Le marché du cannabidiol (CBD) de l’Asie-Pacifique au taux de croissance massif des témoins oculaires de 24,1 % d’ici 2029 | Meilleurs joueurs : Phoena Holdings Inc., Medical Marijuana, Inc., The Cronos Group

Définition du marché du cannabidiol (CBD)

Le cannabidiol (CBD) est un composé chimique que l’on trouve dans la plante de cannabis sativa et qui est extrait du chanvre ou du cannabis, généralement du chanvre en raison de sa teneur naturellement élevée en cannabidiol (CBD). Il a plusieurs avantages dans le traitement de l’anxiété et des convulsions et dans la réduction de la douleur. En raison de ses propriétés curatives, la demande de CBD à des fins de santé et de bien-être est élevée, ce qui est le principal moteur du marché. De tous les cannabinoïdes, le cannabidiol est le plus utilisé à des fins thérapeutiques en raison de l’absence d’effets psychoactifs. Dans de nombreuses applications médicales, l’huile de cannabidiol est utilisée, comme le traitement de l’anxiété et de la dépression, le soulagement du stress, la prévention du diabète, le soulagement de la douleur, le soulagement des symptômes du cancer et l’inflammation. En raison de l’adoption croissante de produits à base de CBD pour traiter les maux, le marché Asie-Pacifique devrait croître à un rythme lucratif au cours de la période de prévision. L’huile de cannabidiol est de plus en plus utilisée pour fabriquer des produits de soin de la peau pour traiter l’acné et les rides. Sephora, par exemple, a récemment introduit une gamme de soins de la peau au cannabidiol ou au CBD dans ses magasins. De même, Ulta Beauty a l’intention de lancer une gamme de produits à base de cannabidiol. Plusieurs nouvelles entreprises entrent également sur le marché des produits cosmétiques infusés au cannabidiol.

Le marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 24,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. dans les traitements médicamenteux au cannabidiol (CBD), la hausse du secteur de la santé est un autre facteur qui stimule la croissance du marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de brochure PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-cannabidiol-market

Cependant, les effets secondaires associés à l’huile de CBD et aux produits contrefaits et synthétiques disponibles sur le marché freineront la croissance du marché. L’adoption d’alliances stratégiques telles que des partenariats et des acquisitions par des acteurs clés du marché constitue une opportunité pour la croissance du marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique.

Dynamique du marché

Conducteurs

Augmentation de la demande de CBD dans le domaine de la santé et du fitness

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la forme physique aidera le marché du CBD à connaître une croissance rapide. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs ainsi que la légalisation du cannabis médical devraient avoir un impact positif sur la demande de cannabidiol dans ce secteur.

De plus, les produits CBD sont utilisés pour soulager divers problèmes tels que l’anxiété/le stress, le sommeil/l’insomnie, la douleur chronique, la migraine, les soins de la peau, les convulsions, les douleurs articulaires et l’inflammation, les troubles neurologiques et bien d’autres. Le traitement de la douleur chronique a gagné en popularité en raison des avantages supplémentaires offerts par le CBD lorsqu’il est utilisé. La demande de produits à base de cannabidiol (CBD) a augmenté ces dernières années en raison de ses applications médicales et de son traitement antidouleur répandus. Le CBD aide à réduire la douleur chronique en agissant sur une variété de processus biologiques dans le corps. De plus, le CBD possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et analgésiques. Par conséquent, les produits CBD réduisent l’anxiété ressentie par les personnes souffrant de douleur chronique. Ainsi, la demande croissante de CBD dans le traitement de la douleur chronique augmente la croissance du marché. Cela aide également les gens à maintenir leurs routines de santé et de remise en forme, tout en évitant la douleur qui peut survenir pendant les activités de remise en forme.

Améliorer les approbations et réglementations gouvernementales pour les produits CBD

Il existe des réglementations gouvernementales strictes et les produits à base de CBD nécessitaient des approbations strictes avant d’être commercialisés et fournis sur le marché local et international, ce qui a limité la croissance du marché. Cependant, avec le temps, ces restrictions ont été assouplies et il y a eu une acceptation croissante des produits CBD raffinés combinés à la légalisation croissante de la marijuana et des produits dérivés de la marijuana pour diverses applications. Cela stimulera la croissance et la demande sur le marché.

De plus, il y a la présence de grands fabricants de produits CBD à travers le monde, ce qui a encore incité le gouvernement et d’autres organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, l’Union européenne en Europe, etc. à assouplir les restrictions. pour le CBD et les produits à base de CBD.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique

Le paysage concurrentiel du marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise concernant les produits à base de cannabidiol (CBD).

