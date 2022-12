Le marché du chocolat à boire en Europe est en plein essor et devrait connaître le TCAC, la taille, la part, les tendances, les moteurs, les défis, la demande et les perspectives de revenus d’ici 2029

Un document complet sur le marché européen du chocolat à boire étudie une évaluation complète des projections et des contraintes de croissance du marché. Ces stratégies comprennent, sans toutefois s’y limiter, les lancements de nouveaux produits, les expansions, les ententes, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions. Selon les exigences du client, des informations sur les entreprises et les produits sont glanées dans ce rapport, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions.Le document Europe Drinking Chocolate Market analyse également divers inhibiteurs du marché des produits dans une approche quantitative et qualitative.Éclairez les facteurs de motivation pour que les utilisateurs obtiennent information précise. Les moteurs du marché et les contraintes du marché aident les entreprises à trouver des idées pour leurs stratégies de production.

Le rapport d’analyse du marché européen du chocolat à boire aide à prendre de meilleures décisions pour renforcer les organisations et propulser leurs activités dans la bonne direction. Un rapport compétent et complet axé sur les moteurs du marché primaire et secondaire, la part de marché, les segments clés et l’analyse géographique. Un rapport d’étude de marché comme celui-ci vous aidera certainement à réduire les risques et les échecs de votre entreprise. Dans ce rapport d’étude de marché, les parts de marché des principaux concurrents au niveau mondial sont étudiées, couvrant des régions clés telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. La recherche et l’analyse sont effectuées en une seule étape ou en une combinaison d’étapes, selon les besoins du client et les exigences de l’entreprise.

Analyse et taille du marché

Le désir constant de créer, dévoiler et commercialiser de nouvelles gourmandises sous-tend les perspectives de croissance du marché du chocolat à boire. Le goût et la sophistication sont deux facteurs clés du développement de produits sur le marché du chocolat à boire.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du chocolat à boire est évalué à 11762,05 millions USD en 2021 et devrait atteindre une valeur de 16221,42 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. .

définition du marché

Le chocolat chaud est un autre nom pour boire du chocolat. Dans certaines parties du monde, boire du chocolat s’appelle du thé au chocolat. Boire du chocolat en tant que boisson est préparé en faisant fondre lentement de petits morceaux de chocolat et en les mélangeant avec du lait et de l’eau. Il est fait de chocolat fondu, de chocolat réchauffé, de poudre de chocolat ou de poudre de cacao. Dissoudre la forme en poudre dans de l’eau ou du lait pour faire du chocolat à boire. La teneur en cacao du chocolat que vous buvez détermine s’il est sucré ou non sucré. Une variété de chocolats à boire sont fabriqués avec du chocolat au lait ou du chocolat blanc.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Type (noir, au lait, blanc), teneur en cacao (60-90 %, 40-60 %, 30-40 %, autre), objectif (boisson au chocolat, shake protéiné, boisson énergisante, mélange de café), saveur (vanille, caramel ) ), miel, noisette), forme (poudre, liquide), consommateur cible (adultes, enfants), utilisateur final (fournisseurs de services alimentaires, ménage/domestique, entreprise, compagnie aérienne) Pays de destination Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Pays-Bas, Espagne, Belgique, Turquie, Russie, Suède, Danemark, Pologne, Luxembourg, Reste de l’Europe acteurs du marché cible Barry Callebaut (Suisse), The Hershey Company (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Ingredion (États-Unis), Mars, Incorporated (États-Unis), DSM (Pays-Bas) Kerry Group plc (Irlande), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Godiva (États-Unis), LUIGI LAVAZZA SPA, (Italie), Starbucks Coffee Company (États-Unis), PepsiCo (États-Unis), Mondelez International (États-Unis), The Simply Good Foods Company (États-Unis) chance Demande croissante d’aliments et de boissons à emporter dans la région

Augmentation de la diversité de la chaîne d’approvisionnement et développement rapide des produits

Facilité de paiement des produits via les canaux en ligne et diverses saveurs et textures de chocolat

Dynamique du marché du chocolat à boire

chauffeur

Croissance de la vente au détail en ligne et de l’expansion de la chaîne d’approvisionnement

L’une des grandes tendances à l’origine de l’évolution du marché du chocolat à boire est le développement de la vente au détail en ligne. Les dépanneurs, les magasins spécialisés, les supermarchés, les pharmacies et les hypermarchés sont tous de grands canaux de distribution de produits. Les efforts continus des détaillants et des fabricants pour étendre leurs chaînes d’approvisionnement et de distribution ont joué un rôle essentiel dans l’amélioration de l’accès à leurs produits sur le marché du chocolat à boire.

Diversification des produits selon les besoins

Le désir constant d’essayer de nouvelles saveurs et saveurs ethniques est un moteur majeur du marché du chocolat à boire. Au fil des ans, l’industrie du chocolat s’est concentrée sur la production de produits plus sains. Une population croissante soucieuse de sa santé est à l’origine de cette tendance, en particulier dans les économies émergentes. Le développement du marché du chocolat à boire a été alimenté par le développement de la distribution organisée dans les pays en développement.

chance

La facilité de paiement des produits via les canaux en ligne et la grande variété de saveurs et de textures de chocolat sont des facteurs essentiels à la popularité du commerce électronique sur le marché du chocolat à boire. En outre, le chocolat à boire est de plus en plus utilisé dans la formulation de diverses boissons et produits de confiserie tels que les gâteaux, les shakes, les croissants et le chocolat chaud, contribuant à la croissance du marché européen du chocolat à boire.

Notre rapport fournit :

Quel est le taux de croissance du marché Europe Drink Chocolate, aperçu et analyse par type de marché mondial Europe Drink Chocolate?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse du marché mondial des boissons au chocolat en Europe par applications et par pays ?

Quelle est la dynamique, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix du profil des principaux fournisseurs du marché mondial du chocolat à boire en Europe?

Qui sont les opportunités, les risques et les forces motrices sur le marché mondial ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial ? Aperçu des activités par type, application, marge brute et part de marché

Quel est l’aperçu du marché des opportunités du marché mondial du chocolat à boire européen, du risque de marché et du marché?

