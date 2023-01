Le marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) enregistre un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L'Asie-Pacifique (APAC) domine le marché de la supervision, du contrôle et de l'acquisition de données (SCADA) en raison de la forte production de technologies d'automatisation due à la présence d'acteurs majeurs dans la région.

Les progrès continus du SCADA, portés par les efforts des acteurs du marché, ont accru l’efficacité de ces systèmes. Le marché mondial du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) était évalué à 9,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 17,34 milliards USD d’ici 2029, affichant un TCAC de 8,10 % sur la période de prévision 2022-2029. Le logiciel devrait connaître une forte croissance dans le segment de la livraison en raison de la forte demande de services dans de nombreuses industries. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et des analyses de mortier.

Ces dernières années, les systèmes SCADA industriels ont été largement déployés, aidant à maintenir l’efficacité, à communiquer les problèmes du système et à traiter les données pour prendre des décisions plus intelligentes. Aide à réduire les temps d’arrêt.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-scada-market&RUbi

Dynamique du marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA)

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Une augmentation du nombre de bâtiments intelligents

L’urbanisation croissante dans les pays en développement a entraîné une augmentation des bâtiments intelligents, ce qui devrait stimuler la croissance globale du marché. De plus, le nombre croissant d’utilisateurs d’Internet et l’adoption croissante d’appareils intelligents affectent positivement le marché.

Intégration avec une technologie de pointe

L’intégration avec l’analyse de données volumineuses et le cloud computing, apportant des services améliorés à diverses industries, a un impact supplémentaire sur le marché. Les activités de recherche et développement (recherche et développement) améliorent les solutions matérielles et logicielles de traitement pour le contrôle de supervision et l’acquisition de données (SCADA).

Industrie 4.0

L’émergence de l’industrie 4.0 dans les industries de fabrication et de transformation stimule la croissance du marché. Ces services sont déployés dans le cadre d’une initiative de numérisation. Plusieurs gouvernements intègrent le contrôle de surveillance et l’acquisition de données (SCADA).

En outre, l’urbanisation rapide, les changements de mode de vie, l’augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché du contrôle de supervision et de l’acquisition de données (SCADA).

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-scada-market&Rubi

Impact de COVID-19 sur le marché Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA)

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) en raison de verrouillages stricts et de la distanciation sociale pour empêcher la propagation du virus. L’incertitude économique, les interruptions partielles des activités et la faible confiance des consommateurs ont affecté la technologie de contrôle et d’acquisition de données axée sur la demande (SCADA). Les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées pendant la pandémie, ainsi que des retards dans l’activité logistique. Cependant, le marché du contrôle de supervision et de l’acquisition de données (SCADA) devrait s’accélérer dans les scénarios post-pandémiques en raison de l’assouplissement des restrictions.

Étendue du marché mondial du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) et taille du marché

offre

Matériel

Logiciel

Un service

Élément

Interface homme-machine (IHM)

RTU (unité terminale à distance)

Contrôleur logique programmable (PLC)

système de communication

Etc

type de déploiement

Sur la prémisse

nuage

utilisateur final

Processus industriel chimie restriction Nourriture et boisson pétrole et gaz

fabrication individuelle semi-conducteurs et électronique auto Etc

utilitaire forteresse approvisionnement en eau et égouts Circulation



En savoir plus sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-scada-market

Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA) Analyse / aperçu du marché régional

Les pays couverts par le rapport sur le marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) , une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), une partie de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique (APAC) domine le marché de la supervision, du contrôle et de l’acquisition de données (SCADA) en raison de la forte production de technologies d’automatisation due à la présence d’acteurs majeurs dans la région.

Paysage concurrentiel du marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) et contrôle de surveillance et acquisition de données

Le paysage concurrentiel du marché Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et l’étendue de le produit. , l’application est incluse. domaine. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) sont:

ABB (Suisse)

Schneider Electric (France)

General Electric (États-Unis)

Capula Ltd. (Royaume-Uni)

Emerson Electric Co. (États-Unis)

Rockwell Automation Inc. (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Société OMRON (Allemagne)

Yokogawa Power Corporation (Japon)

Explorez les rapports associés : –

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/electric-bidet-seat-market-is-projected-to-rise-at-a-cagr-of-5-30-for-the

https://www.xing.com/discover/detalle-actividades/6723924909.02107c

https://theprose.com/post/566397/electric-bidet-seat-market-is-projected-to-rise-at-a-cagr-of-530-for-the-forecast-year-2028

https://acatpg.mn.co/posts/31248808?utm_source=manual

https://marketanalysis01.hashnode.dev/electric-bidet-seat-market-is-projected-to-rise-at-a-cagr-of-530-for-the-forecast-year-2028

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/electric-bidet-seat-market-is-projected-to-rise-at-a-cagr-of-5-30-for-the

https://faceblox.mn.co/posts/31248824?utm_source=manual

https://www.diigo.com/item/note/9x6vf/7omj?k=7ceaf3d03c2452b884c0f53adde24b8c

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/electric-bidet-seat-market-is-projected.html

https://www.zupyak.com/p/3447986/t/electric-bidet-seat-market-is-projected-to-rise-at-a-cagr-of-5-30-for-the-forecast- 2028

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’étude de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter le processus de prise de décision. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons hébergé plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et font confiance à nos efforts. Nous sommes fiers de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contact :-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com