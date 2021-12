Marché du cannabis médical Industrie 2021 Le rapport d’enquête révise une variété de paramètres tout au long du rapport qui analyse l’état du marché en détail. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Comme les entreprises d’aujourd’hui exigent fortement l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport de marché est vital pour les entreprises. La segmentation du marché donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type, l’application, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique. Le rapport crédible sur le marché du cannabis médical est une source éprouvée pour obtenir des informations précieuses sur le marché et prendre de meilleures décisions concernant les stratégies commerciales importantes.

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 devrait atteindre 67 354,01 millions de dollars. d’ici 2028. L’augmentation de l’utilisation médicale et de la légalisation du cannabis agit comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Scénario de marché du cannabis médical

Le marché du cannabis médical est en croissance en raison de l’utilisation accrue des graines de cannabis dans les produits cosmétiques. Cependant, la structure réglementaire complexe de l’utilisation du cannabis agit comme un frein à sa croissance sur le marché.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du cannabis médical en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est MediPharm Labs Inc., qui détient une part de marché estimée à environ 17,56 % dans la région nord-américaine.

Le rapport commercial de première classe sur le cannabis médical comporte de nombreuses stratégies qui incluent principalement des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché. Cette étude de marché analyse l'état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l'entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Dans ce rapport, l'année de base pour l'estimation est prise comme 2020 alors que l'année historique est 2019 qui dira comment le marché du cannabis médical va fonctionner au cours des années de prévision en informant de la définition du marché, des classifications, des applications et des engagements.

Portée du rapport

Par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratants, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres)

Par Source (Naturel, Synthétique), Espèce (Sativa, Hybride, Cannabis Indica)

Par Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigerol (CBG), Cannabinol, Autres)

Par application (gestion de la douleur, anxiété, spasmes musculaires, nausées, perte d’appétit, cancer, arthrite, maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, problèmes de santé mentale, amélioration de l’humeur, autres)

Par voie d’administration (solutions orales et gélules, tabac, topiques, vaporisateurs, autres)

Par utilisateur final (paramètres de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, autres)

Par canal de distribution (B2C, B2B)

L’étude Global Medical Cannabis comprend des données de 2021 à 2027 utiles pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produits, les analystes et tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché du cannabis médical – Profils des entreprises

Tilray

Elixinol Global Limited

Marijuana médicale, Inc.

Extraits

Projet Peace Naturals Inc.

BOL Pharma

PharmaHemp, Kiehl’s (Filiale de L’ORÉAL)

Santé du chanvre du Vermont

Découvrez Santé LLC

ENDOCA

Racines du Pacifique

CORPORATION POUR LA CROISSANCE DE LA CANOPY

Aurora Cannabis

GW Pharmaceuticals plc.

Harmonie

Ratios purs

…..

Ce rapport couvre le scénario actuel et les perspectives de croissance du marché mondial du cannabis médical pour la période 2021 à 2027. L’étude est une étude professionnelle et approfondie avec environ – non. de tableaux qui fournissent des statistiques sur le scénario réel de l’industrie et constituent un guide précieux pour orienter les entreprises et les particuliers intéressés par le domaine.

L’étude élabore des facteurs du marché mondial du cannabis médical tels que les opportunités de marché, les risques, les avantages, les pertes d’opportunités et les bénéfices, ainsi que le point de vue des clients interrogés en vue des objectifs à court et à long terme, etc. Les profils détaillés de l’entreprise / du fabricant comprenaient les chiffres des ventes, les revenus , une portée et une taille du marché du marché mondial du cannabis médical

Portée du marché mondial du cannabis médical

Le marché mondial du cannabis médical est segmenté sur la base des pays en UU.S., Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique .

Sur la base du produit, le marché est segmenté en huile, capsules de cannabis médical, patch, fleur entière, fleur moulue, stylo vape, cannabis médical séché, crèmes et hydratants, masque et sérum, nettoyant et autres.

Sur la base de la source, le marché est segmenté en synthétique et naturel. Sur la base des espèces, le marché est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride.

Sur la base des dérivés, le marché est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol (CBG) et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie, autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil, anxiété et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en solutions orales et gélules, à fumer, vaporisateurs, topiques et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en B2B et B2C

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2020-2027? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ? Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le destin du marché Cannabis Médical au cours de la période de prévision? Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché du cannabis médical ? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché du cannabis médical dans différentes régions? Quelles sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché du cannabis médical? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Le rapport sur le marché du cannabis médical répond aux questions suivantes :

Quelle est la taille estimée du marché du cannabis médical d’ ici 2027?

Quel segment représentait ou une part importante du marché du cannabis médical dans le passé ?

Quel segment devrait représenter la plus grande part de marché d’ici 2027 ?

Quels organes directeurs ont approuvé l’utilisation du cannabis médical ?

Quelle région détient une part dominante du marché du cannabis médical ?

Quelle région devrait créer des opportunités lucratives sur le marché Cannabis médical ?

En conclusion, le rapport sur le marché du cannabis médical est une source fiable pour accéder aux données de recherche qui devraient accélérer de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit des informations telles que des scénarios économiques, des avantages, des limites, des tendances, des taux de croissance du marché et des chiffres. L’analyse SWOT est également intégrée au rapport, ainsi qu’une enquête sur la possibilité de spéculation et une enquête sur le retour d’entreprise.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant avec les principaux leaders d’opinion d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant nos études de marché.

Évaluation des partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et Insights aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section par chapitre ou une version de rapport par région, comme l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est ou tout simplement l’Asie de l’Est.

