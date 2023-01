Le marché du cannabis est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

Marché mondial du cannabis , par type de produit (bourgeons, huile, teintures, autres), utilisation (médicale, récréative), variété de culture (Cannabis Indica, Cannabis Sativa, autres), canal de distribution (physique, numérique, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie à 2029.

Analyse et taille du marché mondial du cannabis

Certains composés du cannabis ont un effet mental (ils altèrent l’esprit), tandis que d’autres n’en ont pas. Selon la façon dont le producteur grandit et le fonctionnement de la plante, la force et l’équilibre des éléments varient. Le cannabis a une variété d’avantages médicinaux, y compris le contrôle et la réduction des crises d’épilepsie, l’aide aux personnes atteintes de SSPT, la protection du cerveau après un accident vasculaire cérébral, le soulagement de la polyarthrite rhumatoïde et la réduction des effets secondaires de la chimiothérapie.

Le cannabis médical représente une part importante du marché du cannabis en raison de la De nombreux pays ont approuvé l’utilisation du cannabis à des fins médicales, notamment l’Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Allemagne, la Grèce, Israël, l’Italie, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, Portugal et Uruguay. Data Bridge Market Research analyse que le marché du cannabis était évalué à 25,40 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 168,58 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu'en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l'Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts The Cronos Group (Canada), Tilray (États-Unis), Marley Natural (États-Unis), Aurora Cannabis (Canada), Cara Therapeutics (États-Unis), ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (Australie), Medcan Australia (Australie), Sundial Growers Inc. ( Canada), Canopy Growth Corporation (Canada), The Scotts Company LLC (États-Unis), Aphria Inc. (Canada), VIVO Cannabis Inc. (Canada), Cannatrek (Australie), SpeedWeed (États-Unis), GW Pharmaceuticals plc. (Royaume-Uni), Harborside Health Center (États-Unis), Steep Hill, Inc. (États-Unis), CBD Einstein. (États-Unis), Weedmaps (États-Unis). Opportunités de marché Diverses activités de recherche sur le développement génétique et la modification de la plante de cannabis

changements dans les droits légaux à la création de cannabis

La manifestation des bienfaits médicaux du cannabis.

Définition du marché mondial du cannabis

Le cannabis est une plante utilisée à des fins récréatives et médicales. Les gens utilisent les feuilles séchées, l’huile de graines et d’autres éléments de la plante de cannabis. Cela peut être une conséquence positive qui aide à soulager les symptômes de diverses maladies, y compris la douleur chronique

Dynamique du marché du cannabis

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du cannabis au cours de la période de prévision sont les suivants :

Qualités médicinales du cannabis

L’augmentation de l’incidence des maladies chroniques après 50 ans, ainsi que l’efficacité du cannabis dans le traitement de ces problèmes. En janvier 2018, le gouvernement australien a autorisé les producteurs de cannabis régionaux à exporter du cannabis médical et ses produits sur le marché international, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché.

Permettre l’assouplissement des politiques et de la réglementation

La loi HEROES, qui comprenait la loi SAFE Banking, a été promulguée par la Chambre des représentants et transmise au Sénat en 2020. Ce projet de loi permet aux banques de fournir des services aux entreprises de marijuana dans les endroits où cela est légal. Cependant, un nombre croissant de pays ont créé des cadres juridiques pour l’usage non médical des adultes, tels que des objectifs sociaux, religieux et culturels qui accéléreront encore la croissance du marché.

Développement de produits, différenciation et accessibilité des produits comestibles infusés au chanvre

Les problèmes des produits comestibles, tels que l’effet incohérent de la marijuana après consommation, ont commencé à être surmontés grâce aux avancées scientifiques et à l’innovation commerciale. Les produits de perfusion topiques ou sublinguaux sont de nouveaux types de produits de perfusion qui sont absorbés sous la bouche ou par la peau, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.

Opportunités

En outre, le nombre croissant de pays qui légalisent progressivement l’usage du cannabis dans le monde est en outre estimé offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché du cannabis dans les années à venir.

Le rapport sur le marché du cannabis à grande échelle a été élaboré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Plusieurs aspects du marché sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport mondial sur le marché du cannabis et incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie. -Pacifique et Moyen-Orient et Afrique.

Ce rapport d’activité sur le marché du cannabis traite des technologies sur lesquelles il faut travailler pour stimuler la croissance future, des effets qu’elles auront sur le marché et de la manière dont elles peuvent être utilisées. Le rapport contient une liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les facteurs clés influençant l’industrie du marché du cannabis. En s’inspirant des stratégies marketing de leurs concurrents, qui sont explorées dans ce rapport sur le marché du cannabis, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente saisissants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.



Réponses aux questions clés du rapport :

Quel sera le prix du boom du marché du marché du cannabis ? Quels sont les éléments clés utilisant le marché mondial du cannabis? Qui sont les principaux espaces du marché du cannabis ? Quelles sont les opportunités de marché, les risques du marché et aperçu du marché du marché cannabis ? Quelles sont les ventes, les revenus et l’évaluation des taux des principaux producteurs du marché du cannabis? Qui sont les distributeurs, marchands et vendeurs de Cannabis Market ? Quelles sont les possibilités du marché du cannabis









et menaces confrontées avec l’aide des entreprises des industries du marché mondial du cannabis? Quelles sont les évaluations

des ventes, des revenus et des frais en utilisant les types et les objectifs du marché Cannabis? Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions des industries du marché du cannabis?

