Le marché du contrôle du trafic aérien (Atc) défie la croissance en 2022, la demande de l’industrie, la stratégie des meilleurs acteurs, l’estimation de la part de taille et le rapport de prévision jusqu’en 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché du contrôle du trafic aérien (Atc) . Meilleurs experts en la matière, chercheurs , et les professionnels des études de marché ont organisé ce rapport afin de s »assurer que les informations qu »il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision. Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d »approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché du contrôle du trafic aérien (Atc) .

La taille du marché mondial du contrôle du trafic aérien (ATC) était de 8,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du contrôle du trafic aérien (ATC) devrait atteindre 14,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol948

Les services de contrôle de la circulation aérienne sont offerts par des contrôleurs de la circulation aérienne au sol afin d’assurer la sécurité de l’aéronef, principalement pendant les opérations de décollage et d’atterrissage.

Facteurs influençant le marché

Le marché du contrôle du trafic aérien (ATC) devrait connaître des opportunités de croissance lucratives en raison de la croissance de l’industrie du tourisme. En outre, la demande croissante d’amélioration de la sécurité des passagers contribuera également à la croissance du marché du contrôle du trafic aérien (ATC) au cours de la période d’étude.

Les progrès technologiques et la demande croissante pour les systèmes les plus récents augmenteront également la demande de contrôle du trafic aérien (ATC) au cours de la période d’étude.

La demande de systèmes avancés de contrôle au sol des mouvements de surface, de navigation basée sur les performances et de systèmes d’automatisation intégrés avancés augmente rapidement. En outre, l’adoption rapide des départs aux instruments standard dans les systèmes de contrôle du trafic aérien devrait accélérer la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

En outre, le déploiement croissant de systèmes de contrôle du trafic aérien par satellite devrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché mondial au cours de la période considérée. Au contraire, la fluctuation des prix des matières premières peut limiter la croissance du marché du contrôle du trafic aérien (ATC) au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact

du COVID-19 Pendant la pandémie de COVID-19, la construction de nouveaux aéroports à travers le monde s’est arrêtée brusquement. Cela est principalement dû à l’augmentation des cas de patients atteints de Covid-19. De plus, divers pays ont interrompu leurs vols internationaux et intérieurs, ce qui a affecté le marché mondial tout au long de la période de confinement. En outre, le trafic de passagers dans les aéroports a considérablement diminué, ce qui a entravé la croissance du marché mondial du contrôle du trafic aérien (ATC) pendant la pandémie de COVID-19.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol948

Analyse régionale

Le marché Asie-Pacifique du contrôle du trafic aérien (ATC) devrait enregistrer un taux de croissance remarquable, en raison des progrès technologiques croissants et de l’augmentation de la population dans la région. En outre, la croissance du trafic passagers et la demande croissante de mesures de sécurité contribueront également à la croissance du marché du contrôle du trafic aérien (ATC) au cours de la période d’étude. En outre, la croissance du revenu disponible et les politiques gouvernementales favorables à l’amélioration des infrastructures feront progresser le marché du contrôle du trafic aérien (ATC) au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Adacel Technologies Limited

• Frequentis Ag

• Indra Sistemas Sa

• Leonardo SPA

• Northrop Grumman Corporation

• Raytheon Technologies Corporation

• Saab Ab

• Skysoft-Atm

• Thales Group

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du contrôle du trafic aérien (ATC) se concentre sur l’espace aérien, l’application, le composant et la région.

Par Espace

Aérien • ARTIC

• TRACTION

• ACT

• RT

Par Application

• Communication

• Navigation

• Surveillance

• Automatisation

Par Composant

• Matériel

• Logiciel

• Services

Téléchargez l’exemple de rapport, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport) : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol948

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol948

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/