Le marché du cannabidiol augmentera à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

Marché mondial du cannabidiol (CBD), par source (chanvre et marijuana), catégorie (qualité alimentaire et qualité thérapeutique), nature (organique et inorganique), application (teinture, aliments, boissons, produits pharmaceutiques, topiques, compléments alimentaires et autres), produit Type (huile de CBD, concentrés de CBD, isolats de CBD et autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et perspectives du marché du cannabidiol (CBD)

Le marché mondial du cannabidiol (CBD) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 27,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Progrès technologiques dans le cannabidiol (CBD), les traitements médicamenteux et la hausse du secteur de la santé sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial du cannabidiol (CBD) au cours de la période de prévision.

Cependant, les effets secondaires associés à l’huile de CBD et aux produits contrefaits et synthétiques disponibles sur le marché freineront la croissance du marché. L’adoption d’alliances stratégiques telles que des partenariats et des acquisitions par des acteurs clés du marché constitue une opportunité pour la croissance du marché mondial du cannabidiol (CBD).

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par source (chanvre et marijuana), catégorie (qualité alimentaire et qualité thérapeutique), nature (biologique et inorganique), application (teinture, aliments, boissons, produits pharmaceutiques, topiques, compléments alimentaires et autres), type de produit (huile de CBD, concentrés de CBD , isolats de CBD et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Suisse, France, Russie, Espagne, Turquie, Belgique, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Thaïlande, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande et reste de Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Israël, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du cannabidiol (CBD) sont CV Sciences, Inc., VIVO Cannabis Inc., Gaia Herbs Hemp, Phoena Holdings Inc., Medical Marijuana, Inc., The Cronos Group, CHARLOTTE’S WEB, HEXO Corp. ., Aurora Cannabis, Canopy Growth Corporation, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Tilray, Curaleaf, KAZMIRA, Freedom Leaf, Inc., Koi CBD, Groff North America Hemplex, Joy Organics, Elixinol Wellness Limited, Isodiol International Inc., Ingrédients alimentaires sains , LLC, NuLeaf Naturals, LLC, Diamond CBD, Medterra CBD, ENDOCA, Green Roads entre autres.

Définition du marché du cannabidiol (CBD)

Le cannabidiol (CBD) est un composé chimique que l’on trouve dans la plante de cannabis sativa et qui est extrait du chanvre ou du cannabis, généralement du chanvre en raison de sa teneur naturellement élevée en cannabidiol (CBD). Il a plusieurs avantages dans le traitement de l’anxiété et des convulsions et dans la réduction de la douleur. En raison de ses propriétés curatives, la demande de CBD à des fins de santé et de bien-être est élevée, ce qui est le principal moteur du marché. De tous les cannabinoïdes, le cannabidiol est le plus utilisé à des fins thérapeutiques en raison de l’absence d’effets psychoactifs. Dans de nombreuses applications médicales, l’huile de cannabidiol est utilisée, comme le traitement de l’anxiété et de la dépression, le soulagement du stress, la prévention du diabète, le soulagement de la douleur, le soulagement des symptômes du cancer et l’inflammation. En raison de l’adoption croissante de produits à base de CBD pour traiter les maux, le marché mondial devrait croître à un rythme lucratif au cours de la période de prévision. L’huile de cannabidiol est de plus en plus utilisée pour fabriquer des produits de soin de la peau pour traiter l’acné et les rides. Sephora, par exemple, a récemment introduit une gamme de soins de la peau au cannabidiol ou au CBD dans ses magasins. De même, Ulta Beauty a l’intention de lancer une gamme de produits à base de cannabidiol. Plusieurs nouvelles entreprises entrent également sur le marché des produits cosmétiques infusés au cannabidiol.

De plus, les gouvernements de différents pays ainsi que les principaux acteurs du marché des cannabinoïdes investissent dans des activités de recherche et développement. Le CBD serait un traitement efficace pour diverses maladies neurologiques, y compris l’épilepsie dans plusieurs essais cliniques.

Dynamique du marché

Conducteurs

Augmentation de la demande de CBD dans le domaine de la santé et du fitness

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la forme physique aidera le marché du CBD à connaître une croissance rapide. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs ainsi que la légalisation du cannabis médical devraient avoir un impact positif sur la demande de cannabidiol dans ce secteur.

De plus, les produits CBD sont utilisés pour soulager divers problèmes tels que l’anxiété/le stress, le sommeil/l’insomnie, la douleur chronique, la migraine, les soins de la peau, les convulsions, les douleurs articulaires et l’inflammation, les troubles neurologiques et bien d’autres. Le traitement de la douleur chronique a gagné en popularité en raison des avantages supplémentaires offerts par le CBD lorsqu’il est utilisé. La demande de produits à base de cannabidiol (CBD) a augmenté ces dernières années en raison de ses applications médicales et de son traitement antidouleur répandus. Le CBD aide à réduire la douleur chronique en agissant sur une variété de processus biologiques dans le corps. De plus, le CBD possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et analgésiques. Par conséquent, les produits CBD réduisent l’anxiété ressentie par les personnes souffrant de douleur chronique. Ainsi, la demande croissante de CBD dans le traitement de la douleur chronique augmente la croissance du marché. Cela aide également les gens à maintenir leurs routines de santé et de remise en forme, tout en évitant la douleur qui peut survenir pendant les activités de remise en forme.

Améliorer les approbations et réglementations gouvernementales pour les produits CBD

Il existe des réglementations gouvernementales strictes et les produits à base de CBD nécessitaient des approbations strictes avant d’être commercialisés et fournis sur le marché local et international, ce qui a limité la croissance du marché. Cependant, avec le temps, ces restrictions ont été assouplies et il y a eu une acceptation croissante des produits CBD raffinés combinés à la légalisation croissante de la marijuana et des produits dérivés de la marijuana pour diverses applications. Cela stimulera la croissance et la demande sur le marché.

De plus, il y a la présence de grands fabricants de produits CBD à travers le monde, ce qui a encore incité le gouvernement et d’autres organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, l’Union européenne en Europe, etc. à assouplir les restrictions. pour le CBD et les produits à base de CBD.

De plus, cette étude aidera nos clients à résoudre les problèmes suivants :

Dynamique cyclique – Nous prévoyons la dynamique des industries via l’utilisation d’ approches analytiques de base et de recherche de marché non conventionnelles . Nos consommateurs utilisent les informations fournies par notre intermédiaire pour se frayer un chemin à travers les incertitudes et les perturbations du marché.

Identifier les cannibales clés – L’ alternative solide d’un produit ou d’un transporteur est la menace la plus distinguée . Nos consommateurs peuvent prendre conscience des cannibalises clés d’un marché Cannabidiol , en décidant d’acheter notre recherche. Cela les aide à aligner à l’avance leurs techniques

de développement / lancement de nouveaux produits. Repérer les tendances à la hausse – Notre présentation de l’ écosystème aide l’ acheteur à repérer les prochaines tendances chaudes du marché du cannabidiol. Nous pouvons également avoir un impact sur les perturbations dont un marché serait témoin en utilisant une tendance à la hausse précise . Notre évaluation proactive aide les consommateurs à bénéficier d’un avantage en tant que précurseur Opportunités interdépendantes – Ce fichier permettra

les clients à faire des choix entièrement basés sur des données, augmentant ainsi les probabilités que les techniques fonctionnent plus haut si elles ne sont pas agréables dans le monde réel

