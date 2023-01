 Le marché du coke d’aiguille devrait atteindre 7,19 milliards de dollars d’ici 2029

Depuis les deux dernières décennies, l’utilisation mondiale de produits pétroliers a doublé. Lors du raffinage des hydrocarbures, un certain nombre de sous-produits sont produits. La qualité exceptionnelle du coke d’aiguille est une masse dure et compacte générée par une structure d’aiguille de carbone unidirectionnelle. Ce coke est très cristallin et possède les qualités pour la production d’électrodes en graphite. L’acier est le matériau le plus largement utilisé dans une variété de secteurs à travers le monde en raison de sa capacité d’adaptation. Le coke d’aiguilles est un élément important du processus de recyclage de l’acier, ce qui fait augmenter la demande de coke d’aiguilles sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché Needle Coke était évalué à 4,03 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,19 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché mondial du coke d’aiguille

Le coke d’aiguille est la principale matière première utilisée dans les industries de l’acier et de l’aluminium pour fabriquer des électrodes en graphite à partir de fours à arc. C’est un type unique de coke avec des qualités structurelles exceptionnelles, une résistance électrique élevée, une résistance à haute température, un coefficient de dilatation thermique (CTE) et une oxydabilité. Dans la fabrication d’électrodes en graphite, le coke d’aiguilles représente plus de 40 % des dépenses en matières premières.

Développement récent

En février 2020, l’Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation (IMIDRO) et la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) ont conclu un accord pour produire du coke d’éponge et d’aiguille dans les deux raffineries (Bandar Abbas et Imam Khomeini). L’Iran prévoit de fabriquer 700 000 tonnes de coke d’éponge et d’aiguilles par an à partir de ces deux complexes de production de coke de pétrole (620 000 tonnes de coke d’aiguilles dans la raffinerie de Bandar Abbas). L’achèvement de ces deux projets devrait prendre trois ans.

Portée du marché mondial du coke d’aiguille

Le marché du coke en aiguilles est segmenté en fonction du type, de la qualité et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Cône

Dérivé du pétrole

Dérivé de brai de goudron de houille

Sur la base du type, le marché du coke en aiguilles est segmenté en dérivé du pétrole et dérivé du brai de goudron de houille.

Grade

Intermédiaire

Prime

Super premium

Sur la base du grade, le marché du coke en aiguille est segmenté en intermédiaire, premium et super premium.

Application

Électrode en graphite

Matériau spécial en carbone

Batterie aux ions lithium

Autres applications

Le marché du coke d’aiguille est également segmenté en fonction de l’application dans les électrodes en graphite, les matériaux spéciaux en carbone, les batteries lithium-ion et d’autres applications.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’aiguille de coke

Le marché Aiguille Coke est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, qualité et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du coke d’aiguille sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du coke d’aiguille en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au nombre croissant d’industries utilisatrices finales pour la production d’acier dans cette région.

L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du nombre croissant d’initiatives gouvernementales visant à soutenir la fabrication nationale dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Coke d’aiguille

Le paysage concurrentiel du marché du coke en aiguille fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du coke en aiguille.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du coke en aiguille sont:

Phillips 66 Company (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Corporation. (Japon)

GrafTech International (États-Unis)

Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japon)

Indian Oil Corporation Ltd (Inde)

Société nationale chinoise du pétrole (Chine)

Asbury Carbons (États-Unis)

Groupe Baosteel Hu ICP (Chine)

Sojitz JECT Corporation (Japon)

Graphite India Limited (Inde)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Royal Dutch Shell Plc (Royaume-Uni)

Eni SpA (Italie)

Shanghai Petrochemical (Chine)

Kothari Petrochemicals (Inde)

NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. (Japon)

GrafTech International (États-Unis)

ENEOS Holdings, Inc. (Japon)

HEG Limited (Inde)

Mott (États-Unis)

Méthodologie de recherche: marché mondial du coke d’aiguille

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs.

