Le marché du caoutchouc naturel devrait croître en raison de la demande croissante au cours de la période de prévision 2022-2028

Le marché mondial du caoutchouc naturel devrait atteindre 34,37 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de caoutchouc naturel provenant d’applications d’utilisation finale.

La demande croissante de caoutchouc naturel dans la production de pneus est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché. Les avantages du caoutchouc naturel comprennent la résistance à l’abrasion et l’adhérence aux métaux, ce qui le rend approprié pour la fabrication de joints, de joints et d’autres produits. En outre, certaines caractéristiques du caoutchouc naturel, qui lui confèrent un avantage sur le caoutchouc synthétique, comprennent l’amortissement des vibrations et la résistance à la déchirure, ce qui rend le caoutchouc naturel irremplaçable dans les utilisations finales telles que les pneus pour les gros véhicules de construction et les pneus d’avion. De plus, les progrès de la technologie de production ont transformé l’industrie automobile, qui devrait connaître une augmentation des ventes dans les années à venir, créant ainsi une augmentation de la demande de pneus et, à son tour, stimulerait la croissance du marché.

La demande croissante de caoutchouc naturel de l’industrie de la chaussure alimente la demande du marché. L’industrie de la chaussure utilise une grande variété de matériaux qui sont utilisés pour fabriquer des chaussures allant des chaussures décontractées aux produits techniques, y compris les chaussures de protection et de sécurité. Le caoutchouc naturel possède plusieurs caractéristiques physiques appropriées pour la production de semelles de chaussures ; plus précisément, la résistance à l’abrasion, la durabilité, la résistance au glissement, la résistance à l’huile, la résistance à la traction, la résistance à la déchirure et la capacité à être moulé dans différentes nuances.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les feuilles fumées côtelées (RSS) sont des feuilles de caoutchouc coagulé traitées à partir de latex de champ frais provenant de plantations de caoutchouc bien gérées adoptant des méthodes de traitement modernes. Les qualités de caoutchouc RSS produites dans le pays sont très demandées pour la fabrication de pneus et d’autres produits, ce qui indique leur qualité et leur acceptabilité par le marché.

Par canal de distribution, le canal de distribution en ligne devrait croître à un rythme plus rapide de 4,5 % sur la période 2020-2028, car ce mode de distribution a l’avantage d’offrir une exposition plus large au produit fabriqué par les fabricants, en particulier avec le prolifération des appareils intelligents et de la connectivité Internet.

Par application, les chaussures détenaient une taille de marché substantielle en 2020 et devraient croître à un taux de 2,4 % au cours de la période de prévision

Le marché de la région Asie-Pacifique a dominé le marché en 2020 et devrait croître à un taux de 2,9 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région APAC est attribuée à l’urbanisation rapide, à l’augmentation du niveau de revenu disponible et à la croissance des industries d’utilisation finale, en particulier l’industrie automobile et de la chaussure.

Les principaux participants sont Bridgestone, Michelin, Sinochem Group, Sri Trang Agro-Industry, Von Bundit, Halcyon Agri, Southland Rubber, Thaitex, Apcotex Industries Ltd. et Firestone Natural Rubber Company, entre autres.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du caoutchouc naturel en fonction du type de produit, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Note RSS

Latex concentré

Bloc solide

Perspectives du canal de distribution (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et revenus, millions USD ; 2020-2028)

En ligne

Hors ligne

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Voitures

Gants

Chaussure

Courroie et tuyau

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord nous

L’Europe  Royaume-Uni La France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

l’Amérique latine Brésil

MA

