Le marché du cathéter intraveineux périphérique pour parcourir le destin numérisé

Le marché des cathéters intraveineux périphériques devrait bientôt être aux commandes. L’adoption de la technologie, autrefois considérée comme une entreprise coûteuse, devrait assister à une transformation drastique sous la forme d’applications granulaires. Des technologies telles que DevOps et AIOps perturbent de manière constructive le secteur informatique de la santé et devraient créer des merveilles à cet égard au cours de la période à venir.

L’augmentation des hospitalisations, l’augmentation prévue de l’incidence du cancer et la demande accrue d’agents de chimiothérapie perfusés alimentent le besoin de cathéters de meilleure qualité pour une utilisation sûre. En outre, le nombre croissant d’approbations biologiques augmente la demande de thérapies par perfusion. Le marché mondial des cathéters intraveineux périphériques était évalué à 4,9 milliards de dollars américains en 2020 et devrait connaître un TCAC sain de 7 % au cours de la période de prévision (2020-2030).

Profils d’entreprise :

Becton, Dickinson et compagnie

B. Braun Melsungen SA

Smiths Group plc.

Société Terumo

Venner Médical

Vygon

Teleflex Incorporé

C.R. Bard, Inc.

Société médicale NIPRO

Argon Medical Devices, Inc.

Points clés de l’étude de marché sur les cathéters intraveineux périphériques

Les cathéters IV périphériques courts occupaient près de 70 % de la part de marché en valeur sur le marché des cathéters intraveineux périphériques en 2019, en raison de leur adoption croissante dans les hôpitaux.

La technologie PIVC de sécurité représente la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des cathéters intraveineux périphériques, en raison de la demande croissante de dispositifs sûrs.

Les hôpitaux détiennent une part importante du marché, en raison du nombre croissant de patients hospitalisés dans le monde.

L’Amérique du Nord et l’Europe détiennent plus de 70 % des revenus du marché mondial des cathéters intraveineux périphériques, principalement en raison de la présence d’acteurs établis dans ces régions.

« La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et les approbations croissantes de médicaments intraveineux devraient stimuler la croissance du marché des cathéters intraveineux périphériques au cours de la prochaine décennie », a déclaré un analyste de PMR.

Des réglementations strictes engendrent le besoin de cathéters intraveineux périphériques de haute qualité

Des législations de sécurité croissantes sont en train d’être adoptées concernant l’utilisation de PIVC pour l’infusion de médicaments et de fluides antibiotiques directement dans les veines périphériques et pour prélever du sang pour les tests et pour traiter les maladies. Un certain nombre de réformes des soins de santé ont été adoptées dans le monde entier pour garantir une thérapie par perfusion sûre et efficace et améliorer la qualité des services de santé. La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) se concentre sur la sensibilisation à la sécurité lors de l’insertion de PIVC. La loi sur la sécurité et la prévention des piqûres d’aiguilles a été adoptée aux États-Unis en 2000, ce qui a encore accru la demande de cathéters intraveineux périphériques de haute qualité.

Impact de COVID-19 sur le marché des cathéters intraveineux périphériques

Alors que les infections au COVID-19 se propagent comme une traînée de poudre à travers le monde, le besoin de dispositifs médicaux essentiels est plus élevé que jamais. Sur cette base, la demande de cathéters intraveineux périphériques va exploser de la part des établissements de santé. Plus précisément, les cathéters intraveineux périphériques courts gagneront en traction en raison de leur facilité d’insertion. De même, des cathéters intégrés seront utilisés lorsqu’un débit élevé est nécessaire. Les cathéters intraveineux périphériques font déjà partie des appareils les plus utilisés dans l’industrie de la santé, et le nombre élevé de patients atteints de COVID-19 ne fera que stimuler cette demande.

Plus d’informations précieuses sur le marché des cathéters intraveineux périphériques

Persistence Market Research offre une perspective unique et des informations exploitables sur le marché des cathéters intraveineux périphériques dans sa dernière étude, présentant une évaluation historique de la demande de 2015-2019 et des projections pour 2020-2030m sur la base du produit (cathéters IV périphériques courts et PIVC intégré / fermé ), la technologie (PIVC conventionnel et PIVC de sécurité) et l’utilisateur final (hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques, utilisation à domicile et autres), dans cinq grandes régions.

