Le marché du collagène végétalien prospère d’ici 2030, taille, part, tendances émergentes, facteurs de croissance de l’industrie, principaux moteurs et perspectives de croissance des revenus

» Le rapport d’étude de marché suprême sur le collagène végétalien comprend une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en traitant également des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. Les estimations aux niveaux mondial et régional sont proposé par les analystes. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport marketing. Le rapport compile des études de renseignement généralisées qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. Les données et les informations sont largement recherché et analysé dans le rapport à grande échelle sur le marché du collagène végétalien pour guider les acteurs du marché à améliorer leur planification commerciale et assurer leur succès à long terme.

Réfléchir au paysage concurrentiel est un autre aspect important du vaste rapport d’analyse du marché du collagène végétalien. Par conséquent, les mouvements ou actions des principaux acteurs du marché et des marques sont analysés dans le rapport d’activité, qui vont des développements de produits, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des produits futurs aux technologies. Ce rapport d’étude de marché aidera certainement les entreprises à réaliser des réalisations durables en termes de meilleure prise de décision, de génération de revenus, de hiérarchisation des objectifs du marché et d’activité rentable. La génération de rapports axée sur les objectifs, la fidélité à la qualité et la transparence de la méthode de recherche ne sont que quelques-unes des caractéristiques avec lesquelles le rapport d’analyse du marché du collagène végétalien peut être adopté en toute confiance.

Analyse et perspectives du marché du collagène végétalien

Le marché mondial du collagène végétalien connaît une croissance significative en raison de l’utilisation accrue du collagène végétalien dans divers secteurs. Ils sont utilisés dans la production de différents types de produits cosmétiques et de soins de santé et ont une énorme demande sur le marché. Ils offrent également des avantages pour la santé des humains.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché sont la demande croissante de collagène végétalien dans l’industrie de la beauté ainsi que le développement et la production de diverses formes de collagène végétalien sur le marché. Le facteur qui freine la croissance du marché est le coût élevé de traitement et d’extraction du collagène végétalien. L’opportunité de croissance sur le marché est la croissance des activités de recherche et développement parmi les acteurs du marché. Un facteur qui défie le marché est la disponibilité de substituts de collagène végétalien qui sont moins chers et qui devraient entraver la croissance du marché.

Les acteurs du marché se concentrent davantage sur le développement de nouveaux produits, les partenariats et d’autres stratégies pour augmenter leur part de marché.

Par conséquent, les normes et réglementations croissantes établies par les organismes gouvernementaux doivent être suivies par le fabricant pour vendre ses produits sur le marché et pour garantir que les demandes des consommateurs stimuleront la croissance du marché. Dans le même temps, le manque d’expertise technique dans les petites entreprises est susceptible de limiter la croissance du marché dans la région.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du collagène végétalien augmentera à un TCAC de 25,2 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2020 – 2016) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type de produit (solutions liquides, sérums, gélifiés, gélules, gels mous, comprimés, poudre, prémélanges pour boissons et autres), application de santé cible (produits de beauté, produits de renforcement de la mémoire, produit réduisant l’inflammation, produit de cicatrisation des plaies et autres), Catégorie (conventionnelle et biologique), type d’emballage (bouteilles, petits pots, boîtes en carton et sachets), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Koweït, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Garden of Life, Ancient + Brave, Vital Proteins LLC., Vegan Vitality UK, Igennus Healthcare Nutrition, Sunwarrior LLC., Alpha Foods BV, Comfort Click Ltd., Time Health, HERBALAND USA, Moon Juice, SUMMER SALT BODY, OZiva, Pacifica Beauty LLC, STARPOWA UK, Twinlab Consolidated, The Bainbridge Group agissant sous le nom de Raw Beauty Lab, Geltor, Future Kind et Algenist.

Définition du marché

Le collagène est défini comme un acide aminé essentiel et une protéine structurelle nécessaire à l’organisme. On le trouve dans de nombreuses parties du corps, notamment les cheveux, la peau, les ongles, les os, le cartilage, les tendons, les ligaments, les vaisseaux sanguins et les intestins. Il rend la peau plus élastique et les os plus solides.

Le collagène végétalien, également connu sous le nom de collagène végétal, est un complément alimentaire composé de divers composants qui augmentent les niveaux de collagène naturel du corps. Ces « boosters de collagène » ou micronutriments se trouvent fréquemment dans les composants à base de plantes, tels que la vitamine C , le zinc et le cuivre. Ces micronutriments sont nécessaires à la production de collagène. Le collagène végétalien comprend généralement des ingrédients à base de plantes tels que les épinards, le chou frisé, le brocoli, les choux de Bruxelles, les herbes et les extraits de fruits .

Dynamique du marché mondial du collagène végétalien

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Utilisation accrue du collagène dans l’industrie de la beauté

L’individu utilise principalement des cosmétiques pour embellir et améliorer la peau, promouvoir l’attractivité et modifier les perspectives du consommateur. Les habitants des pays en développement sont de plus en plus conscients de leur apparence et de la santé de leur peau, grâce à quoi les individus ont changé leur niveau de vie.

