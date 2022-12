Le marché du cumène atteindra 28,36 milliards USD d’ici 2029 | Dernières mises à jour et procès à venir,

Le cumène sous forme chimique est également connu sous le nom d’isopropylbenzène, un composé organique à base d’hydrocarbures aromatiques aliphatiquement substitués. C’est un liquide incolore et inflammable avec un point d’ébullition élevé d’environ 152°C et est un constituant du pétrole brut et des carburants raffinés. Industriellement, le cumène est produit par la méthode d’alkylation de Friedel Crafts. Il est converti en un intermédiaire connu sous le nom d’hydroperoxyde de cumène pour d’autres applications.

Le marché mondial du cumène était évalué à 19,49 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 28,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’importation / exportation une analyse. , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation et scénario de chaîne climatique.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, le marché du cumène a connu des perspectives favorables, en particulier dans l’industrie des plastiques à travers le monde. De plus, l’utilisation généralisée de l’acétone comme solvant industriel stimule l’expansion du marché. En conséquence, avec l’énorme demande du marché pour le cumène, la croissance du marché a été considérablement accélérée.

Le rapport d’analyse de marché Cumene de classe mondiale a des fluctuations de la valeur du TCAC en ce qui concerne l’augmentation ou la diminution au cours de la période de prévision donnée. Les données recueillies pour produire ce rapport sur l’industrie sont basées sur les modules de collecte de données de grande taille. Les points saillants de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur. De plus, les tendances croissantes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont objectivement reconnus et analysés lors de la génération de ce rapport. Utiliser les outils et techniques bien établis dans le rapport Cumene Des informations de marché complexes et de première classe sont transformées en une version simplifiée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cumène

Le paysage concurrentiel du marché Cumène fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du cumène.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du cumène sont

Shell (Pays-Bas)

Exxon Mobil Corporation (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Sumitomo Chemical Co. Ltd (Japon)

Dow (États-Unis)

Westlake Corporation (États-Unis)

Ciment de Taïwan (Taïwan)

Braskem (Brésil)

China Petrochemical Corporation (Chine)

Versalis SpA (Italie)

INEOS AG (Royaume-Uni)

JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (Japon)

Cepsa (Espagne)

SABIC (Arabie Saoudite)

Sunmarks, LLC (États-Unis)

Koch Industries, Inc. (ETATS-UNIS)

Borealis AG (Autriche)

Impact du COVID-19 sur le marché Cumène

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché du cumène. En raison du début inattendu de la pandémie de COVID-19, la demande mondiale de cumène a diminué, ce qui a entraîné une réduction de la demande de dérivés du cumène, de phénol et d’acétone. Les effets de la COVID-19 sur l’industrie, la région et les activités de la chaîne d’approvisionnement en aval ont réduit la demande de phénol. En conséquence, la demande de cumène a chuté en 2020. De plus, la pandémie de COVID-19 a commencé à endommager les principaux secteurs d’utilisation finale du cumène, notamment les cosmétiques et les soins personnels, les peintures et les émaux, les carburants d’aviation à indice d’octane élevé et les industries des polymères. , où il a diminué. les ventes consécutives à la pandémie ont longtemps sapé la demande de cumène.

Du bon côté, après le COVID, le marché du cumène devrait se redresser et se développer à un TCAC de 4,3 % alors que la vaccination contre le COVID-19 a commencé dans de nombreuses économies à travers le monde, ce qui devrait renforcer l’économie mondiale.

développement récent

En mai 2021, PPG a annoncé la réalisation d’un investissement de 13 millions de dollars dans son usine de peinture et de revêtements à Jiading, en Chine, qui comprend huit nouvelles lignes de production de revêtements en poudre et un centre technologique de revêtements en poudre agrandi, ce qui renforcera les capacités de recherche et développement de PPG. L’expansion augmentera presque certainement la capacité de l’usine de plus de 8 000 tonnes par an. Portée du marché mondial du cumène

Le marché du cumène est segmenté en fonction des ingrédients, de la production, de l’application et du processus de fabrication. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Ingrédients

Benzène

propylène

Production

Zéolite

acide phosphorique solide

chlorure d’aluminium

Application

Phénol

Acétone

Peintures et émaux

Carburants d’aviation à indice d’octane élevé

Autres

processus de fabrication

Catalyseur de chlorure d’aluminium

Catalyseur d’acide phosphorique solide (SPA)

catalyseur de zéolithe

L’évaluation géographique du marché Cumène est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, nation asiatique, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport d’étude fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial du Cumène. Il s’appuie sur la dynamique de l’industrie, la portée globale de la croissance à travers les segments, les régions et d’autres mesures qui ont été extrêmement efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à donner une perspective claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial du Cumène.

