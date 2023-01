Le marché du cannabidiol comestible (CBD) croîtra à un TCAC de 24,80 % au cours de l’année de prévision 2022-29. ENDOCA, Isodiol International Inc., Medical Marijuana, Inc., Canopy Growth Corporation, Elixinol., FOLIUM BIOSCIENCES, NuLeaf Naturals, LLC, PharmaHemp, Happy Hemp, The Purekana, CV Sciences, Inc., CHARLOTTE'S WEB, Aurora Cannabis, MGC Pharma , Creso Pharma, Cronos Group, CHILL BRANDS GROUP plc, Curaleaf, Green Thumb Industries (GTI), Tilray, Ecofibre Limited, Colorado Botanicals, PLUS Products Wonders, Incredible Edibles et Incredible Balance CBD 등이 있습니다.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du cannabidiol comestible (CBD) croîtra à un TCAC de 24,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La production croissante de chanvre stimulera le taux de croissance du marché du cannabidiol comestible (CBD).

En raison de ses propriétés thérapeutiques remarquables, le cannabidiol comestible (CBD) profite aux utilisateurs de plusieurs façons. Disponibles dans une variété de saveurs et de textures, ces bonbons au CBD fournissent à votre corps des produits chimiques à base de chanvre ou de cannabis pour soulager le stress et la dépression. Aussi appelés produits contenant du cannabis.

La prise de conscience croissante des avantages pour la santé associés au cannabis stimulera le marché du cannabidiol comestible (CBD). En outre, la demande croissante de l’industrie de la santé et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé sont des facteurs macroéconomiques qui ont un impact positif sur le marché mondial du cannabidiol comestible (CBD). Un autre facteur important est que la légalisation du cannabis dans diverses industries accélérera le taux de croissance du marché du cannabidiol comestible (CBD).

Étendue du marché mondial Cannabidiol (CBD) Comestibles et taille du marché

Le marché du cannabidiol comestible (CBD) est segmenté en fonction du type de source et d’application. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Selon le type de source, le marché du cannabidiol comestible (CBD) est divisé en chanvre et marijuana.

Les segments d’application du marché de l’épicerie au cannabidiol (CBD) sont segmentés en soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, etc.

Analyse au niveau national du marché Cannabidiol (CBD) Comestibles

Les pays couverts par le rapport sur le marché Cannabidiol comestible (CBD) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie et la Russie. . Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Amérique du Sud, États-Unis Émirats arabes unis, Arabie saoudite Reste de l’Amérique du Sud, partie de l’Arabie, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA), partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des produits comestibles au cannabidiol (CBD) et la tendance dominante continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de la présence d’acteurs clés majeurs, des changements de mode de vie et des avancées technologiques dans la région. La région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la disponibilité des matières premières et de l’industrialisation croissante de la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des produits comestibles au cannabidiol (CBD)

Les principaux acteurs opérant sur le marché du cannabidiol comestible (CBD) comprennent:

