlorure d’aluminium

Catalyseur d’acide phosphorique solide (SPA)

Catalyseur de zéolite

Autres types de catalyseurs

Par demande

Phénol

Acétone

Autres applications (y compris les peintures, les émaux, les carburants d’aviation et autres)

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC922

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC922

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/