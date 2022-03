Le marché du cuir synthétique atteindra 42 742,65 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 6,5 % : The Insight Partners

Le marché du cuir synthétique fournit une étude complète de l’industrie, y compris sa dynamique, sa structure, ses caractéristiques, ses acteurs clés, ses moteurs de croissance et de demande, etc. En tant que rapport d’analyse complète, il couvre tous les détails de l’analyse et des perspectives selon The Insight Partners.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché du cuir synthétique jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et prévisions du marché du cuir synthétique jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (polyuréthane, chlorure de polyvinyle, silicone et autres) et application (Chaussures ; Meubles ; Automobile ; Vêtements ; Sacs, sacs à main et portefeuilles ; et autres) », le marché était évalué à 27 533,71 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 42 742,65 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs, ainsi que leurs développements sur le marché.

Qu’est-ce que le cuir synthétique ?

Le cuir synthétique est utilisé pour fabriquer des vestes en cuir, des manteaux, des sacs à main, des sacs à main, des ceintures, etc. Il est couramment utilisé dans la fabrication de chariots à bagages, de portefeuilles et de valises. Dans l’industrie de la chaussure, le cuir artificiel gagne du terrain en raison de son faible coût, ainsi que de sa résistance à l’abrasion et à l’eau. Il est également utilisé dans la décoration des intérieurs résidentiels et commerciaux en raison de sa disponibilité en différentes couleurs, styles, textures et motifs. Dans l’industrie automobile, les sièges de voiture et autres intérieurs automobiles sont conçus à l’aide de cuir synthétique. Ainsi, la gamme d’applications de cuir synthétique dans diverses industries d’utilisation finale propulse sa demande.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du cuir synthétique

La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries du monde entier en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La demande de cuir synthétique a été affectée négativement en raison d’une baisse de la croissance de plusieurs secteurs industriels. De nombreux sites de production de cuir synthétique ont été fermés partiellement ou complètement pour lutter contre la propagation du virus. La pandémie de COVID-19 a également provoqué des fluctuations des prix des matières premières du cuir synthétique. Dans l’industrie automobile, les ventes de voitures et d’autres véhicules ont chuté pendant la pandémie. Cependant, les différentes économies prévoyant de relancer leurs activités, la demande de cuir synthétique devrait augmenter à l’avenir.

Notre équipe d’experts travaille constamment sur des données et des informations mises à jour sur les processus commerciaux liés aux acteurs clés qui valorisent le marché. Pour les stratégies et prévisions futures, nous fournissons une section spéciale concernant la situation du covid-19.

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur le cuir synthétique comprennent:

• San Fang Chemical Industry Co., Ltd

• KURARAY CO., LTD.

• Teijin Limited

• Plastiques Nan Ya

• FILWEL Co., Ltd.

• Mayur Uniquoters Limited

• H.R.Polycoats Pvt. Ltd.

• BASF SE

• Alfatex Italie

• FUJIAN POLYTECH TECHNOLOGY CORP., LTD.

Segmentation du marché :

Le marché mondial du cuir synthétique, par type, est segmenté en polyuréthane, chlorure de polyvinyle, silicone et autres. En fonction de l’application, le marché est segmenté en chaussures, meubles, automobile, vêtements, sacs à main et portefeuilles, etc.

Segmenté par région/pays :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

• Amérique du Sud et centrale

Éléments clés que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché

• Les principales tendances du marché freinent la croissance du marché du cuir synthétique

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

