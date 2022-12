Le marché du chanvre industriel observera une croissance, une taille, une part, des tendances, une demande, une croissance et des perspectives concurrentielles frappantes jusqu’en 2029

» Le marché du chanvre industriel est un rapport d’étude de marché de classe mondiale qui effectue une analyse de l’industrie du marché du chanvre industriel pour les produits, les marchés, les entreprises, les industries et la plupart des pays du monde. Ce rapport de marché est une excellente source de données remarquables sur le marché actuel. Tendances, événements futurs, conditions du marché, innovations technologiques, technologies imminentes et développements technologiques dans l’industrie du marché du chanvre industriel Les informations et les données collectées sont testées et vérifiées par des experts du marché avant d’être présentées aux utilisateurs finaux. Les données comprennent les investissements, la génération de revenus, la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et

Analyse et taille du marché

La demande de matériaux naturels biodégradables et renouvelables dans divers produits de consommation augmente dans le monde entier. Les produits du marché mondial du chanvre industriel sont considérés comme respectueux de l’environnement, moins dangereux et renouvelables. Sa nature écologique a conduit les acteurs de diverses industries d’utilisation finale à choisir le produit sur le marché mondial du chanvre industriel, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché. Le marché du chanvre industriel devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du chanvre industriel était évalué à 4,6 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 30,9 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 21,02 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La «fibre de chanvre» représente le plus grand segment tangible du marché du chanvre industriel au cours de la période de prévision en raison de son utilisation pour obtenir des biocarburants et des bioplastiques. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse des brevets.

définition du marché

Le chanvre (également connu sous le nom de cannabis) est une substance psychoactive dérivée de la plante de cannabis. Le chanvre est une plante qui a à la fois des usages médicinaux et récréatifs. Le cannabis aide également à réduire la douleur en modifiant les circuits de perception de la douleur dans le cerveau. Il peut également aider à prévenir les douleurs chroniques, notamment l’arthrite, les migraines, la fibromyalgie et l’endométriose. Le tissu de chanvre est très absorbant, résistant à la moisissure, retient mieux la chaleur que le coton et résiste aux rayons UV. Combiné avec des tissus tels que la soie, le lin et le coton, il crée un produit durable avec une qualité et une douceur constantes.

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Type (graines de chanvre, huile de graines de chanvre, huile de chanvre CBD, fibre de chanvre), application (alimentaire, fibre, boisson, produits de soins personnels, pharmaceutique, autre), source (conventionnelle, biologique) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible Nhempco (Canada), Ecofibre (Australie), Hemp Inc. (États-Unis), GenCanna (États-Unis), HempFlax Group BV, (Pays-Bas), Konoplex (Russie), Hemp Oil Canada (Canada), Hemp Poland (Pologne), Dun Agro (Pays-Bas), Colorado Hemp Works (États-Unis), Canah International (Roumanie), South Hemp Tecno (Italie), Plains Industrial Hemp Processing (Canada) et MH Medical Hemp (Allemagne).

Dynamique du marché du chanvre industriel

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Les attributs fonctionnels augmenteront l’adoption

Puisque les humains ne peuvent pas produire d’acides gras essentiels, les graines de chanvre sont une excellente source d’acides linoléique (oméga-6) et linolénique (oméga-3), qui sont très utiles car ils sont faibles en gras saturés et exempts de gras trans. C’est le facteur le plus important qui stimule la croissance de ce marché.

De plus, la légalisation croissante de la culture du chanvre pousse les fabricants à développer de nouveaux produits à base de chanvre industriel, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. De plus, l’augmentation de la consommation de produits à base de chanvre en raison de divers avantages pour la santé modère également la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’incidence croissante de maladies telles que l’épilepsie et d’autres troubles du sommeil devrait également freiner la croissance du marché. De plus, les progrès technologiques devraient créer des opportunités lucratives pour le marché, ce qui augmentera encore le taux de croissance du marché du chanvre industriel dans les années à venir.

rachat/défi

structure réglementaire complexe

D’autre part, le chanvre et les produits dérivés du chanvre doivent essentiellement se conformer à différentes directives réglementaires à travers le monde, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

De plus, le manque d’équipements de culture et de récolte appropriés devrait défier le marché du chanvre industriel au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du chanvre industriel fournit des détails sur les changements de marché, analyse les opportunités en termes de nouveaux développements récents, réglementations commerciales, analyse des importations et des exportations, analyse de la production, optimisation de la chaîne de valeur, part de marché, impact des acteurs du marché national et localisé, poches de revenus émergentes. apporter. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir des informations détaillées sur le marché du chanvre industriel, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

.

Pour plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-hemp-market

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché du chanvre industriel contient des réponses à vos questions suivantes :

Quelle technologie de fabrication est utilisée ? Quels progrès sont réalisés dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché ? Quel est le profil de votre entreprise, les informations sur les produits et les coordonnées ?

Quel est le statut mondial du marché du chanvre industriel ? Quelle était la capacité, la valeur de production, le coût et le profit du marché ?

Quel est l’état actuel du marché du marché ? Quelle est la concurrence sur le marché du chanvre industriel dans cette industrie pour les entreprises et les pays ? Quelle est l’analyse du marché du marché en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections du marché mondial du chanvre industriel compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production?Quelles sont les estimations des coûts et des avantages ? Quelle est la part de marché , l’offre et la consommation du chanvre industriel ? Qu’en est-il de l’import et de l’export ?

Qu’est-ce que l’ analyse de la chaîne du marché du chanvre industriel par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’ impact économique sur le marché ? Quel est le résultat de l’ analyse de l’ environnement macroéconomique du marché mondial du chanvre industriel ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quelles sont la dynamique du marché du chanvre industriel du marché? Quels sont les défis et les opportunités ?

9. Quelles sont les stratégies d’entrée, les contre-mesures pour l’impact économique et les canaux de commercialisation du marché ?

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC)

