Le marché du carmin indigo devrait enregistrer un TCAC de 9,37 % d’ici 2029

Le carmin est un pigment dérivé de coléoptères et d’insectes qui est séché au soleil avant d’être mélangé à des minéraux naturels pour former une poudre, une forme liquide ou cristalline. Ceux-ci sont mieux adaptés en tant qu’extraits de cochenille produits à partir des écailles de cochenille trouvées dans le cactus de cacao. L’extraction finale donne un beau pigment rouge foncé qui est utilisé dans une variété de produits.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du carmin indigo est évalué à 30,33 milliards USD en 2021 et passera à 62,1 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9,37 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Valeur marchande, taux de croissance, segmentation, étendue géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, etc. possible. squelette.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du carmin indigo comprennent:

Gogia Chemicals Industries Private Limited (중국)

Wuxi Dingtai Chemical Co., Ltd. (Chine)

Kaike Chemical Co., Ltd. (Chine)

Base de Moore (Chine)

Usine chimique de Pékin (Chine)

Usine de réactifs chimiques Damao (Chine)

ChemNet (Chine)

Chinasun Specialty Products Co., Ltd (중국)

Tianjin Baishi Chemical Co., Ltd.(중국)

Pékin Hengye Zhongyuan Chemical Co., Ltd. (Porcelana)

Usine de réaction chimique de Wenzhou Dongsheng (중국)

Réactif chimique Loudi Kechuang Co., Ltd. (중국)

Produits Asim (Inde)

Dynamique du marché du carmin indigo

chauffeur

Utilisations du colorant carmin indigo

L’utilisation peropératoire du colorant indigo carmin pour délimiter les frontières tumorales floues par injection stéréotaxique sera également une force motrice au cours de la période de prévision 2022-2029. Parmi les autres facteurs qui animent le marché, citons l’utilisation du carmin d’indigo dans la chromoendoscopie du côlon après administration orale.

Demande croissante de la population pour des produits non contaminés

La demande croissante de la population pour des produits non contaminés stimulera la demande du marché. L’intérêt croissant pour l’adoption et l’utilisation de couleurs alternatives naturelles et artificielles dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques contribuera également à stimuler l’expansion du marché. Un changement significatif de l’attention de la santé vers les colorants artificiels et les dérivés alimentaires stimulera une croissance significative de l’industrie.

Application de teinture indigo

La demande croissante de viande transformée créera de nouvelles opportunités pour le marché du carmin indigo au cours de la période de prévision 2022-2029. Au cours de la période de prévision, le marché du carmin indigo sera stimulé par l’utilisation croissante d’additifs alimentaires naturels dans l’industrie agroalimentaire, qui croît plus rapidement que les additifs artificiels, et l’utilisation d’alternatives biologiques et naturelles dans l’industrie cosmétique.

Chance

La sensibilisation croissante à la santé concernant les additifs alimentaires artificiels et les colorants utilisés dans la production, la demande croissante de carmin naturel et les progrès technologiques devraient stimuler la croissance du marché. En outre, les entreprises gouvernementales et commerciales recherchent et développent en permanence la croissance du marché du carmin à faible coût.

Portée du marché mondial du carmin indigo

Le marché Indigo Carmine est segmenté en fonction du type de produit et des applications. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

produit

Type de produit un

Type de produit deux

Type de produit III

application

colorant alimentaire

indicateur acido-basique

Analyse/Aperçu du marché régional Indigo Carmine

Le marché Indigo Carmine est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de produit et application répertoriés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Indigo Carmine incluent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), Parties du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029. L’Asie-Pacifique dominera le marché du carmin indigo au cours de la période 2022-2029 en raison de la demande croissante d’aliments et de boissons, de cosmétiques et d’additifs alimentaires naturels, associée à une urbanisation croissante dans la région.

La section pays du rapport fournit également divers facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces porteuses, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données des pays, en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des défis d’une concurrence sévère ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, et de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales.

