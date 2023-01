Le marché du cuir bio augmentera avec un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision

Analyse et taille du marché

La prise de conscience accrue de l’adoption de produits durables par une partie importante de la population constituera un facteur de croissance clé pour le marché du cuir biosourcé. Le marché du cuir biosourcé devrait augmenter de manière significative en réponse à la demande croissante de cuir sans cruauté. De plus, leur utilisation accrue dans une variété d’applications, y compris les chaussures, les meubles, les panneaux de porte de véhicule, les tableaux de bord, l’auto arrière, les revêtements de siège, les appuie-tête, les housses de direction, les vêtements, les sports, les sacs, les portefeuilles, les gadgets, etc. secteur manufacturier, ce qui augmente encore la croissance globale du marché.

Le marché mondial du cuir bio était évalué à 16530,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 35952,21 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,20% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les polyols polyester fabriqués à partir d’acide succinique biosourcé et de 1,3-propanediol composent le cuir biosourcé. Le tissu en cuir biosourcé est composé à 70% de matériaux renouvelables et offre des performances accrues ainsi qu’une protection de l’environnement.

Dynamique du marché du cuir biosourcé

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Impact négatif du cuir

Les procédures traditionnelles de pré-tannage et de tannage produisent le plus de pollution, représentant environ 90% de la pollution globale d’une tannerie. Le sel, les boues de chaux, les sulfures et les acides font partie des contaminants présents dans les eaux usées des tanneries. De plus, l’élevage des animaux dont la peau est finalement transformée en cuir nécessite une grande quantité d’eau et de pâturages qu’il faut déboiser. L’arsenic, un ingrédient bronzant, est depuis longtemps lié au cancer du poumon chez les personnes qui y sont souvent exposées. La production animale utilise beaucoup de combustibles fossiles, et le cuir véritable a près de trois fois l’effet négatif sur l’environnement de ses alternatives synthétiques, telles que le cuir polyuréthane (PU). La prise de conscience accrue des effets néfastes du cuir stimule encore la demande pour le marché du cuir bio.

Demande accrue de produits respectueux de l’environnement

La méthode de fabrication du cuir biosourcé n’a aucun effet négatif par rapport au cuir véritable ou au cuir à base de PU/PVC. Des fibres naturelles telles que des fibres de lin ou de coton mélangées à de la palme, du soja, du maïs et d’autres plantes sont utilisées pour fabriquer du cuir biosourcé par les fabricants. Les feuilles d’ananas sont considérées comme un déchet qui est transformé en quelque chose d’utile sans consommer beaucoup de ressources. Des chaussures, des sacs à main et d’autres articles en fibre d’ananas ont déjà fait leur apparition sur le marché. De même, le collagène à base de fermentation de levure, de champignons, de sous-produits des industries alimentaires, de cactus et d’autres sources de sous-produits à base de cellules, de mycélium et de mycélium peut être utilisé pour produire du cuir biosourcé. Les cuirs biosourcés sont respectueux de l’environnement car ils n’ont aucun impact négatif par rapport au cuir réel. Par conséquent,

La prise de conscience croissante de l’avantage d’utiliser des produits à base de lubrifiants en raison de leurs propriétés résistantes à la corrosion, ininflammables et non toxiques stimulera davantage le taux de croissance du marché du cuir biosourcé. De plus, la croissance du commerce par transport aérien stimulera également la croissance de la valeur marchande. L’expansion de l’industrie automobile et l’augmentation des budgets de la défense sont d’autres déterminants de la croissance du marché qui devraient soutenir la croissance du marché.

Des opportunités

Sensibilisation et Recherche et Développement

En outre, la sensibilisation croissante du public à la maltraitance des animaux et à la détérioration généralisée de l’environnement a piqué la curiosité de nombreux entrepreneurs qui saisissent l’occasion de faire la différence, ce qui étend encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la recherche et le développement continus étendront encore la croissance future du marché du cuir bio .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du cuir bio sont

Toray Industries Inc. (Japon)

Bolt Threads Inc. (États-Unis)

Ananas Anam (Royaume-Uni)

Prés modernes (États-Unis)

Nat-2 (Allemagne)

Natural Fiber Welding Inc. (États-Unis)

Ultrafabrics (États-Unis)

MycoWorks (États-Unis)

Cuir ECCO (Pays-Bas)

Végéa (Italie)

Fruitleather Rotterdam (Pays-Bas)

Atelier Tjeerd Veenhoven (Pays-Bas)

RDA (Canada)

Flokser AS (Turquie)

DuPont Tate & Lyle Bio Products (États-Unis)

Parexel International Corporation (États-Unis)

Natural Fiber Welding, Inc. (États-Unis)

Atlas Hessen Biotech (Allemagne)

Portée du marché mondial du cuir bio

Le marché du cuir bio est segmenté en fonction de la source, de l’application et du canal de vente. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Source

Champignon

Ananas

Liège

Restes de fruits

Autres

Application

Chaussure

Ameublement

Automobile

Vêtements

Sacs et portefeuilles

Des sports

Électronique

Autres

Canal de vente

En ligne

Hors ligne

Analyse régionale / aperçu du marché du cuir bio

Le marché du cuir bio est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, source, application et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cuir bio sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la demande croissante de chaussures, de vêtements et d’accessoires en cuir bio, associée à la mise en œuvre de réglementations environnementales strictes dans la région.

D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision 2022-2029, en raison de l’augmentation des réglementations gouvernementales associées aux émissions de carbone et de la forte croissance économique des pays émergents de la région.