Les principales entreprises présentes sur le marché du cannabidiol (CBD) sont CV Sciences, Inc., VIVO Cannabis Inc., Gaia Herbs Hemp, Phoena Holdings Inc., Medical Marijuana, Inc., The Cronos Group, CHARLOTTE’S WEB, HEXO Corp. , Aurora Cannabis, Canopy Growth Corporation, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Tilray, Curaleaf, KAZMIRA, Freedom Leaf, Inc., Koi CBD, Groff North America Hemplex, Joy Organics, Elixinol Wellness Limited, Isodiol International Inc., Ingrédients alimentaires sains, LLC, NuLeaf Naturals, LLC, Diamond CBD, Medterra CBD, ENDOCA, Green Roads entre autres.

Les alliances stratégiques telles que les fusions, les acquisitions et les accords entre les principaux acteurs du marché devraient en outre accélérer la croissance des produits à base de cannabidiol (CBD).

En savoir plus sur l’étude complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-cannabidiol-market

Post COVID-19 Impact on Asia-Pacific Cannabidiol (CBD) Market

Le COVID-19 a entraîné une augmentation substantielle de la demande de fournitures médicales de la part des professionnels de la santé et du grand public par mesure de précaution. Les fabricants de ces articles ont la possibilité de profiter de la demande accrue de fournitures médicales en assurant un approvisionnement régulier en équipements de protection individuelle sur le marché. Le COVID-19 devrait avoir un impact important sur le marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique.

Portée et taille du marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique

Le marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique est segmenté en fonction de la source, de la qualité, de l’application, du type de produit et de la nature. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence dans vos marchés cibles.

PAR SOURCE

CHANVRE

MARIJUANA

Sur la base de la source, le marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique est segmenté en chanvre et marijuana.

PAR TYPE DE PRODUIT

HUILE DE CBD

ISOLATS DE CBD

CONCENTRÉS DE CBD

AUTRES

Sur la base du type de produit, le marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique est segmenté en huile de CBD, concentrés de CBD, isolats de CBD et autres

PAR NATURE

BIOLOGIQUE

INORGANIQUE

Sur la base de la nature, le marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique est segmenté en organique et inorganique.

PAR GRADE

QUALITÉ ALIMENTAIRE

GRADE THÉRAPEUTIQUE

Sur la base de la qualité, le marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique est segmenté en qualité alimentaire et qualité thérapeutique.

SUR DEMANDE

Teinture

Aliments

Breuvages

Pharmaceutique

Les sujets

Compléments alimentaires

Autres

Sur la base de l’application, le marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique est segmenté en teinture, aliments, boissons, produits pharmaceutiques, topiques, compléments alimentaires et autres.

Analyse au niveau du pays du marché du cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique

Le marché du cannabidiol (CBD) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par source, grade, application, type de produit, nature.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cannabidiol (CBD) sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le reste de l’Asie-Pacifique.

En 2022, la Chine domine en raison de la présence d’acteurs clés du marché sur le plus grand marché de consommation avec un PIB élevé. La Chine devrait croître en raison de l’augmentation des progrès technologiques dans les traitements médicamenteux.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Notre rapport propose :

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux.

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants.

– Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

– Recommandations stratégiques dans des segments d’activité clés sur la base des estimations du marché.

– Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes.

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents.

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques.

Achetez ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/asia-pacific-cannabidiol-market

Explore plus:

