Le marché du cannabidiol (CBD) croîtra à un TCAC de 27,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Le marché mondial du cannabidiol (CBD) devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché croîtra à un TCAC de 27,8 % entre 2022 et 2029. Le marché devrait connaître une croissance mondiale du cannabidiol (CBD) Le marché devrait se développer au cours de la période de prévision en raison des développements technologiques des médicaments CBD et de la croissance du secteur de la santé.

En raison de la teneur naturellement élevée du chanvre en cannabidiol (CBD), un composant chimique présent dans la marijuana ou la plante de chanvre dérivée de la marijuana. En plus de traiter l’anxiété et les convulsions, il peut réduire l’inconfort. Un facteur majeur influençant le marché est la demande croissante de CBD à des fins de santé et de bien-être en raison de ses propriétés thérapeutiques. Le cannabidiol est le cannabinoïde le plus couramment utilisé à des fins médicales car il n’a pas d’effets secondaires psychoactifs. L’huile de cannabidiol est utilisée dans de nombreuses procédures médicales, notamment le traitement de l’anxiété et de la dépression, la réduction du stress, la prévention du diabète, le soulagement de la douleur et la réduction des symptômes du cancer et de l’inflammation.

Le marché mondial devrait se développer à un rythme lucratif au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de produits à base de CBD pour le traitement des maladies. De plus en plus de produits de soin de la peau contre l’acné et les rides contiennent de l’huile de cannabidiol. Par exemple, Sephora a récemment ajouté une gamme de produits de beauté infusés au CBD dans ses magasins de détail. De plus, Ulta Beauty prévoit de lancer une gamme de produits à base de cannabidiol. De plus, de nombreuses nouvelles entreprises entrent sur le marché des cosmétiques contenant du cannabidiol.

dynamique du marché

chauffeur

Demande croissante de CBD dans le secteur de la santé et du fitness

Le marché du CBD devrait connaître une expansion massive à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé et de leur forme physique. La hausse du revenu disponible des consommateurs et la légalisation de la marijuana médicale devraient stimuler la demande industrielle de cannabidiol.

Le CBD aide à réduire la douleur chronique en agissant sur divers processus biologiques dans le corps. Le CBD possède également des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et antioxydantes. Par conséquent, les patients souffrant de douleur chronique ressentent moins d’anxiété grâce aux produits CBD. Par conséquent, la demande croissante de CBD dans le traitement de la douleur chronique stimule le marché. Cela aide les gens à maintenir des régimes de santé et de forme physique tout en évitant la douleur qui peut survenir lors d’une activité physique.

Amélioration de l’approbation et de la réglementation du gouvernement pour les produits CBD

Des réglementations gouvernementales strictes et des approbations strictes sont nécessaires avant que les produits à base de CBD puissent être vendus et fournis sur les marchés nationaux et internationaux, ce qui limite la croissance du marché. Cependant, au fil du temps, ces restrictions ont été assouplies et l’acceptation des produits CBD raffinés a augmenté parallèlement à la légalisation croissante du chanvre et des produits dérivés du chanvre pour diverses applications. Cela stimulera la croissance du marché et la demande.

De plus, la présence de grands fabricants de produits à base de CBD dans le monde a conduit les gouvernements et d’autres organismes de réglementation, tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l’Union européenne et d’autres, à assouplir les restrictions sur le CBD et les produits à base de CBD. des produits.

restriction

Coût élevé des produits CBD

Le CBD est un choix populaire et polyvalent pour ceux qui luttent contre la douleur, l’inflammation et les problèmes de sommeil. Le CBD est un nouveau produit avec peu de recherche et de développement, de sorte que le prix du CBD fluctue en raison du retard dans le temps d’approbation réglementaire. La production de chanvre est devenue légale en 2018, ce qui a affecté le prix des produits CBD. En conséquence, les prix de divers produits CBD ont légèrement augmenté.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial du cannabidiol (CBD)

Le COVID-19 a considérablement augmenté la demande de fournitures médicales par les professionnels de la santé et le public par mesure de précaution. Les fabricants de ces produits ont la possibilité de capitaliser sur la demande croissante de fournitures médicales en assurant un approvisionnement stable en équipements de protection individuelle sur le marché. Le COVID-19 devrait avoir un impact significatif sur le marché mondial du cannabidiol (CBD).

Étendue du marché mondial du cannabidiol (CBD) et taille du marché

par origine

stupeur

Trois

Par type de produit

Huile de CBD

Isolat de CBD

Concentré de CBD

Autre

bien sûr

basique

minéral

classification

qualité alimentaire

degré de traitement

sur demande

teinture

nourriture

boire

restrictions

matière

complément alimentaire

Autre



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale du cannabidiol (CBD)

Les principales entreprises couvertes par le marché du cannabidiol (CBD) sont :

CV Sciences , Inc., VIVO Cannabis Inc., Gaia Herbs Hemp, Phoena Holdings Inc., Cannabis médical , The Cronos Group , CHARLOTTE’S WEB, HEXO Corp. , Aurora Cannabis, Canopy Growth Corporation, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Tilray, Curaleaf , KAZMIRA, Freedom Leaf, Inc., Koi CBD, Groff North America Hemplex , Joy Organics, Elixinol Wellness Limited, Isodiol International Inc., Healthy Food Ingredients, LLC, NuLeaf Naturals, LLC, Diamond CBD, Medterra CBD, ENDOCA , 녹색 도로 그리고더.

Les alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions et les accords entre les principaux acteurs du marché devraient alimenter davantage la croissance des produits à base de cannabidiol (CBD).

