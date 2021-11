Le marché du cannabis 2021 est en plein essor dans le monde entier par part, taille, croissance, segments et prévisions jusqu’en 2028

Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter un rapport de recherche tel que Cannabis Market, qui est devenu tout à fait vital dans ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement en évidence le marché. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

L’attention portée aux joueurs écrasants O.penVAPE Shop., The Cronos Group, Tilray, Marley Natural, Aurora Cannabis, Cara Therapeutics, ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED, Medcan Australia, Sundial Growers Inc., Canopy Growth Corporation, The Scotts Company LLC, Aphria Inc., VIVO Cannabis Inc., Cannatrek, SpeedWeed, GW Pharmaceuticals plc., Harborside Health Center, Steep Hill, Inc., CBD Einstein., Weedmaps, Zenabis Global Ltd. GCH, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché du cannabis devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 34,7% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Le nombre croissant d’applications médicinales du cannabis et la légalisation croissante du cannabis ont eu un impact direct sur la croissance du marché du cannabis.

Le cannabis est une plante, les gens utilisent des feuilles séchées, de l’huile de graines et d’autres parties de la plante de cannabis à des fins récréatives et médicinales. Cela peut être une issue heureuse et peut soulager les symptômes de diverses affections, telles que la douleur chronique. Certains ingrédients du cannabis agissent mentalement (ils changent d’avis), mais d’autres non. La force et l’équilibre des ingrédients varient en fonction de la façon dont le producteur pousse et du fonctionnement de la plante. Les produits à base de cannabis proviennent de boutons floraux séchés, de feuilles, de tiges et de graines de la plante de cannabis sativa (chanvre). Le statut juridique du cannabis médical et récréatif varie d’un État à l’autre. Les personnes qui envisagent d’acheter ou de consommer du cannabis doivent d’abord se demander si c’est légal dans leur cas.

Ce rapport couvre également l’impact de COVID-19 sur le marché mondial. La pandémie causée par le coronavirus (COVID-19) a affecté tous les aspects de la vie dans le monde, y compris le secteur des affaires. Cela a entraîné plusieurs changements dans les conditions du marché.

Réalise une segmentation globale du marché du CANNABIS : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par type de produit (Bourgeons, Huile, Teintures, Autres),

Utilisation (médicale, récréative),

Variété de culture (Cannabis Indica, Cannabis Sativa, Autres),

Canal de distribution (physique, numérique, autres)

Les pays couverts dans le rapport sur le marché du cannabis sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Comment cette analyse du marché aide-t-elle ?

Part de marché du cannabis (régionale, produit, application, utilisateur final) à la fois en termes de volume et de revenus ainsi que de TCAC

Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance

Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les opportunités et les menaces auxquelles ils sont confrontés en matière de fibres alimentaires

Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pour obtenir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du « Marché du cannabis » et de son paysage commercial

Développements clés sur le marché :

En novembre 2019, SLANG Worldwide Inc. a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits, RESERVE ; sur le marché californien qui est une extension de la marque O.penVAPE. La société est devenue la marque de cannabis la plus vendue aux États-Unis en raison du lancement de ce produit.

En février 2018, MedReleaf Corp. a lancé son produit San Rafael ’71, la première marque récréative à usage adulte. Ce produit est conçu pour les personnes qui connaissent les produits à base de cannabis et leurs effets.

En mai 2018, Aurora Cannabis a lancé une nouvelle gamme de produits à base de cannabis, Aurora Frost. La nouvelle gamme de produits appartient à la catégorie du cannabis séché qui contient 35% de THC.

Rapport sur les objectifs derrière l’achat de cannabis : –

Ce rapport donne une enquête directe sur l’évolution des éléments ciblés.

Il donne un point de vue prospectif sur les éléments modifiés produisant ou limitant le développement du marché.

Il donne une évaluation sur cinq ans en fonction de l’évolution prévue du marché.

Il aide à comprendre les sections essentielles de la pièce et leur perspective.

Il donne une enquête ponctuelle sur les éléments changeants de la rivalité et vous permet de rester devant les concurrents.

Il aide à établir des choix commerciaux éclairés en ayant une connaissance complète du marché et en effectuant une enquête de haut en bas sur les fragments de marché.

Réponses aux questions clés dans cette étude complète – Taille, statut et prévisions mondiales du cannabis 2026

Quelle sera la taille du marché en 2028 et quel sera le taux de croissance ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Qu’est-ce qui motive Global Cannabis ?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs dans l’espace mondial du cannabis ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial du cannabis ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du cannabis mondial ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial du cannabis ?

