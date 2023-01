Le marché du cuir imprimé devrait croître à un TCAC de 6,60 % pour atteindre 444,38 millions de dollars d’ici 2029 Le marché du cuir imprimé était évalué à 266,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 444,38 millions USD d'ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,60% de 2022 à 2029. Les études de marché comprennent des recherches d'experts, des analyses d'importation et d'exportation, des analyses de prix, analyse de la production, de la consommation et du comportement des consommateurs par l'équipe d'études de marché de Data Bridge.

Le marché du cuir imprimé était évalué à 266,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 444,38 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,60% de 2022 à 2029. Les études de marché comprennent des recherches d’experts, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, analyse de la production, de la consommation et du comportement des consommateurs par l’équipe d’études de marché de Data Bridge.

La demande de cuir a considérablement augmenté ces dernières années. De plus, le nombre croissant de mentions de célébrités et l’augmentation de l’exposition apportée par les plateformes de médias sociaux stimulent le marché. Par conséquent, le marché devrait se développer rapidement au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-printed-leather-market

Dynamique du marché du cuir imprimé

chauffeur:

La maroquinerie devient de plus en plus populaire

La popularité croissante des catégories de vêtements et la grande variété de produits stimulent largement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, l’augmentation du revenu personnel disponible est un facteur important contribuant à la croissance du marché. La disponibilité accrue de chaussures, d’accessoires et de matériaux de maison attrayants, associée à une mondialisation croissante, sont d’autres moteurs indirects de la croissance du marché. En outre, des facteurs tels que l’augmentation du nombre de mentions de célébrités stimulent également la croissance du marché global.

Chance

Pénétration, R&D et sensibilisation

En outre, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique couplée à l’augmentation des activités de R&D présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. croissance future du marché du cuir imprimé.

Voir le catalogue détaillé sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-printed-leather-market

Impact du COVID-19 sur le marché du cuir imprimé

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact majeur sur le marché du cuir à motifs. L’épidémie de COVID-19 a paralysé le tourisme dans de nombreuses régions du monde, avec une chute des ventes de sacs à dos, de sacs à main et de manteaux en cuir. Alors que l’épidémie de COVID-19 persiste en Inde, elle devrait nuire aux exportations de cuir du pays, qui est le deuxième producteur mondial de cuir et d’articles en cuir. Cela devrait entraîner une réduction de l’activité économique dans le secteur du cuir estampé en Inde.

Du bon côté, la réduction des cas de COVID entraînera une reprise du marché alors que les échanges suspendus se poursuivent et que le marché devrait prospérer après le COVID-19.

Étendue du marché mondial du cuir imprimé

type de cuir

Cuir véritable

cuir artificiel

Cuir

A gagné

Mouton

Viande d’agneau

cuir

cuir polyuréthane

méthode

Empreinte de main

technologie de chauffage

impression d’écran

impression à jet d’encre

autre

catégorie de produit

vêtements

produits menagers

autre

En savoir plus sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-printed-leather-market

Analyse régionale/perspectives du marché du cuir imprimé

Le marché du cuir imprimé est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type de cuir, catégorie de cuir, méthode et catégorie de produit, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cuir imprimé comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour. , Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient, Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du cuir à motifs en raison de la forte croissance de la demande d’accessoires pour la maison et de l’expansion de l’industrie du vêtement associée à la mondialisation rapide de la région.

Analyse du modèle de concurrence et de la part de marché du cuir imprimé

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du cuir imprimé sont

Kuraray Co., Ltd. (Japon)

Carter’s, Inc. (États-Unis)

Chasseur de cuir (Inde)

CMY King (Portugal)

Groupe Agfa-Gevaert (Belgique)

Sac d’amour (Royaume-Uni)

Script Concord GmbH (Allemagne)

Cuir arc-en-ciel (États-Unis)

Cuir MAHI (Royaume-Uni)

Sanfang Chemical Industry Co., Ltd. (Taïwan)

Explorez les rapports associés :

https://faceblox.mn.co/posts/31442253?utm_source=manual

https://www.diigo.com/item/note/9x6vf/udhn?k=b7aab09a1204d74cedd4015f81a41407

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/01/disinfectant-wipes-market-is-expected.html

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/18/disinfectant-wipes-market-it-is-expected-to-reach-6-56-billion-usd-by-2029/

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/disinfectant-wipes-market-is-expected-to-reach-usd-6-56-billion-by-2029

https://gettr.com/post/p25hgj431d2

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/18/racing-chairs-market-is-expected-to-be- growing-at-the-cagr-of-5-30-in-the-forecast- 2022-2029/

https://spurstartup.mn.co/posts/31442977?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item495546878

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com