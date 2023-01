Le marché du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique enregistrera une croissance stupéfiante de 4 604,01 millions USD d’ici 2029

Le marché du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique devrait être évalué à 4 604,01 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision, selon Data Bridge Market Research. Le rapport sur le marché du charbon de bois couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

D’importants rapports de recherche sur le marché du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique fournissent un examen descendant du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer des stratégies commerciales. Ici, l’analyse de marché évalue la hausse, la croissance ou le déclin attendus d’un produit sur une période de prévision spécifique. Les parts de marché des principaux acteurs dans les principales régions du monde telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. L’évaluation analytique des concurrents couverts ici illustre clairement les défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

Les définitions du marché couvertes dans le meilleur rapport sur le marketing du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique explorent les moteurs du marché qui indiquent des facteurs conduisant à une croissance croissante du marché et les contraintes du marché qui indiquent des facteurs conduisant à une baisse de la croissance du marché. Il aide les clients ou d’autres acteurs du marché à comprendre les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché à long terme. Ce rapport d’étude de marché étudie également la consommation du marché, les principaux acteurs impliqués, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché ainsi que le volume et la valeur dans chaque région. Le rapport de recherche commerciale sur le charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique continue d’être exceptionnel et transparent, gagnant la confiance des sociétés membres et des clients.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Charbon de bois

Le paysage concurrentiel du marché Charbon de bois fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits , Avantages d’application. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché du charbon de bois.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché du charbon de bois figurent E & C Charcoal, Jumbo Charcoal (Pty) Ltd., Etosha, The Clorox Company, NamCo Charcoal and Timber Products, Namchar, Mesjaya Sdn Bhd .

Impact post-COVID-19 sur le marché du charbon de bois

Le COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché du charbon de bois, car presque tous les pays ont choisi de fermer toutes les installations de production, à l’exception de celles qui produisent des biens essentiels.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du charbon de bois dans une certaine mesure. Par conséquent, le taux de croissance annuel estimé de ce marché est inférieur à celui de 2019 en raison de la réduction du nombre d’activités industrielles liées au marché du charbon de bois. Cependant, la croissance post-COVID-19 après l’ouverture a été élevée et l’industrie devrait connaître une croissance considérable en raison de la demande accrue d’aliments grillés. Ce facteur devrait stimuler davantage la croissance globale du marché.

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après le COVID-19. Les participants mènent plusieurs activités de R&D pour améliorer la technologie impliquée dans le charbon de bois. Avec cela, ces entreprises apporteront des technologies de pointe sur le marché. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur de l’utilisation de véhicules électriques propulsent également la croissance du marché

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2022, Kingsford Products Company, une filiale de The Clorox Company, a lancé une nouvelle gamme de charbon de bois aromatisé spécialisé et de granulés de bois dur. L’objectif principal de ce lancement de produit est d’améliorer l’expérience de grillade avec une variété de saveurs et d’arômes. Cela améliorera le portefeuille de produits de l’entreprise sur le marché du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché du charbon de bois est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

charbon de bois en morceaux

Briquettes de charbon de bois

charbon de bois japonais

charbon de sucre

autre

Sur la base du produit, le marché du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en charbon de bois en morceaux, charbon de bois, charbon de bois japonais, charbon de bois de sucre et autres.

application

Sports de plein air

entreprise de restauration

combustible métallurgique

carburant industriel

filtre

autre

Sur la base de l’application, le marché du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en activités de plein air, restauration, combustibles métallurgiques , combustibles industriels, filtration et autres.



Analyse du segment de l’industrie mondiale du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique

L’évaluation est basée sur la taille, la part et le taux de croissance annuel composé. En outre, les experts ont également mené une analyse régionale, soulignant le potentiel de croissance des régions et pays clés. Le rapport contient également des données précises et fiables basées sur la consommation et la production de charbon de bois dans des régions clés du Moyen-Orient et d’Afrique.

L’évaluation géographique du marché du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique. Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, l’étendue globale de la croissance dans les régions et divers autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une perspective claire sur toutes les conditions et structures possibles du marché mondial du charbon de bois au Moyen-Orient et en Afrique.

