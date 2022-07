Le marché du contrôle des naissances prématurées pour soutenir la croissance des revenus de 1 809,0 millions de dollars américains en 2025- – Analyse mondiale par The Insight Partners | Couvre l’impact de la pandémie de COVID-19

Il y a eu une augmentation progressive du nombre de naissances prématurées depuis quelques années. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la naissance prématurée est l’une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Cela peut être dû à un déclenchement précoce du travail ou à une césarienne. Les grossesses multiples, les infections et les maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle sont d’autres causes courantes de naissances prématurées. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une réduction des naissances prématurées a été observée de 2007 à 2014. En 2015, le faible poids à la naissance et la prématurité représentaient environ 17 % des décès de nourrissons. Cependant, le nombre a augmenté en 2016, avec des différences raciales et ethniques. Aux États-Unis, 1 nouveau-né sur 10 est né avant terme.

Le marché mondial du contrôle des naissances prématurées devrait atteindre 1 809,0 millions de dollars américains en 2025 contre 1 190,5 millions de dollars américains en 2017. Le marché devrait croître avec un TCAC de 4,9 % de 2018 à 2025.

Le rapport d’étude de marché sur le contrôle des naissances prématurées de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché du contrôle des naissances prématurées.

Le rapport sur le marché du contrôle des naissances prématurées couvre les principaux fournisseurs:

• Cooper Surgical

• Produits Medgyn

• Corporation des sciences de la vie Integra

• Panpac Medical Corp.

• Dr. Arabin GMBH & Co. KG

• Amag Pharmaceuticals

• Ben Way Enterprises Sdn Bhd

• Corp médical personnel.

• Biothèque Amérique Inc.

• Bliss Gvs Pharma Ltd.

Chaque segment géographique du marché du contrôle des naissances prématurées a été étudié de manière indépendante ainsi que des données sur les prix, la distribution et la demande pour le marché géographique, notamment: Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud).

CONTRÔLE DES NAISSANCES PRÉTERMINÉES – SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Par méthode de traitement

• Dispositifs

• Cerclage cervical

• Pessaires vaginaux

• Traitement pharmaceutique

Ce rapport sur le marché du contrôle des naissances prématurées étudie différentes stratégies réussies, pour donner des résultats optimaux aux entreprises. De nombreuses questions ont été abordées dans l’étude de recherche concernant la croissance du marché mondial du contrôle des naissances prématurées. L’étude de recherche offre en outre une explication complète du paysage concurrentiel ainsi que les perspectives des industries.

Ce rapport sur le marché du contrôle des naissances prématurées présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur la possibilité d’atteindre des spéculations et une enquête sur le retour d’entreprise. Ce rapport indépendant de 120 pages basé sur une analyse de 10 acteurs clés majeurs garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Preterm Birth Control Market aide les entreprises à augmenter leurs ventes et à améliorer leurs processus de vente en utilisant des données internes et externes.