Les individus ont commencé à se concentrer sur leurs apparences. L’augmentation de la préférence des consommateurs pour divers types de cosmétiques, en particulier les cosmétiques biologiques, a augmenté l’utilisation de produits à base de collagène, ce qui permet de répondre aux préférences individuelles de consommation de produits de beauté, ce qui améliore la qualité de leur peau et de leurs cheveux. Les produits au collagène sont riches en protéines qui procurent principalement des bienfaits anti-âge à la peau et la douceur qui offre une peau saine à l’individu. Le collagène aide également à réparer les peaux mortes et maintient la peau hydratée plus longtemps. Avec cela, le collagène donne de l’élasticité à la peau. Les protéines de collagène sont connectées pour créer les fibroblastes. Les fabricants de diverses industries cosmétiques préfèrent plusieurs types d’innovations pour fabriquer des produits de beauté aux propriétés innovantes qui aident à maximiser le niveau de satisfaction des consommateurs au moment de l’utilisation. Avec l’évolution du niveau de vie, les entreprises fabriquent diverses marques de cosmétiques avec des caractéristiques ou des avantages uniques qui aident à répondre aux exigences des consommateurs. Les consommateurs peuvent obtenir une variété de produits de beauté en fonction de leurs besoins. L’industrie cosmétique se développe à un rythme beaucoup plus rapide avec la demande croissante. De tels avantages associés au collagène ont poussé les fabricants à introduire sur le marché des produits de beauté végétaliens à base de collagène.

Ainsi, la croissance de l’industrie cosmétique entraîne une augmentation de l’utilisation de produits à base de collagène végétalien pour fournir aux consommateurs les propriétés uniques des produits de soin de la peau. L’utilisation croissante de produits de beauté entraîne une augmentation de la demande de collagène sur le marché. Bien que l’utilisation croissante de produits à base de collagène dans l’industrie de la beauté devrait être le moteur du marché mondial du collagène végétalien.

Augmentation de la demande de collagène végétalien dans les compléments alimentaires

Les suppléments de santé font référence aux poudres, aux pilules ou aux types de boissons utilisés pour développer les muscles, améliorer les fonctions générales de l’organisme ou perdre du poids. Les suppléments de santé fournissent une nutrition et des protéines supplémentaires à l’individu autre que le régime standard. . Les suppléments végétaliens de soutien au collagène contiennent des ingrédients spécifiques à base de plantes riches en acides aminés, en vitamine C, en zinc et en cuivre afin que le corps dispose des éléments de base dont il a besoin pour produire naturellement son propre collagène. Contrairement au collagène d’origine animale, ces produits à base de plantes s’attaquent au problème fondamental derrière le corps ne produit pas suffisamment de son propre collagène et lui donnent le soutien dont il a besoin pour stimuler sa production de collagène. Les accessoires sont disponibles sous diverses formes, telles que des gélules, des comprimés, des sachets de poudre, des poudres, des gommes et plusieurs formes différentes. Le collagène végétalien favorise une peau saine, des ongles forts, et cheveux brillants. Stimule la production de collagène dans le corps, la kératine et l’élastine. Les suppléments de santé stimulant le collagène se déclinent également en différentes options, telles que céto-friendly, sans soja, sans gluten et sans produits laitiers pour des besoins alimentaires particuliers. En conséquence, les principaux acteurs du marché ont commencé à introduire une variété de suppléments de santé contenant du collagène végétalien en raison de la demande croissante et des avantages pour la santé qui y sont associés.

Les suppléments de santé aident le corps à maintenir une santé globale avec un physique attrayant. Ainsi, l’utilisation croissante du collagène comme ingrédient dans les suppléments pour tous les groupes d’âge a maximisé l’utilisation du collagène, entraînant une augmentation de l’extraction du collagène sur le marché. Ainsi, l’augmentation du collagène en tant qu’ingrédient dans les suppléments pour les athlètes sportifs des pays en développement maximise l’utilisation du collagène et devrait stimuler le marché mondial du collagène.

Des opportunités

Avancées technologiques dans le collagène végétalien

Les investissements dans des technologies nouvelles et innovantes sont devenus essentiels pour conserver un avantage concurrentiel sur un marché hautement concurrentiel. La croissance rapide du secteur a nécessité la création de nouvelles technologies pour des lancements plus innovants et un produit qui bénéficiera et assurera la confiance des consommateurs et aidera les fabricants. Les fabricants et les scientifiques sont continuellement impliqués dans le développement du collagène végétalien, un composé qui imite la structure des acides aminés des cellules de collagène animal qui peut être utilisé dans diverses industries. Les progrès récents dans le domaine de la biotechnologie ont permis une meilleure compréhension de la production de collagène avec la même structure que le corps humain à partir d’une source végétalienne grâce au génie génétique. La variété des avancées technologiques aide à former des laboratoires pour créer du collagène végétalien bio-identique qui a un large éventail d’applications dans divers secteurs. Les fabricants mènent des recherches massives pour développer du collagène végétalien en laboratoire.

