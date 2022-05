Le marché du cloud bare metal devrait croître à un TCAC de 31,8 % d’ici 2025 | Hébergement Rackspace, Joyent, hôte de paquets

La dernière étude publiée sur le marché mondial du cloud bare metal offre un aperçu détaillé des facteurs influençant le champ d’activité mondial. Le rapport d’étude de marché Bare Metal Cloud montre les dernières informations sur le marché avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part et les facteurs de croissance du Bare Metal Cloud. L’étude couvre les données des acteurs émergents, y compris : la situation concurrentielle, les ventes, les revenus et la part de marché mondiale des principaux fabricants sont Century Link, Dell, Inc., IBM Corporation, Internap Corporation, Rackspace Hosting, Inc., Joyent, Inc., Packet Host , Inc., Scaleway Incorp., Spotinst Ltd., Oracle Corporation. Présentation

du Cloud Bare Metal :

Le marché du cloud bare metal devrait passer de 1 432,1 millions de dollars américains en 2017 à 12 287,1 millions de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 31,8 % entre 2018 et 2025.

Bare Metal Cloud sont des ressources cloud hautes performances, hautement configurables et à la demande qui gagnent en popularité parmi les entreprises multinationales à la recherche de conformité, de sécurité, de cohérence et de performances. Le cloud bare metal permet à ses utilisateurs de louer des sources matérielles auprès de fournisseurs de services gérés ou de fournisseurs de services de cloud public. Certains des facteurs à l’origine du marché du cloud bare metal incluent la demande croissante d’infrastructures informatiques évolutives, flexibles, efficaces et simples, les faibles CAPEX et OPEX et l’augmentation rapide du trafic de données. Le marché mondial du cloud bare metal est largement segmenté par type de service, taille d’entreprise, application et géographie.



Aperçu du marché

L’adoption croissante du Big Data et de l’IoT par plusieurs secteurs verticaux de l’industrie peut créer des opportunités importantes pour les acteurs du marché du Bare Metal Cloud tout au long de la chaîne de valeur

Le Big Data et l’IoT sont les technologies les plus pratiquées, dans divers secteurs verticaux de l’industrie. Avec le Big Data, les entreprises peuvent accomplir certaines tâches critiques telles que la détermination d’une cause fondamentale des défaillances et le calcul des facteurs de risque sur la base de données historiques. Cela conduit à certaines réductions de coûts et de temps pour les organisations ainsi qu’à une prise de décision intelligente. L’adoption du Bare Metal Cloud a aujourd’hui atteint un point où la popularité du Big Data et de l’IoT va de pair avec les progrès du marché du Bare Metal Cloud. Business Intelligence, analyse prédictive, prédiction du comportement d’achat du client, tous ces logiciels peuvent être trouvés chez un lieu commun, à savoir le fournisseur Bare Metal Cloud. La nécessité d’inclure le Big Data et l’IoT en tant que partie intégrante de diverses entreprises est donc aujourd’hui le moteur du marché du cloud bare metal.

Global Bare Metal Cloud – Segmentation du marché

par type de service

Service professionnel

Services de stockage et de base de données

Services de calcul

Services de réseautage

Autres

Par taille d’entreprise

Petites et moyennes entreprises

Grande entreprise

Par application

BFSI

Fabrication

Gouvernement

Détail

Soins de santé

Informatique & Télécommunication

Autres

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Les analystes de The Insight Partners ont mené une enquête spéciale et se sont connectés avec des leaders d’opinion et des experts de l’industrie de diverses régions pour comprendre minutieusement l’impact sur la croissance ainsi que les réformes locales pour lutter contre la situation. Un chapitre spécial de l’étude présente l’analyse d’impact du COVID-19 sur le marché mondial du cloud bare metal ainsi que des tableaux et des graphiques liés à divers pays et segments présentant l’impact sur les tendances de croissance.



Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial du cloud bare metal :

Table des matières 2

2 Introduction 15

3 Points clés à retenir 17

4 Paysage du marché du cloud bare metal 19

5 Marché mondial du cloud bare metal – dynamique clé de l’industrie 38

6 Marché du cloud bare metal – mondial 45

7 Analyse du marché mondial du cloud bare metal – par types de services 47

8 Analyse du marché mondial du cloud bare metal – par taille d’entreprise 54

9 Analyse du marché mondial du cloud bare metal – par applications 59

10 Marché mondial du cloud bare metal – Analyse géographique 71

11 Paysage de l’industrie 136

12 Paysage concurrentiel 138

13 Marché mondial du cloud bare metal – Profils d’entreprises clés 143

14 Annexe 185 Quels sont les avantages des études The Insight Partners ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

