Le marché du codage assisté par ordinateur atteindra 10 212,4 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 11,95 %

Le rapport de recherche sur le marché mondial du codage assisté par ordinateur fournit un aperçu complet du marché couvrant divers aspects tels que les définitions de produits, la segmentation basée sur divers paramètres et les paysages de fournisseurs dominants. Les rapports de marché contiennent des informations claires et à jour sur les besoins des consommateurs, leurs inclinations et leurs différentes préférences pour des produits spécifiques. Non seulement ce rapport permet de gagner un temps précieux, mais il ajoute également de la crédibilité au travail effectué pour développer l’entreprise. Dans le rapport d’activité primé du marché Codage assisté par ordinateur, une analyse complète des investissements est présentée, des opportunités imminentes pour les acteurs du marché sont prédites et des stratégies pour améliorer le retour sur investissement (ROI) sont développées.

La méthodologie de recherche clé appliquée par l’équipe de recherche DBMR dans le rapport Trusted Computer Aided Coding Market est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la vérification primaire (expert de l’industrie). Les informations détaillées sur les moteurs du marché et les contraintes du marché contenues dans ce rapport d’activité permettent de comprendre si la demande de produits dans le secteur de la santé est en hausse ou en baisse. Il s’agit du rapport d’étude de marché le plus pertinent, unique, juste et louable qui se concentre sur les besoins spécifiques des entreprises. Le grand document sur le marché du codage assisté par ordinateur fournit également une grande inspiration pour rechercher de nouvelles entreprises commerciales et une meilleure croissance.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du codage assisté par ordinateur augmentera à un TCAC de 11,95 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et pourrait atteindre 10 212,4 millions USD d’ici 2029.

Un système de codage assisté par ordinateur est un logiciel qui analyse les dossiers médicaux et génère des mots-clés spécifiques pour des phrases et des termes spécifiques. (CACS) fournit ces mots-clés pour aider à augmenter la productivité et à réduire le temps de traitement pour les gestionnaires. L’objectif principal des logiciels de codage assisté par ordinateur est de réduire les erreurs et d’augmenter l’efficacité des organisations de soins de santé. Les logiciels , les logiciels de saisie structurée, les logiciels autonomes, les services, les logiciels intégrés, le support et la maintenance, ainsi que l’éducation et la formation sont quelques-uns des produits et services offerts par le codage assisté par ordinateur. Il est utilisé dans des domaines tels que le codage automatisé assisté par ordinateur, les rapports et analyses de gestion et les audits de codage clinique.

Étendue du marché mondial du codage assisté par ordinateur et taille du marché

Le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en fonction du produit, du mode de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en logiciels et services . Le segment des logiciels est subdivisé en logiciels autonomes et logiciels intégrés. Le logiciel autonome est divisé en logiciel de traitement du langage naturel et en logiciel de saisie structurée. Le segment des services est subdivisé en support et maintenance et en éducation et formation.

Sur la base de la méthode de livraison, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en solutions Web, solutions sur site et solutions basées sur le cloud.

Sur la base de l’application, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en codage automatisé assisté par ordinateur, rapports et analyses de gestion et audits de codage clinique.

Le marché du codage assisté par ordinateur est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux , les cliniques médicales, les centres médicaux universitaires, les laboratoires cliniques et les centres de diagnostic, entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché du codage assisté par ordinateur

Le marché Codage assisté par ordinateur est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, produits, méthodes de livraison, applications et utilisateurs finaux susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du codage assisté par ordinateur sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) faisant partie du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud faisant partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du codage assisté par ordinateur en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la recrudescence des acteurs de la santé adoptant une approche centrée sur le patient et aux politiques et initiatives de financement gouvernementales favorables à la mise en œuvre de solutions informatiques de santé dans la région. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du renforcement des infrastructures de santé et de la croissance économique de la région.

Le segment par pays du rapport sur le marché de Codage assisté par ordinateur fournit également des influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Codage assisté par ordinateur

Le paysage concurrentiel du marché Codage assisté par ordinateur fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché du codage assisté par ordinateur.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché du codage assisté par ordinateur figurent 3M, Optum Inc., Nuance Communications, Inc., McKesson Corporation, Cerner Corporation, Dolbey, Craneware, Inc., Artificial Medical Intelligence, TruCode LLC, Streamline Healthcare Solutions, LLC. , Epic Systems Corporation, athenahealth, Inc., M-Scribe, Coding Strategies, Inc., ID Information et Dokumentation im Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA, nThrive Revenue Systems, LLC, Quest Diagnostics Incorporated., EZDI, Inc., iMedX Information Services Pvt Ltd., ZyDoc Medical Transcription, LLC, Revele et One Voice Data, entre autres.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète des marchés mondiaux et régionaux. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions de la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle 5-Force de Porter et de la matrice Ansoff. De plus, l’impact de Covid-19 sur le marché est mis en évidence dans le rapport.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux régulateurs et des principales règles et réglementations appliquées par l’industrie dans diverses régions.

Le rapport comprend également une analyse concurrentielle utilisant le positionnement par quadrant à l’aide de l’outil de positionnement concurrentiel exclusif de l’analyste.

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Perspectives avancées Paysage

concurrentiel

Analyse d’impact COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils d’entreprise

Dynamique mondiale et régionale

Réponses aux questions clés dans le rapport de marché

Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté l’acceptation de différentes enquêtes statistiques et organisations des sciences de la vie ?

• Quelle est la vision du marché efficient à l’horizon spéculatif ?

• Quels sont les principaux modèles affectant le marché de la performance ? Comment affecteront-ils les marchés court-courrier, moyen-courrier et long-courrier ?

• Quelle est la perspicacité du client final ?

• Quelles sont les variables clés affectant le marché de la performance ? Quel est leur impact à court, moyen et long terme ?

• Quels sont les principaux domaines ouverts sur le marché des effets ? Quelles sont leurs possibilités pour les courtes, moyennes et longues distances ?

• Quels sont les systèmes clés utilisés par l’organisation sur le marché de la performance ?

• Quels sont les principaux domaines d’application du marché des effets ? Quelle application devrait avoir le potentiel de croissance le plus notable dans un laps de temps standard ?

• Quel est votre modèle de routage d’effets préféré ? Quelle est la capacité de développement des différents modèles de permutation d’intérêt ?

• Quels sont les principaux clients finaux de cette qualité d’enquêtes statistiques ? Quelle est leur offre individuelle sur le marché des effets ?

• A l’horizon prévisionnel, quel marché géographique devrait avoir le potentiel de croissance le plus intéressant sur le marché de la performance ?

• Qui sont les principaux membres du marché de la performance ?

