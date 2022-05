Le marché du criblage à haut débit saisit de nouvelles opportunités par des acteurs clés internationaux (GE, Agilent, Corning) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial du dépistage à haut débit:

Le marché mondial du dépistage à haut débit devrait atteindre 29,32 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,81 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le criblage à haut contenu avec divers tests génétiques, chimiques et pharmacologiques devrait accélérer la croissance du marché du criblage à haut débit au cours de la période de prévision 2020-2029. D’autre part, l’augmentation des activités de recherche sur les cellules souches et la toxicologie et le nombre croissant de médicaments ciblés pour le dépistage sont les facteurs qui créent de nouvelles opportunités pour le marché au cours de la période de prévision 2020-2029.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial du dépistage à haut débit sont les cas croissants de cibles médicamenteuses pour le dépistage ainsi que les investissements croissants dans les instituts de recherche et les gouvernements, la plupart des techniques nécessitent une expertise et des logiciels capables de gérer et de stocker plusieurs ensembles. de données à un rythme rapide.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché du dépistage à haut débit en raison de la forte commercialisation de la recherche pharmaceutique et biotechnologique. Les fabricants de génériques ont besoin de plates-formes HTS pour l’identification des succès et la validation des cibles dans la découverte et le développement de médicaments, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 en raison de l’augmentation des dépenses de R&D et de la tendance croissante de l’externalisation des services de découverte de médicaments ainsi que la croissance des partenariats public-privé et l’augmentation du financement gouvernemental.

Principaux acteurs mondiaux :

Thermo Fisher Scientific Inc. Agilent Technologies, Inc. Danaher PerkinElmer Inc Tecan Trading SA Axxam SpA Merck KGaA Compagnie d’Hamilton Corning Incorporé BioTek Instruments, Inc. Aurora Biomed Inc General Electric Beckman Coulter, Inc. Rivière Charles AstraZeneca Découverte de Sygnature et Plus…………..

Segmentation globale du marché Criblage à haut débit :

Segmentation des produits et services :

Réactifs et kits de dosage

Instruments

Consommables & Accessoires

Logiciel

Prestations de service

Segmentation technologique :

Analyses cellulaires

Laboratoire sur puce

Criblage à très haut débit

Bioinformatique

Technologie sans étiquette

Segmentation des applications :

Identification et validation des cibles

Dépistage primaire et secondaire

Évaluation toxicologique

Autre

Segmentation des utilisateurs finaux :

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts universitaires et gouvernementaux

Organismes de recherche sous contrat

Autres

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché du criblage à haut débit, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur le criblage à haut débit, y compris les produits, les ventes / revenus et Position sur le marché

6 Criblage à haut débit Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial du criblage à haut débit : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial du dépistage à haut débit par régions

5 Analyse du marché mondial du dépistage à haut débit par type

6 Analyse du marché mondial du dépistage à haut débit par applications

7 Analyse du marché mondial du dépistage à haut débit par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial du criblage à haut débit

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du dépistage à haut débit 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

