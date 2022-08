Le marché du contrôle d’accès industriel est en plein essor Marché en croissance d’ici 2029 avec les principaux acteurs clés Allegion plc, Honeywell International Inc., Bosch Security Systems, Inc., Siemens, NEC Corporation, 3M, Identiv, Inc.,

Ce rapport de marché offre des services de recherche et de conseil axés sur l’obtention d’un effet de levier concurrentiel, l’acquisition et la préservation de la position sur le marché étant les principaux objectifs du programme. Des informations systématiques sur les tendances émergentes, les opportunités et les menaces potentielles sont proposées via ce rapport, car il s’agit de la clé de la subsistance à long terme dans un environnement concurrentiel. De plus, un modèle stratégique autour de l’objectif de croissance est conçu par des analystes, avec une analyse détaillée de la voie d’accès au marché, des compétences à exploiter et à développer, ainsi que des éventuels pièges. Ce rapport d’analyse de marché est une solution idéale pour une meilleure compréhension du marché.

Inclusive Insight: marché mondial du contrôle d’accès industriel

Le marché du contrôle d’accès industriel devrait enregistrer un TCAC sain de 10,9 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le contrôle d’accès industriel est une sécurité physique et informationnelle, le contrôle d’accès est la restriction sélective de l’accès à un lieu ou à une ressource. Il s’agit d’un ensemble de système dédié permettant de contrôler tout passage.

Le rapport sur le contrôle d’accès industriel évalue les informations clés sur l’industrie, y compris des faits et des chiffres très importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Le rapport fournit la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2020-2027 pour l’industrie ABC. Ce rapport sur le marché mondial est un document important pour tous les passionnés du marché, les décideurs, les investisseurs et les acteurs. Le rapport sur le marché du contrôle d’accès industriel met à disposition des données sur les modèles et les améliorations, les secteurs d’activité et les matériaux cibles, les limites et les avancées. Dans ce rapport, une analyse SWOT détaillée et une analyse des investissements sont fournies, qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont:

ASSA ABLOY,

Contrôles Johnson,

groupe dormakaba,

Allégion plc,

Honeywell International Inc.,

Bosch Security Systems, Inc.,

Siemens,

NEC Corporation,

3M, Identiv, Inc.,

Gemalto SA,

United Technologies Corporation.,

HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB,

Technologie Amag.,

Napco Security Technologies, Inc.,

Structure unique du rapport : marché mondial du contrôle d’accès industriel

Par Composant (Matériel, Logiciel),

Service (Services d’installation et d’intégration, de support et de maintenance),

Application (automobile, aérospatiale, services publics, machines et électronique, produits chimiques et synthétiques, pâtes et papiers, acier et métal, produits pharmaceutiques et cosmétiques, autres),

Pour comprendre principalement la dynamique du marché du contrôle d’accès industriel dans le monde, le marché mondial du contrôle d’accès industriel est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents du secteur : marché mondial du contrôle d’accès industriel ASSA ABLOY, Johnson Controls, dormakaba Group, Allegion plc, Honeywell International Inc., Bosch Security Systems, Inc., Siemens, NEC Corporation, 3M, Identiv, Inc., Gemalto NV, United Technologies Corporation., HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB, Amag Technology., Napco Security Technologies, Inc., Gunnebo AB, Gallagher Group Limited, Crossmatch., IDEMIA, Avaya Inc. et autres.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Permettre aux utilisateurs de contrôler le système sur leurs domaines en matière de sécurité urbaine est le moteur de la croissance du marché

Les progrès technologiques tels que la technologie sans fil dans les systèmes de sécurité stimulent la croissance du marché

L’adoption croissante des systèmes de sécurité basés sur l’Internet des objets est un moteur de la croissance du marché

Permet un accès rapide aux personnes autorisées et restreint l’accès aux personnes non autorisées alimente la croissance du marché

Développements clés sur le marché: marché mondial du contrôle d’accès industriel

En septembre 2018, Johnson Controls a introduit la prise en charge OSDP avec C•CURE 9000 v2.70 Service Pack 2 (SP2). Il assure la sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des actifs, des personnes et des bâtiments. C’est l’un des systèmes de gestion de la sécurité les plus puissants de l’industrie. C•CURE 9000 SP2 implique également le mode clavier brouillé sur la maison logicielle du terminal à écran tactile TST-100, des mises à jour LDAP, une assistance de verrouillage supplémentaire ASSA ABLOY Aperio et une gestion personnalisée des certificats du module de porte Ethernet IP-ACM v2 lorsqu’il est connecté à un contrôleur iSTAR Ultra pour plus sécurité contre la menace de cyberattaque

En juillet 2018, Bitglass et Okta ont conclu un partenariat pour initier une protection contre les menaces et une sécurité des données en temps réel pour les entreprises qui migrent vers le cloud. Bitglass peut désormais tirer parti des capacités de gestion des identités et des accès (IDaaS) dans le cloud d’Okta avec la solution CASB (Cloud Access Safety Broker) de Bitglass qui peut authentifier de manière transparente les clients en arrêtant les accès non autorisés et en limitant l’effet des informations d’identification compromises. Cette solution conjointe offre les avantages de la solution CASB en temps réel ainsi que le cadre IAM sans contact d’Okta pour rendre les consommateurs transparents et fonctionnels pour les administrateurs, une solution d’identité et de sécurité rationalisée

Cependant, le coût élevé des produits de contrôle d’accès industriel est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial du contrôle d’accès industriel au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché du contrôle d’accès industriel

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Plus…….TOC….. ..Continuer

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial du contrôle d’accès industriel couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

Questions clés auxquelles répond ce rapport

Quelle sera la taille du marché en 2026 et quel sera le taux de croissance

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quel est le moteur du marché Contrôle d’accès industriel?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de l’espace Market ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché du contrôle d’accès industriel?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché Contrôle d’accès industriel ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché Contrôle d’accès industriel?

Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

