Le marché du chitosane devrait enregistrer une valorisation de 4 698,7 millions USD d’ici 2027, selon une étude récente de The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché mondial du chitosan jusqu’en 2027 – Impact de Covid-19 et analyse mondiale par grade (qualité industrielle, qualité alimentaire, qualité pharmaceutique); Application (Traitement de l’eau, Agroalimentaire, Biomédical et Pharmaceutique, Cosmétique, Autres); Source (Crevettes, Pions, Insectes, Crabe, Autres); et géographie », le marché était évalué à 1 764,26 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 4 698,7 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 11,5 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Le chitosane est un matériau fibreux naturel dérivé de la chitine. La chitine est une substance qui est produite dans la coquille externe des crustacés tels que les homards, les crabes et les crevettes. Les crevettes sont considérées comme une source majeure de chitosane car elles contiennent environ 25% à 40% de teneur en chitine. Outre les coquillages et les crustacés, certaines variétés de champignons sont également connues pour produire de faibles quantités de chitine dans leurs parois cellulaires. Cependant, l’absence d’une procédure optimale pour l’extraction de la chitine à l’échelle commerciale à partir de champignons en fait une source moins utilisée pour l’obtention de chitosane. Le chitosane est une source riche en fibres et est de plus en plus incorporé dans les compléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. C’est un matériau fibreux qui bloque l’absorption du cholestérol et des graisses alimentaires et est donc utilisé dans les médicaments pour soigner des maladies telles que l’hypercholestérolémie, l’obésité, et la maladie de crohn. Le chitosane est également appliqué directement sur les gencives pour soulager l’inflammation des gencives.

Le chitosane est un matériau naturel extrait des squelettes externes des carapaces de crevettes, de crabes et de homards. Il est reconnu comme un biomatériau polyvalent en raison de sa non-toxicité, de sa faible allergénicité, de sa biodégradabilité et de sa biocompatibilité. En raison de ces propriétés, il est utilisé dans un large éventail d’applications telles que l’alimentation et les boissons, le traitement de l’eau, la médecine et la pharmacie, les cosmétiques et l’agrochimie. En raison de sa propriété tangible d’adsorption, le chitosane a trouvé une place importante dans l’application de traitement de l’eau pour adsorber les métaux, le fer, les substances toxiques et d’autres impuretés des eaux usées. L’application de chitosane pour le traitement de l’eau est non seulement efficace mais également économique et respectueuse de l’environnement. Les propriétés du chitosane, telles que l’activité antimicrobienne, la bioactivité, l’activité anti-oxydante, rendre bénéfique dans plusieurs applications médicales et pharmaceutiques. Il est généralement utilisé dans les pommades pour plaies et pour le revêtement des dispositifs médicaux. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé comme agent d’administration de médicaments et dans les lentilles de contact. Dans l’industrie alimentaire et des boissons, il est utilisé comme conservateur, complément alimentaire et comme additif anti-cholestérol. Le chitosane a également été utilisé dans l’industrie cosmétique dans les produits capillaires et de soin de la peau.

Advanced Biopolymers AS, Kitosano SL, FMC Corporation, GTC Bio corporation, Golden-Shell Pharmaceutical Co. Ltd., Heppe Medical Chitosan GmbH., Kitozyme LLC., Panvo Organics Pvt Ltd., Primex EHF et Qingdao Yunzhou Biochemistry Co., Ltdare certains des acteurs bien établis présents sur le marché mondial du chitosane.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du chitosane

L’épidémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à travers le monde à un rythme rapide. La Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, la République de Corée, la France, l’Allemagne et les États-Unis sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas positifs et de décès signalés en mars 2020. L’épidémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries dans divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale de l’alimentation, des boissons et de la chimie est l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux à la suite de cette épidémie.

