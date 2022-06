Le marché du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial devrait connaître des opportunités de croissance prometteuses au cours de la période de prévision 2022-2030

Selon Market Statsville Group (MSG), le marché du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial atteindra 424 406,0 millions de dollars d’ici 2030, contre 226 902 millions de dollars en 2021. Le marché connaît un TCAC de 7,2 % de 2022 à 2030. Le marché du courtage et de la gestion est principalement axé par une urbanisation accrue dans les pays en développement. De plus, la croissance démographique a entraîné une augmentation de la demande de biens commerciaux. En outre, diverses politiques gouvernementales telles que Golden Visa, les faibles taux d’intérêt sur les prêts et les programmes de logement abordable stimulent également la croissance du marché.

En outre, plusieurs pays, comme la Corée du Sud, planifient et agrandissent des villes telles que Gangbuk et Gangnam, qui devraient stimuler la croissance du marché. Une augmentation du revenu disponible de la population, la croissance économique dans les pays en développement et une population urbaine croissante sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché du courtage et de la gestion immobilière commerciale.

Définition du marché mondial du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial

La gestion de courtage immobilier commercial consiste en des propriétés telles que des terrains, des complexes commerciaux, des locaux flexibles, commerciaux, industriels et autres. La gestion de courtage fournit des solutions telles que la gestion des baux, la gestion locative, les services d’évaluation et les services de conseil.

Impact de COVID-19 sur le marché mondial du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial

En raison de la pandémie de COVID-19, l’usine de fabrication et de construction a été interrompue pendant une courte période en raison du verrouillage prolongé mis en place dans des pays comme les États-Unis. , Chine, Inde, Japon et autres. De plus, la pandémie de COVID-19 a stoppé les activités de construction dans les principaux pays, en raison des blocages dans les principaux pays tels que les États-Unis, l’Inde, le Japon, l’Allemagne et la Chine. Par conséquent, en raison du covid-19, la croissance du marché du courtage et de la gestion immobilière commerciale a été considérablement entravée en 2020. De plus, dans la situation de pandémie, les ventes des entreprises de courtage et de gestion immobilières ont été directement affectées.

Moteurs de la dynamique du marché mondial du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial

: augmentation des bâtiments de construction commerciale

La croissance du secteur de la construction commerciale a eu un impact positif sur la croissance du marché et devrait stimuler davantage la demande de solutions de gestion de courtage. Selon les données publiées par le gouvernement du Canada, la valeur de la production de l’industrie canadienne de la construction en 2018 était de 291,2 milliards de dollars, ce qui comprend également les améliorations domiciliaires, les rénovations et les remises à neuf de bâtiments résidentiels et commerciaux. En outre, l’industrie mondiale de la construction devrait atteindre 8 000 milliards de dollars d’ici 2030, tirée par des pays tels que les États-Unis, la Chine et l’Inde. En outre, le secteur de la construction commerciale a enregistré une augmentation notable ces dernières années, en particulier dans les économies en développement comme le Brésil et les pays d’Europe de l’Est.

Contraintes : Saturation dans les pays développés

Toutes les grandes villes des pays développés ont atteint un point de saturation où l’expansion des limites de la ville et l’économie ont stagné ou ont un taux de croissance très faible. Par exemple, aux États-Unis, le marché de l’immobilier commercial a connu une baisse du taux de vente de propriétés commerciales dans les grandes villes comme Washington DC, en raison de la hausse des prix de l’immobilier et de la baisse des investissements des promoteurs. investisseurs étrangers.

De plus, la surpopulation, la pollution et le manque de gestion des collectivités locales de villes spécifiques conduisent au développement d’autres villes où les dépenses d’affaires et de vie sont moins chères. Cela conduit à l’écart entre l’offre et la demande de propriétés commerciales et limite ainsi la croissance du marché.

Portée du marché mondial du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial

L’étude classe le marché du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial en fonction de la solution, du type, de l’application et de la région.

Le segment des ventes représente la plus grande part de marché, par solution

Selon la solution, le marché du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial est divisé en ventes , crédit-bail et autres. Le segment des ventes domine

est entré sur le marché en 2021, avec une part de marché de 43,1 % sur le marché mondial du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial. La vente consiste à acheter, vendre et louer des biens. Il s’agit de ventes d’entreprises, de bureaux, d’hôtels, de surfaces commerciales et de complexes commerciaux. Elle est également engagée dans le marketing, la publicité, la location et la gestion de la sécurité.

Les personnes qui vivent dans des emplacements de choix dans des villes comme Madrid, Seattle, Delhi, Pékin et Paris préfèrent ouvrir des complexes commerciaux dans les villes, en raison des prix élevés des propriétés commerciales. En outre, des acteurs majeurs tels que CBRE Group Inc, Cushman & Wakefield Inc et d’autres sont engagés dans la fourniture de services de gestion des ventes pour les services de gestion immobilière. Par exemple, CBRE Group Inc est engagé dans la fourniture de services de gestion des ventes immobilières en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il a investi environ 24,2% du revenu total de l’entreprise. Ces affaires sont le moteur de la croissance de ce segment.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial a été segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,5 % sur la période d’étude. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Australie, l’Inde et d’autres pays. En 2021, la Chine représentait une part importante et l’Inde est le pays à la croissance la plus rapide.

L’Asie-Pacifique possède le plus grand marché de gestion immobilière au monde. La croissance de l’industrie du courtage et de la gestion immobilière commerciale est principalement due à une augmentation rapide du revenu par habitant, à l’urbanisation et à l’adoption de solutions de gestion immobilière. Les pays en développement, dont le Myanmar, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam et d’autres, sont très déterminés à améliorer les infrastructures et les fabricants locaux. Par exemple, la Thaïlande a annoncé un plan d’infrastructure pour la période de 2016 à 2020. Elle vise également à dépenser 58,5 milliards de dollars pour le développement de nouvelles infrastructures d’ici 2025. En outre, le financement public des activités de solutions de gestion immobilière dans divers pays asiatiques tels que le Vietnam, l’Indonésie ,

Acteurs clés du marché mondial Courtage et gestion

de l’immobilier commercial Entreprises de premier plan, les solutions de courtage immobilier commercial consistent à louer, ou louer, acheter, vendre, des propriétés telles que des propriétés non résidentielles et des bureaux. La gestion de courtage fournit des services de conseil et de consultation à divers clients. Fournit des services aux magasins, bureaux et espaces industriels. Les courtiers immobiliers prenaient une commission d’environ 2 % de la valeur totale de la transaction auprès des clients.

Les principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial du courtage et de la gestion de l’immobilier commercial sont:

Grupo CBRE, Inc.

Cushman & Wakefield Plc

Jones Lang LaSalle IP, Inc.

Mitsui Fudosan Co Ltd

Inmobiliaria internacional de Christie

Newmark & ​​​​Company Bienes Raíces, Inc.

Colliers International Group, Inc.,

savills plc

Voit Real Estate Services LP

Kidder Mathews Inc.