Les nouvelles avancées technologiques améliorent les produits/services ou améliorent la capacité de commercialiser des produits/services. Ainsi, l’utilisation des technologies peut également stimuler la croissance du marché, ce qui aidera les fabricants à se développer à l’échelle mondiale et à répondre aux besoins des grands consommateurs, ce qui devrait constituer une opportunité pour le marché mondial du collagène végétalien.

Contraintes/Défis

Réglementations strictes concernant l’importation de produits à base de plantes

L’écosystème alimentaire mondial a connu d’énormes transformations au cours des dernières décennies. Pour protéger la santé publique, le système fédéral de réglementation des aliments doit s’adapter aux changements scientifiques et technologiques, à l’avènement de chaînes d’approvisionnement alimentaire de plus en plus interconnectées et à l’évolution des préférences des consommateurs. Il existe un potentiel supplémentaire d’introduction et de propagation de contaminants qui pourraient compromettre la salubrité des aliments en raison de l’expansion du marché mondial des produits alimentaires. Les conséquences des maladies d’origine alimentaire sur la santé et l’économie des nations continuent d’être importantes, et les récents incidents de sécurité alimentaire ont montré où le système fédéral de réglementation des aliments doit être renforcé. Pour que les exportateurs alimentaires aient accès aux marchés mondiaux et maintiennent leur compétitivité à l’échelle mondiale, le cadre doit également suivre les exigences internationales en matière de sécurité alimentaire axées sur la prévention. Lors de l’import-export de produits à base de plantes, les produits doivent être soumis à divers contrôles et réglementations de quarantaine qui varient d’un pays à l’autre.

Ainsi, des réglementations strictes et des règles strictes concernant la santé du consommateur et évitant toute information erronée ont rendu très difficile pour les fabricants de satisfaire à toutes les exigences, et cela peut entraver la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial du collagène végétalien

Après la pandémie, la demande de collagène végétalien et de produits à base de collagène végétalien a augmenté car il n’y aura plus de restrictions de mouvement, de sorte que l’approvisionnement en produits serait facile. De plus, les entreprises ont développé leurs unités de transformation pour fabriquer des produits végétaliens à base de collagène. La demande de collagène végétalien dans les industries de la beauté et de la santé a également augmenté, ce qui pourrait propulser la croissance du marché.

La demande accrue de collagène végétalien permet aux fabricants de produire davantage de nouveaux produits et plats, ce qui augmente finalement la demande de collagène végétalien et a contribué à la croissance du marché.

De plus, la forte demande de produits végétaliens stimulera la croissance du marché. En outre, la demande de collagène végétalien en tant que complément de santé après la pandémie de COVID-19 a augmenté, car la sensibilisation aux avantages pour la santé et la forte demande du secteur des services de santé ont entraîné une croissance du marché. De plus, l’intérêt des consommateurs pour les nouveaux produits végétaliens et le développement de la recherche devraient alimenter la croissance du marché mondial du collagène végétalien.

DEVELOPPEMENTS récents

En août 202, Revive Collagen, la société de suppléments de collagène liquide haut de gamme la plus vendue en Europe, a relevé la barre des suppléments de collagène prêts à boire en introduisant une version végétalienne dans sa gamme. Une quantité saine de la consommation quotidienne recommandée d’un adulte est fournie par Revive Collagen Vegan, qui est disponible en sachets de 22 ml prêts à boire à saveur de framboise avec des vitamines essentielles B, C, D et E. Les clients peuvent s’attendre à voir des améliorations dans leur peau, cheveux, ongles et bien-être général en environ 4 à 8 semaines avec une utilisation quotidienne continue.

En novembre 2022, la startup belge VeCollal a développé une alternative végétalienne « révolutionnaire » aux suppléments de collagène animal à utiliser dans les nutraceutiques et les aliments fonctionnels. VeCollal, développé en partenariat avec TCI, a été démontré par une étude in vitro pour augmenter la sécrétion de collagène de 134,97 % et pour stimuler les cellules fibroblastes du corps à produire du collagène.

Environnement compétitif

* Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

* Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

* Une perspective neutre sur la performance du marché

* Informations indispensables aux acteurs du marché pour maintenir et améliorer leur impact sur le marché

Pourquoi sélectionner ce rapport :

* Une analyse complète de la dynamique du marché, de l’état du marché et de la vue concurrentielle du marché du collagène végétalien est proposée.

* Les tendances prévisionnelles du marché mondial du collagène végétalien présenteront les moteurs, les contraintes et les opportunités de croissance du marché.

* La vue prévisionnelle sur cinq ans montre comment le marché devrait croître dans les années à venir.

* Tous les secteurs verticaux vitaux du marché mondial du collagène végétalien sont présentés dans cette étude, tels que le type de produit, les applications et les régions géographiques.

Objectif de recherche:

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché du collagène végétalien, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

* De plus, les contributeurs commerciaux, en tant qu’analystes commerciaux de l’ensemble de la chaîne de valeur, ont déployé de vastes efforts pour mener à bien cette action de groupe et de gros efforts pour ajouter de l’ordre afin de produire les principaux acteurs avec des données primaires et secondaires utiles concernant le marché mondial du collagène végétalien.

* Pour analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

