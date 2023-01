Le marché du cancer gastrique devrait croître à un TCAC de 16% jusqu’en 2029 au cours de la période de prévision

Le cancer de l’estomac est une maladie caractérisée par une croissance anormale de cellules cancéreuses dans la muqueuse de l’estomac. Ce type de cancer est souvent difficile à diagnostiquer tôt, avant qu’il ne se soit propagé à d’autres parties du corps. Les symptômes comprennent des nausées persistantes et inexpliquées, de la fatigue, des ballonnements après avoir mangé, des douleurs abdominales, des vomissements persistants et une perte de poids inattendue. En raison de son importance pour le secteur de la santé, il devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research a analysé le taux de croissance du marché mondial du cancer gastrique pour la période de prévision 2022-2029. Le TCAC prévu des tendances mondiales du cancer gastrique a tendance à être d’environ 16 % au cours de la période de prévision ci-dessus. Le marché passera de 4 millions de dollars en 2021 à 13,11 millions de dollars en 2029. Valeur marchande, taux de croissance, segmentation, portée géographique, ainsi que l’intégration des acteurs du marché et des scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse des articles, l’analyse des prix et des experts en aspects du tableau réglementaire.

Les principaux acteurs couvrant le marché du cancer gastrique sont Genetech Inc., Pfizer Inc., Mylan NV, Daiichi Sankyo Company Limited, Samsung Bioepis, Celltrion Inc., Amgen Inc., Novartis AG, Eli Lilly and Company et Sun Pharmaceutical Industries Ltd. , Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Hikma Pharmaceutical PLC et Bayer AG.

Ce rapport sur le marché du cancer gastrique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nation et localisés, analyse les opportunités en resche termes devens de , révisions à la réglementation du marché, agréments produits, décisions stratégiques, lancements de produits, zones géographiques.

Étendue et taille du marché mondial du cancer gastrique

Le marché du cancer gastrique est segmenté en fonction du type, du stade, du diagnostic, du traitement, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

En fonction du type, le marché du cancer gastrique est segmenté en adénocarcinome, lymphome, tumeur stromale gastro-intestinale, carcinoïde et autres.

En fonction du stade, le marché du cancer gastrique est segmenté en phase I, phase II, phase III, phase IV et autres.

Sur la base du diagnostic, le marché du cancer gastrique est segmenté en endoscopie, biopsie, imagerie, chirurgie exploratoire et autres.

Basé sur le traitement, le marché du cancer gastrique est segmenté en chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, soins palliatifs et autres. Les thérapies ciblées comprennent le trastuzumab, le ramucirumab, l’imatinib, le sunitinib et le régorafenib.

La voie d’administration sur le marché du cancer gastrique est segmentée en orale, parentérale et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du cancer gastrique est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du cancer gastrique est également segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres.

Principales évolutions du marché :

En avril 2014, Eli Lilly and Company a reçu l’approbation de la FDA pour CYRAMZA (ramucirumab) en monothérapie pour le traitement de l’adénocarcinome gastro-oesophagien ou de la jonction gastrique avancé, ou en association avec le paclitaxel après une chimiothérapie antérieure à base de fluoropyrimidine ou de platine. Grâce à cela, l’entreprise a renforcé son image de marque sur le marché.

Analyse au niveau du pays du marché du cancer gastrique

Comme mentionné ci-dessus, il analyse le marché du cancer gastrique et fournit des informations sur la taille du marché par pays, type, stade, diagnostic, traitement, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché du cancer gastrique sont: États-Unis, Canada, Mexique, Amérique du Nord, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Certaines parties de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne. , Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Asie-Pacifique, Arabie Saoudite,

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché en raison des dépenses élevées consacrées à la fabrication de produits clés, à la R&D et aux soins de santé, ainsi qu’aux professionnels qualifiés. L’Europe est considérée comme le deuxième marché du cancer gastrique en raison de l’essor de la chimiothérapie et de la chirurgie du cancer. L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché sur le marché du cancer gastrique dans les années à venir en raison de l’augmentation des régimes d’approbation gouvernementaux et du nombre croissant de médicaments génériques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les ratios import-export sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis d’une concurrence intense ou rare avec les marques régionales et nationales, et l’impact des canaux de vente sont tous pris en compte en fournissant des analyses prédictives sur les données des pays.