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/cagr-5-90-%ec%8a%a4%ed%8b%b0%eb%a0%8c-%eb%b6%80%ed%83% 80%eb%94%94%ec%97%94-%ea%b3%a0%eb%ac%b4sbr-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%88%98%ec%9a %94-%ec%a6%9d%ea%b0%80-%eb%b0%8f-%ea%b8%80%eb%a1%9c%eb%b2%8c-2/197249/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%ec%98%88%ec%b8%a1-%ea%b8%b0%ea%b0%84-%eb%8f%99%ec%95 %88-%ec%b5%9c%ec%a2%85-%ec%9a%a9%eb%8f%84-%ec%82%b0%ec%97%85%ec%97%90%ec% 84%9c-%ea%b8%89%ec%a6%9d%ed%95%a0-%ea%b8%80%eb%a6%ac%ec%98%a5%ec%82%b4-2/ 197250/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%ed%94%84%eb%a1%9c%ed%95%84%eb%a0%8c-%ec%98%a5%ec%82% ac%ec%9d%b4%eb%93%9c-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ea%b8%89%ec%86%8d%ed%95%9c-%ec%84 %b1%ec%9e%a5-%ec%82%b0%ec%97%85-%ea%b2%bd%ec%9f%81-%ec%a0%84%eb%a7%9d-2/ 197251/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%ec%a4%91%ea%b8%88%ec%86%8d-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a% b8-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-2022-%ec%a0%84-%ec%84%b8%ea%b3%84-%ec%b5%9c%eb%8c%80- %ec%97%b0%ea%b0%84-%ec%a6%9d%ea%b0%80-sqm-sa-rashtriya-chemicals-and-2/197252/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%eb%ac%b4%ea%b7%a0-%ed%8f%ac%ec%9e%a5-%ec%8b%9c%ec%9e %a5-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ea%b5%ad%ea%b0%80-%ec%a7%80%ec%8b%9d-2029%eb%85%84% ea%b9%8c%ec%a7%80-%ec%84%b8%ea%b3%84-%eb%ac%b4%ec%97%ad-%ec%a0%90-2/197253/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%eb%b3%b4%ec%88%98-%ed%8e%98%ec%9d%b8%ed%8a%b8-%ec%8b %9c%ec%9e%a5-%ea%b7%9c%eb%aa%a8-2029%eb%85%84%ea%b9%8c%ec%a7%80-%ea%b8%80%eb %a1%9c%eb%b2%8c-%ed%96%a5%ed%9b%84-%eb%8f%99%ed%96%a5-%ea%b8%b0-2/197255/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%ed%8f%b4%eb%a6%ac%ec%9d%b4%ec%86%8c%eb%b6%80%ed%8b%b8 %eb%a0%8c-%ec%8b%9c%ec%9e%a5%ec%9d%80-%ec%98%88%ec%b8%a1-%ea%b8%b0%ea%b0% 84-2022%eb%85%84%ea%b3%bc-2029%eb%85%84-%eb%8f%99%ec%95%88-5-35-cagr-2/197256/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%eb%b6%81%eb%af%b8-%ec%97%b4%ec%a0%84%eb%8f%84%ec%84% b1-%ed%94%8c%eb%9d%bc%ec%8a%a4%ed%8b%b1-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%b5%9c%ea%b7 %bc-%eb%8f%99%ed%96%a5-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%eb%8f%99%ec%9d%b8-%eb%b0%8f-3 /197257/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%ec%9c%a0%eb%9f%bd-%ec%97%b4%ec%a0%84%eb%8f%84%ec%84% b1-%ed%94%8c%eb%9d%bc%ec%8a%a4%ed%8b%b1-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-2022-2029-celanese-corporation-covestro- ag-basf-se-2/197258/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/2029%eb%85%84%ea%b9%8c%ec%a7%80-%ec%95%84%ec%8b%9c%ec%95 %84-%ed%83%9c%ed%8f%89%ec%96%91-%ec%97%b4%ec%a0%84%eb%8f%84%ec%84%b1-%ed% 94%8c%eb%9d%bc%ec%8a%a4%ed%8b%b1-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ed%96%a5%ed%9b%84/197259/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%eb%b6%81%eb%af%b8-%ed%8f%b4%eb%a6%ac%ec%97%90%ed%8b% b8%eb%a0%8c-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%94%84-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-2029%eb%85%84%ea% b9%8c%ec%a7%80-%ed%8f%ad%eb%b0%9c%ec%a0%81%ec%9d%b8-%ec%84%b1%ec%9e%a5/197260/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%ec%9c%a0%eb%9f%bd-%ed%8f%b4%eb%a6%ac%ec%97%90%ed%8b% b8%eb%a0%8c-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%94%84-%ec%8b%9c%ec%9e%a5%ec%9d%80-%ec%98 %88%ec%b8%a1-%ea%b8%b0%ea%b0%84-%eb%8f%99%ec%95%88/197261/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%ec%95%84%ec%8b%9c%ec%95%84-%ed%83%9c%ed%8f%89%ec%96% 91-%ed%8f%b4%eb%a6%ac%ec%97%90%ed%8b%b8%eb%a0%8c-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%94% 84-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%82%b0%ec%97%85-%eb%b6%84%ec%84%9d-2029/197262/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%ed%8f%b4%eb%a6%ac%ec%98%ac%eb%a0%88%ed%95%80-%ec%8b% 9c%ec%9e%a5%ec%9d%80-%ec%82%b0%ec%97%85-%ec%84%b1%ec%9e%a5-%ec%a7%80%ec%97 %ad-%eb%b6%84%ec%84%9d-%eb%b0%8f-2029%eb%85%84%ea%b9%8c%ec%a7%80/197263/

https://www.asiatimeskorea.com/press-release/%eb%b6%81%eb%af%b8-%ed%8f%b4%eb%a6%ac%ec%98%ac%eb%a0% 88%ed%95%80-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%b5%9c%ea%b3%a0-%ea%b8%b0%ec%97%85-%eb% 8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b0%8f-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%84%b1%ec%9e%a5/197265 /

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com