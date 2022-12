Le marché du café prêt à boire devrait atteindre 37,4 milliards de dollars d’ici 2029

Data Bridge Market Research prévoit que le marché du café prêt-à-boire , qui était évalué à 23,5 milliards de dollars américains en 2021, atteindra 37,4 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec un TCAC de 5,98 au cours de la période de prévision. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché et la couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché. et le comportement des consommateurs.

Le café est le breuvage le plus populaire et le plus consommé dans le monde. Les fabricants et les acteurs du marché améliorent constamment leurs produits pour répondre aux besoins des consommateurs et à l’évolution rapide des modes de vie de la population.

Le café est la boisson infusée la plus populaire et la plus consommée au monde. Les fabricants et les acteurs du marché améliorent constamment leurs produits pour répondre aux besoins des consommateurs et à l’évolution rapide des modes de vie de la population.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-ready-to-drink-coffee-market

chauffeur

Augmentation de la consommation de café prêt à boire dans la population

La consommation d’aliments et de boissons sains est une tendance majeure qui touche une grande partie de la population mondiale. Une autre boisson fonctionnelle dont les bienfaits pour la santé ont été démontrés est le café prêt-à-boire. Les taux d’obésité chez les enfants et les adultes augmentent, et les mauvaises habitudes alimentaires, les modes de vie chargés et les horaires de travail serrés poussent les consommateurs à faire des choix alimentaires plus sains et plus pratiques. Les consommateurs soucieux de leurs calories et les diabétiques recherchent des substituts du sucre dans leurs boissons, ce qui stimule la demande de boissons saines riches en antioxydants.

Focus sur les lancements de produits et les innovations produits

Le marché du café prêt-à-boire devrait croître dans un proche avenir en raison de l’augmentation des lancements de produits et de l’intérêt croissant des grandes entreprises pour l’innovation de produits. À mesure que les modes de vie sains deviennent plus populaires, les fabricants incorporent des ingrédients sains dans le café prêt à boire pour attirer une plus grande base de consommateurs. Plusieurs grandes entreprises tentent de développer des produits qui permettront de répondre à la demande croissante de produits sains.

chance

Les consommateurs sont devenus plus conscients ces dernières années de la fabrication et de la provenance des produits qu’ils achètent. Cela est particulièrement vrai dans la chaîne d’approvisionnement des aliments et des boissons, y compris le café. En conséquence, les consommateurs s’efforcent de trouver des produits de café certifiés pour garantir l’authenticité de leurs achats de café. Les préoccupations des consommateurs concernant la pauvreté, l’injustice sociale et la dégradation de l’environnement ont alimenté la croissance du marché des marques et labels d’aliments et de boissons « certifiés » et « durables ». Le café durable est défini comme un café qui répond à divers critères sociaux, environnementaux et économiques et qui est certifié de manière indépendante par un tiers accrédité.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-ready-to-drink-coffee-market

Impact du COVID-19 sur le marché du café prêt-à-boire

Le COVID 19 a contribué à dynamiser le marché des capsules de thé et de café. Les gens préféraient le segment hors magasin pour acheter des produits à domicile car ils ne voulaient pas quitter leur domicile en raison des directives de prévention COVID du gouvernement. À cette époque, le segment stationnaire n’était pas très populaire.

Malgré le COVID, les marchés et les acteurs clés se sont bien comportés pendant le confinement. Lorsque la situation s’est stabilisée, le canal de vente en succursale a également retrouvé son rythme de vente normal. Cependant, début 2020, l’impact sur les unités de production a été significatif. Le taux d’approvisionnement n’a pas pu suivre la forte demande.

Couverture du marché mondial du café prêt-à-boire

Le marché du café prêt à boire est segmenté en fonction de la saveur, du type de produit, du prix, de l’emballage, de la saveur et du canal de distribution.

La nature

Naturellement

indispensable

traditionnel

type de produit

café glacé

café au lait

café noir

Autre

échelle des prix

économiquement

classe moyenne

prime

Type d’emballage

peut

baignoire

Autre

Pour plus d’informations,

veuillez visiter https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ready-to-drink-coffee-market

Analyse / aperçu régional du marché du café prêt-à-boire

Les pays couverts par le rapport sur le marché du café prêt à boire sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe. Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (Moyen Est et Afrique (MEA), une partie de la MEA, le Brésil, une partie de l’Amérique du Sud, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché et l’Amérique du Nord devrait être le marché du café prêt à boire (RTD) à la croissance la plus rapide. La Chine, le Japon, l’Inde et l’Australie sont les principaux pays offrant des opportunités de croissance prometteuses. Les marchés de la région constatent une augmentation de l’utilisation de boissons enrichies en antioxydants en raison du nombre croissant de consommateurs soucieux des calories, et une grande partie de ces produits sont consommés dans les pays densément peuplés d’Asie du Sud-Est. L’Amérique du Nord et l’Europe devraient également offrir d’importantes opportunités de croissance au cours de la période de prévision.

Parcourir les rapports associés :

https://hackmd.io/0dDEGf2bTYO9BcRk0BzHeg

https://penzu.com/journals/27595132/83392903

https://talkitter.com/read-blog/59099

https://lockabee.com/read-blog/36991

https://gettr.com/post/p216y8m8cfc

https://theprose.com/post/549986/fruit-and-vegetable-seeds-market-is-prospering-by-emerging-trends-historic-analysis-and-industry-growth-factors

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société unique d’études de marché et de conseil avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818 E-

mail