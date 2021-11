Le marché du contrôle des incidents et des accidents Flambe de +6% d’ici 2021-2027 // Honeywell, Lockheed Martin, Motorola Solutions, Siemens, NEC Corporation, Collins Aerospace, IBM, Hexagon, Esri, Larsen et Toubro Infotech.

Le contrôle des incidents et des accidents est l’objectif de gestion chargé de créer le cadre dans lequel les communautés réduisent la vulnérabilité aux dangers et font face aux catastrophes. Vision. Le contrôle des incidents et des accidents vise à promouvoir des communautés plus sûres, moins vulnérables et capables de faire face aux dangers et aux tragédies.

La taille du marché du contrôle des incidents et des accidents passera de 124,0 milliards de dollars en 2021 à 171,8 milliards de dollars d’ici 2027, à un TCAC de +6 % de 2021 à 2027.

Les incidents sont le déclencheur, le contrôle est la suite immédiate, les crises sont le résultat d’un contrôle qui commence à submerger l’entreprise activant des réactions qui seraient normalement en dehors des processus de travail quotidiens et une catastrophe est la conclusion de tous ces éléments lorsque tous les contrôles.

Les principaux acteurs décrits dans le rapport comprennent:

Honeywell (États-Unis), Lockheed Martin (États-Unis), Motorola Solutions (États-Unis), Siemens (Allemagne), NEC Corporation (Japon), Collins Aerospace (États-Unis), IBM (États-Unis), Hexagon (Suède), Esri (États-Unis), Larsen et Toubro Infotech (États-Unis), Alert Technologies (États-Unis), The Response Group (États-Unis), Everbridge (États-Unis), Juvare (États-Unis), Haystax Technology (États-Unis), Veoci (États-Unis), MetricStream (États-Unis), Noggin (Australie), LogicGate (États-Unis ), 4C Strategies (Suède), Resolver (Canada), BlackBerry (Canada), Eaton (Irlande), ARCOS (États-Unis) et Johnson Controls (Irlande).

L’objectif du rapport est d’équiper les acteurs concernés pour déchiffrer les indices essentiels sur les différents marchés du temps, en tirant également des positions significatives à partir de données anciennes, afin de présenter à terme des prévisions et des prévisions de marché hautement opérationnelles, favorisant une posture durable et un flux de revenus impeccable malgré des concours tels qu’une pandémie soudaine, une fabrication interrompue et une fréquence de vente perturbée sur le marché du contrôle des incidents et des accidents.

Segments de marché sur la base de:

Par Composant:

• Solution

• Service

* Système de communication

Par Service:

• Consulting

* Conception et intégration de Centres d’opérations d’urgence (COE)

* Formation et simulation

* Services d’Information du Public

Par Système de Communication:

* Outils pour Les Premiers Intervenants

* Équipement Assisté Par Satellite

* Passerelles prêtes pour les véhicules

* Radars D’Intervention D’Urgence

Par Simulation:

* Systèmes de Simulation de Trafic

* Outils de Simulation de Propagation des dangers

* Outils de simulation d’incidents et d’évacuation

Par Verticale:

* Commercial et Industriel

* INFORMATIQUE et Télécommunications

* Énergie et Services publics

* Santé et Sciences de la Vie

* Défense et Militaire

* Transport et Logistique

* Gouvernement et Secteur public

* Autres (BFSI,ES et Hospitality)

Par Région:

* Amérique du Nord

• Europe

* APAC

• MEA

* Amérique Latine

Ce rapport est bien documenté pour l’examen analytique crucial actuel qui afflige le marché du contrôle des incidents et des accidents au milieu de l’indignation liée au COVID-19. La déclaration vise donc à donner une compréhension polyvalente de nombreux influenceurs du marché, englobant une analyse systématique des barrières ainsi qu’une cartographie d’ouverture qui déterminent ensemble la trajectoire de croissance future du marché. À la lumière de la pandémie persistante de COVID-19, cette offre de recherche soigneusement rédigée est en phase complète avec les croissances actuelles du marché ainsi que les défis qui, ensemble, condensent une influence tangible sur la voie de croissance holistique du marché du contrôle des incidents et des accidents.

Quelques Points de TOC Majeurs:

1) Aperçu du rapport

2) Tendances de croissance

3) Part de marché des Acteurs clés

4) Données de ventilation par Type et application

5) Marché par les utilisateurs finaux / Application

6) Épidémie de COVID-19: Impact sur l’industrie du contrôle des incidents et des accidents

7) Analyse des opportunités dans la crise du Covid-19

9) Force motrice du marché

Dans cette dernière étude, un aperçu complet de la situation actuelle du marché a été décrit, dans le but d’aider les membres du marché, les parties prenantes, les analystes de recherche, les vétérans de l’industrie et autres à emprunter des indices perspicaces de ce rapport d’étude de marché prêt à l’emploi, manipulant ainsi une discrétion commerciale définitive. Le rapport, dans ses sections suivantes, présente également un aperçu détaillé du spectre de la concurrence, profilant les principaux acteurs et leurs conclusions commerciales conscientes, influençant la croissance du marché du contrôle des incidents et des accidents.

