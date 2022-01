Le Marché du Cryptage Entièrement Homomorphe devrait Connaître la Plus Forte Croissance Mondiale dans les Années à venir 2022-2027 // Microsoft, IBM Corporation, Galois Inc, Experts en Cryptographie, Enveil.

Le chiffrement entièrement homomorphe n’est pas encore largement disponible dans les étapes commerciales. Cependant, certaines entreprises proposent des produits basés sur un cryptage homomorphe qui pourraient finalement fonctionner pour les cas d’utilisation discutés précédemment. Par exemple, Intel a une telle création qui permet de segmenter les données en zones de sécurité pour le traitement.

Un SCEAU Microsoft est une bibliothèque publique de chiffrement homomorphe qui permet d’obtenir des accompagnements et des multiplications sur des entiers chiffrés ou des statistiques réelles. D’autres opérations, telles que le contraste chiffré, le tri ou les expressions régulières, ne sont dans la plupart des cas pas possibles à évaluer sur des données chiffrées en utilisant ces connaissances.

Les données chiffrées peuvent être sous-traitées en toute sécurité au cloud, afin de réaliser des calculs homomorphes sécurisés. Avec le jeu de clés en nuage, la bibliothèque publique peut évaluer une liste nette de portes binaires de manière homomorphique à plusieurs portes par seconde et par cœur, sans déchiffrer son entrée.

Acteurs clés-

* Microsoft (États-UNIS)

* IBM Corporation (États-Unis)

* Galois Inc (États-Unis)

* Experts en cryptographie (France)

* Enveil (États-UNIS),

* Technologies de dualité (États-Unis)

* ShieldIO (États-UNIS),

* Huawei (Chine)

* CryptoExperts (France)

Le rapport sur le marché mondial du cryptage Entièrement homomorphe est issu d’une exploration sérieuse, dirigée par un groupe d’experts de l’industrie. Le rapport couvre momentanément les éléments ou administrations à l’affût et leur application. Le rapport fournit également des données sur les progressions innovantes qui se produisent sur le marché mondial du cryptage entièrement homomorphe, aidant les marchands du marché à développer leur utilité commerciale et leur compétence fonctionnelle. Le rapport organise le marché mondial du chiffrement Entièrement homomorphe en fragments, à la lumière des différentes propriétés et points saillants des éléments ou des administrations.

Segmentation Globale du Marché du Chiffrement Entièrement Homomorphe-

Par Type-

* Technologie Cloud

* Technologie Blockchain

Par Application-

• Gouvernement

* Finances et Assurances

• santé

• Industriel

* Autres

Par Région-

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Autres)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée, Asie du Sud-Est)

* Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie)

* Moyen-Orient et Afrique (Moyen-Orient, Afrique)

En fin de compte, une partie de leur rapport est centrée sur l’enquête en cours sur le marché. Nous avons ajouté quelques connaissances utiles pour les deux entreprises et les clients. Tous les producteurs de conduite dont on se souvient pour ce rapport traitent de l’extension des tâches dans les lieux. Ici, nous exprimons notre affirmation pour l’aide et l’aide des spécialistes de l’industrie du chiffrement entièrement homomorphes et des ingénieurs de publicité, comme le montre la vue d’ensemble de la réunion d’évaluation. Les taux du marché, le volume, la rémunération, les demandes et les informations d’approvisionnement sont également analysés.

