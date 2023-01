Le marché du cannabidiol dérivé du chanvre devrait croître à un TCAC de 27,20 % au cours de la période de prévision

Le marché du cannabidiol dérivé du chanvre devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse le compte du marché pour croître à un TCAC de 27,20 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le cannabidiol (CBD) est le deuxième ingrédient actif le plus courant du cannabis (marijuana). Il est dérivé de la plante de chanvre et est un composant important de la marijuana médicale. Le chanvre est utilisé pour le traitement de l’eczéma (dermatite atopique), de l’hypercholestérolémie, de la constipation, des convulsions, de l’inflammation et d’autres affections. Chanvre agricole dérivé de la plante Cannabis sativa L. et ressemble à un bambou. L’utilisation du cannabidiol dérivé du chanvre se développe en raison de ses propriétés anti-âge, anti-inflammatoires et antioxydantes.

Adoption accrue du cannabidiol (CBD) pour divers problèmes de santé, légalisation de la culture du chanvre, initiatives gouvernementales favorables au cannabidiol et aux produits dérivés du cannabidiol, légalisation de l’utilisation du cannabidiol, augmentation du financement gouvernemental, lois gouvernementales favorables, initiatives Augmenter les efforts du gouvernement et des organisations privées pour faire connaître les avantages pour la santé du cannabidiol dérivé du chanvre sont les facteurs qui élargiront le marché du cannabidiol dérivé du chanvre.L’augmentation des activités de recherche et de développement et l’augmentation de la demande de cannabidiol dérivé du chanvre dans le secteur de la santé offriront des opportunités bénéfiques pour le cannabidiol dérivé du chanvre. marché au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du cannabidiol dérivé du chanvre sont Groff North America Hemplex, Biophore, Johnson Matthey, Curia Inc., Wavelength Pharmaceuticals, Farmabios GmbH, Noramco, Purisys, Xi’an Tian Guangyuan Biotech Co., Ltd., Agno Pharma et GW Pharmaceuticals plc, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché du cannabidiol dérivé du chanvre fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et, localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements réglementaires du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Veuillez contacter Data Bridge Market Research pour le résumé des analystes, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du cannabidiol dérivé du chanvre et taille du marché

Le marché du cannabidiol dérivé du chanvre est segmenté en fonction du type, du type de produit, de l’application, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type, le marché du cannabidiol dérivé du chanvre est segmenté en fibre de chanvre, graines de chanvre, huile de graines de chanvre et huile de chanvre CBD.

En fonction du type de produit, le marché du cannabidiol dérivé du chanvre est segmenté en distillat de CBD dérivé du chanvre, isolat de CBD dérivé du chanvre, terpènes de CBD dérivés du chanvre et autres.

Sur la base de l’application, le marché du cannabidiol dérivé du chanvre est segmenté en nutraceutiques, dermatite atopique, convulsions, anxiété, taux de cholestérol élevé et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du cannabidiol dérivé du chanvre est segmenté en clinique, hôpital et autres.

Le marché du cannabidiol dérivé du chanvre est également segmenté en fonction du canal de distribution dans la pharmacie hospitalière, la pharmacie de détail et la pharmacie en ligne.

Analyse au niveau national du marché du cannabidiol dérivé du chanvre

Le marché Cannabidiol dérivé du chanvre est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, type, type de produit, application, utilisateurs finaux et canal de distribution sont fournies comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du cannabidiol dérivé du chanvre sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Hongrie, la Lituanie. , Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte , Israël, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché du cannabidiol dérivé du chanvre en raison de la forte consommation de distillat de CBD à des fins médicales, de la prise de conscience croissante des avantages du cannabidiol dérivé du chanvre, du revenu disponible élevé et de l’industrie de la santé bien développée en Amérique du Nord. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement, de l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé et de l’augmentation du soutien gouvernemental.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires du marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse des données prévisionnelles nationales.

