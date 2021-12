Le marché du Chocolat Réel et Composé atteindra 40,64 Milliards de Dollars d’ici 2027 // Barry Callebaut AG, Groupe Puratos, Mondelez International.

Le chocolat est naturel. Le vrai chocolat est fabriqué à partir de sucre et deux ingrédients sont issus de la fève de cacao aussi sains que le sucre pour le chocolat noir, mais le sucre et le lait en poudre pour le chocolat au lait. Le chocolat composé est un produit de chocolat simulé, qui comprend des graisses végétales telles que l’huile de soja ou l’huile de noix de coco. Le chocolat composé couvre un peu de poudre de cacao, mais il couvre souvent très peu, voire pas, de beurre de cacao.

Le marché mondial du Chocolat Réel et Composé devrait croître de 27,09 milliards de dollars en 2021 à 40,64 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de +5 % sur la période 2021-2027.

Un composé est un produit à base de cacao recouvrant les graisses végétales à la place du beurre de cacao. Tout comme le vrai chocolat, le composant principal du chocolat composé provient de la fève de cacao. Cependant, la modification cruciale est le niveau de beurre de cacao. Le chocolat composé utilise des graisses végétales, telles que l’huile de noix de coco, le soja ou l’huile de palmiste, à la place du beurre de cacao.

Acteurs clés-

Barry Callebaut AG (Zürich, Suisse), Puratos Group (Dilbeek, Belgique), Mondelez International (Illinois, États-Unis), Cargill Incorporated (Minnesota, États-UNIS), Nestlé S.A. (Vevey, Suisse), Fuji Oil Company Limited (Japon), The Hershey Company (Pennsylvanie, États-UNIS), Mars Incorporated (Virginie, États-UNIS), Olam International (Singapour), CEMOI Group (France) et plus encore

Selon nos scientifiques, l’intérêt pour le fer de lance des articles en chocolat, des fixations, tout comme des chocolateries exceptionnelles dans la création et le progrès des nations a connu une tendance positive au-delà de quelques années. Cela certifie les dépenses croissantes des acheteurs pour les articles de salons de crème glacée libéraux, en particulier les magasins de bonbons au chocolat. Ce modèle a renforcé les offres de produits en chocolat et de cacao.

La Segmentation du Marché du Chocolat Réel et Composé-

Par catégorie de produits, le marché est divisé en chocolat véritable et en chocolat composé. Alors que par type, le marché est aliéné au chocolat au lait, au chocolat noir et au chocolat blanc.

Le marché a été aliéné en copeaux, dalles, revêtements et autres sous forme de tri. Il a également été divisé en viandes sucrées, pâtisseries, desserts laitiers et surgelés, boissons et autres, sous application.

Basé sur la région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

La pandémie de COVID-19 a affecté défavorablement l’industrie de la manutention des aliments et des rafraîchissements. Étant donné que la plus grande partie des pays a remarqué un verrouillage en 2021 et pour détourner la propagation de l’infection, l’intérêt sans aucun doute et l’accumulation de chocolat dans le secteur de la cordialité ont remarqué une chute impressionnante des transactions.

Les broyages de cacao en Asie ont chuté de près de 6% au deuxième trimestre 2020. Pendant les périodes essentielles de COVID-19, les coûts du cacao ont plongé et les coûts de transport ont été inondés. L’entreprise importante consistait à amasser le cacao des petits éleveurs et à le transmettre aux exportateurs de cacao tout comme aux transformateurs de cacao pour la fabrication du chocolat.

