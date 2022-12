Le marché du cannabis récréatif augmentera à un TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

» L’étude de marché du cannabis récréatif aide l’acheteur à comprendre les différents moteurs et contraintes avec leurs effets sur le marché au cours de la période de prévision. Elle met également en lumière les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions qui ont été adoptés par plusieurs acteurs et marques clés. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays. L’analyse des études de marché et les données du rapport de classe mondiale sur le marché du cannabis récréatif aident les entreprises à planifier la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing.

Analyse et aperçu du marché : marché mondial du cannabis récréatif

Le marché du cannabis récréatif devrait croître à un taux de croissance de 3,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’adoption croissante de produits à base de cannabis à de nombreuses fins de soins de santé , d’autosoins et de médecine est le facteur clé de la croissance du marché. .

Le cannabis est une drogue obtenue à partir des variétés Cannabis Sativa, Cannabis Indica et hybrides. Les principaux cannabinoïdes les plus efficaces sont le tétrahydrocannabinol (THC), le composé psychoactif, et le cannabidiol (CBD). L’acceptation croissante du cannabis dans une myriade d’applications médicales telles que le cancer, les maladies chroniques et les troubles mentaux devrait stimuler le marché du cannabis dans les années à venir. L’augmentation de la demande de cannabinoïdes dans l’industrie pharmaceutique en raison de ses propriétés curatives est l’un des principaux facteurs qui stimulent le marché du cannabis récréatif médical au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les produits à base de cannabis médical gagnent en popularité et en acceptation grâce aux études scientifiques en cours concernant ses caractéristiques thérapeutiques dans le monde entier. Un style de vie frénétique et un travail trépidant sont les plus susceptibles d’induire un stress mental, des troubles du sommeil, de l’insomnie, de l’apnée du sommeil et de l’anxiété parmi la population, ce qui devrait stimuler la croissance du marché du cannabis dans les années à venir.

De plus, la demande croissante de soulagement de la douleur intense accélérera la croissance du marché du cannabis dans un proche avenir. Le cannabis est économiquement en demande sous des formes telles que la marijuana, le haschich et l’huile de hasch. Quelques catégories de cannabis sont utilisées pour produire des fibres de chanvre utilisées pour le papier, les textiles et les vêtements. Des facteurs tels que le nombre croissant de pays dépénalisant et légalisant le cannabis, les aides à la santé du cannabis médical et le nombre croissant de dispensaires de cannabis médical ne sont que quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du cannabis. Le secteur médical a récemment connu une mise à niveau pendant la durée du COVID-19. De plus, l’amplification du marché de la marijuana médicale devrait très probablement entraver en raison de l’objectif croissant de conception du vaccin.

D’autre part, le coût élevé des produits à base de cannabis médical récréatif et la mise en œuvre de réglementations strictes associées au produit sont des facteurs qui devraient entraver la croissance du marché. Les effets secondaires tels que les allergies, les maux de tête et la toxicomanie peuvent remettre en cause la croissance du marché.

En outre, la légalisation du produit dans tous les pays et l’augmentation des activités de recherche et développement et des investissements des entreprises offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché. La croissance de la demande de cannabis récréatif provenant de diverses industries d’utilisateurs finaux telles que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et les soins personnels et l’évolution de la préférence des consommateurs vers les produits infusés d’extraits d’huile à base de cannabis médical et de nombreuses entreprises pénétrant dans le vrac ainsi que fini les affaires de produits accélèrent également le marché.

Quelles idées et quels concepts sont couverts dans le rapport sur le marché du cannabis récréatif?

– Les évaluations comptabilisées par toutes les zones et la part de marché enregistrée par chaque région sont mentionnées dans le rapport sur le marché du cannabis récréatif.

– L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions concernées ainsi que leur consommation Part de marché du cannabis récréatif.

– Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché Cannabis récréatif de l’industrie :

– Le marché de l’industrie, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté entre les États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

