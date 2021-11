Le marché du compost et de la chimigation s’envole de +6% d’ici 2021-2027 | Toro Company, Jain Irrigation Systems Ltd, Lindsay Corporation, Valmont Industries, Inc

Le compost et la chimigation sont la revendication lente de nutriments et d’eau sur ou sous le sol par égouttement de surface, égouttement souterrain, barboteur et micro-arroseurs. D’autre part, la raréfaction croissante de l’eau et le développement du rendement et de la qualité des cultures sont également d’autres facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

Le marché du compost et de la chimigation devrait passer de 31,06 milliards de dollars en 2021 à 42,18 milliards de dollars en 2027, à un TCAC de +6 % de 2021 à 2027.

La chimigation est un terme complet faisant référence à l’application d’un produit chimique dans ou à travers un système d’irrigation. La fertigation est exactement l’application d’engrais – nutriments végétaux à travers un système d’irrigation.

Demander un exemple de copie du rapport

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=92389

Les principaux acteurs décrits dans le rapport comprennent:

Toro Company (États-Unis), Jain Irrigation Systems Ltd. (Inde), Lindsay Corporation (États-Unis), Valmont Industries, Inc. (États-Unis), et Rain Bird Corporation (États-Unis), EPC Industries Limited (Inde), Netafim (Israël), Nelson Irrigation Corporation (États-Unis), Rivulis Irrigation (Israël) et T-L Irrigation Co. (US).

L’objectif du rapport est d’outiller les acteurs concernés pour déchiffrer les indices essentiels sur les différents marchés du temps en tirant également des positions significatives à partir de données anciennes, afin de présenter à terme une prévision et une prévision de marché hautement opérationnelle, favorisant une posture durable et un flux de revenus impeccable malgré des concours tels que pandémie soudaine, interruption de la fabrication et fréquence des ventes perturbées sur le marché du compost et de la chimigation.

Obtenez jusqu’à 30% de réduction

https://www.reportconsultant.com/ask_for_discount.php?id=92389

Segments de marché sur la base de:

Par Type De Culture

* Grandes cultures

* Cultures de plantation

* Cultures de vergers

* Herbes fourragères et gazonnières

Par Entrée

• Engrais

• Insecticide

• Fongicide

* Herbicides

* Autres (y compris les acaricides, les nématicides et les micronutriments)

Par Application:

* Irrigation agricole

* Irrigation paysagère

* Irrigation en serre

* Autres (y compris la culture hors-sol)

Par Système:

• Goutte

• Arrosage

Par Région

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Reste du monde (Row)

Ce rapport est bien documenté pour l’examen analytique crucial actuel qui afflige le marché du compost et de la chimigation au milieu de l’indignation liée à la COVID-19. La déclaration vise donc à donner une compréhension polyvalente de nombreux influenceurs du marché, englobant une analyse systématique des barrières ainsi qu’une cartographie d’ouverture qui déterminent ensemble la trajectoire de croissance future du marché. À la lumière de la pandémie persistante de COVID-19, cette offre de recherche soigneusement rédigée est en phase complète avec les croissances actuelles du marché ainsi que les défis qui, ensemble, condensent une influence tangible sur la voie de croissance holistique du marché du compost et de la chimigation.

Quelques Points de TOC Majeurs:

1) Aperçu du rapport

2) Tendances de croissance

3) Part de marché des Acteurs clés

4) Données de ventilation par Type et application

5) Marché par les utilisateurs finaux / Application

6) Épidémie de COVID-19: Impact de l’industrie du Compost et de la chimigation

7) Analyse des opportunités dans la crise du Covid-19

9) Force motrice du marché

Dans cette dernière étude, un aperçu complet de la situation actuelle du marché a été décrit, dans le but d’aider les membres du marché, les parties prenantes, les analystes de recherche, les vétérans de l’industrie et autres à emprunter des indices perspicaces de ce rapport d’étude de marché prêt à l’emploi, manipulant ainsi une discrétion commerciale définitive. Dans les sections suivantes, le rapport présente également un aperçu détaillé du spectre de la concurrence, profilant les principaux acteurs et leurs conclusions commerciales conscientes, influençant la croissance du marché du compost et de la chimigation.

À Propos de Nous:

Report Consultant – Un pionnier mondial de l’analyse, de la recherche et du conseil qui peut vous aider à rénover votre entreprise et à modifier votre approche. Avec nous, vous apprendrez à prendre des décisions avec intrépidité en prenant des risques de calcul menant à des affaires lucratives sur un marché en constante évolution. Nous analysons les inconvénients, les opportunités, les circonstances, les estimations et les informations en utilisant nos compétences expérimentées et nos méthodologies vérifiées.

Nos rapports de recherche vous donneront l’expérience la plus réaliste et incomparable de solutions de marché révolutionnaires. Grâce à nos études de marché et à notre nature prédictive, nous avons efficacement dirigé les affaires partout dans le monde et sommes exceptionnellement bien placés pour mener les transformations numériques. Ainsi, nous créons une plus grande valeur pour les clients en présentant des opportunités progressives sur le marché futuriste.

Contacter:

Jean-Marie Le Pen

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com