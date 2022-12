Le marché du cacao et du chocolat est susceptible d’influencer la valeur d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance des entreprises, les défis et les perspectives concurrentielles

» Le rapport d’activité du marché du cacao et du chocolat estime que de nouveaux sommets sont possibles sur le marché du cacao et du chocolat au cours de l’année 2022-2029. Ce rapport marketing donne une étude précise de l’industrie du marché du cacao et du chocolat qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements , et les tendances mondiales de l »industrie sont. Le rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d »entreprise des principaux acteurs et marques. Le rapport met également en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l »industrie du marché du cacao et du chocolat par les principaux acteurs Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT dans le rapport sur le marché du cacao et du chocolat.

Analyse et taille du marché

Le cacao est une substance fabriquée à partir des graines du cacaoyer. Bien qu’il soit originaire d’Amérique latine, le cacao est maintenant cultivé dans presque toutes les régions tropicales, de l’Afrique occidentale et centrale à l’Asie et à l’Océanie. Les graines de cacao sont utilisées pour produire une gamme de produits tels que la liqueur de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du cacao et du chocolat était évalué à 74,39 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 115,91 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Le cacao est une forme pure de chocolat. Le chocolat est fabriqué à partir de fèves de cacao et a subi le même processus de fabrication que le cacao. Cependant, le beurre de cacao n’est pas retiré du chocolat. Le beurre de cacao contribue à la consistance plus lisse et plus riche du chocolat.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de chocolat (foncé, blanc, fourré, au lait), type de cacao (fèves de cacao, beurre de cacao, poudre et tourteau de cacao, liqueur et pâte de cacao, éclats de cacao, autres), application (confiserie, cosmétiques, produits pharmaceutiques, aliments et boissons), Canal de distribution (canal de vente, distributeurs, commerçants, revendeurs) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cemoi Chocolatier (France), Republica del Cacao (Équateur), Nestlé SA (Suisse), Mars Incorporated (États-Unis), Fuji Oil Holdings Inc. (Japon), Guittard Chocolate Co. (États-Unis), Ghirardelli Chocolate Co. (États-Unis), , Varihona Inc. (France), Barry Callebaut AG (Suisse), Alpezzi Chocolate SA De CV (Mexique), Kerry Group Plc (Irlande), Olam International Ltd. (Singapour), Tcho Ventures Inc. (États-Unis), The Hershey Company (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), Blommer Chocolate Company (États-Unis), Foley’s Candies LP (Canada), Puratos Group Nv (Belgique), Ferrero International SA (Italie) Des opportunités Demande croissante de l’ industrie des compléments alimentaires

Amélioration des connaissances sur le bien-être des soins de santé

Préférence croissante pour les produits clean label

Dynamique du marché du cacao et du chocolat

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux bienfaits du cacao et du chocolat

La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé de la consommation de produits riches en cacao stimule la croissance du marché du cacao et du chocolat. Le cacao aide à réduire l’hypertension, le syndrome de fatigue chronique, la protection contre les coups de soleil et d’autres bienfaits pour la santé du corps humain. Le cacao contient également des polyphénols, qui servent à protéger les tissus corporels du stress oxydatif et des maladies connexes telles que le cancer et l’inflammation. Ces facteurs propulsent également les marchés du cacao et du chocolat vers l’avant.

Demande croissante de produits à base de cacao

La demande accrue de chocolat et de produits connexes tels que le chocolat au lait, le chocolat sucré et le chocolat noir , ainsi que la publicité des fabricants pour accroître la reconnaissance de la marque, stimulent la croissance du marché du cacao et du chocolat. Les progrès des techniques agricoles commerciales sont utilisés pour produire du cacao, qui devrait accroître l’offre et ainsi améliorer les perspectives de croissance à l’avenir.

Opportunité

Le théo brome, présent dans la poudre de cacao, aide à réduire l’inflammation et protège contre les maladies graves. Comme le cacao contient une forte concentration de phytonutriments tout en étant faible en gras et en sucre, les calories obtenues à partir de la poudre de cacao sont riches en composés bénéfiques. Les produits crus sont souvent moins transformés et plus sains car ils sont fabriqués à partir de fèves de cacao agitées, séchées et non torréfiées. Néanmoins, le chocolat noir contenant au moins 70 % de cacao est une bonne source d’antioxydants et de minéraux, ce qui crée une énorme opportunité de marché.

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché mondial du cacao et du chocolat: –

Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial du cacao et du chocolat en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et pays du marché mondial ?

Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial du cacao et du chocolat ? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial Cacao et chocolat, le risque de marché et aperçu du marché du marché?

Les principaux acteurs opérant sur le marché Cacao et chocolat sont:

Comprendre la demande mondiale pour déterminer la viabilité du marché du cacao et du chocolat.

Identifier les marchés développés et émergents où sont offerts.

Identifiez les zones de défi et relevez-les.

Développer des stratégies basées sur les moteurs, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail et avoir une idée de la position actuelle où vous êtes placé.

Reconnaître les principaux concurrents de ce marché et réagir en conséquence.

Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de l’orientation de la croissance future.

