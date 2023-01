Le marché du cacao et du chocolat affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, moteurs clés, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Le marché du cacao et du chocolat affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, moteurs clés, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Cacao et chocolat mondiaux par type de chocolat (noir, blanc, fourré, au lait), type de cacao (fèves de cacao, beurre de cacao, poudre et gâteau de cacao, liqueur et pâte de cacao, éclats de cacao, autres), application (confiserie, cosmétiques, produits pharmaceutiques, Alimentation et boissons), canal de distribution (canal de vente, distributeurs, commerçants, revendeurs), – tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le cacao est une substance fabriquée à partir des graines du cacaoyer. Bien qu’il soit originaire d’Amérique latine, le cacao est maintenant cultivé dans presque toutes les régions tropicales, de l’Afrique occidentale et centrale à l’Asie et à l’Océanie. Les graines de cacao sont utilisées pour produire une gamme de produits tels que la liqueur de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du cacao et du chocolat était évalué à 74,39 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 115,91 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Le cacao est une forme pure de chocolat. Le chocolat est fabriqué à partir de fèves de cacao et a suivi le même processus de fabrication que le cacao. Cependant, le beurre de cacao n’est pas retiré du chocolat. Le beurre de cacao contribue à la consistance plus lisse et plus riche du chocolat.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de chocolat (foncé, blanc, fourré, au lait), type de cacao (fèves de cacao, beurre de cacao, poudre et tourteau de cacao, liqueur et pâte de cacao, éclats de cacao, autres), application (confiserie, cosmétiques, produits pharmaceutiques, aliments et boissons), Canal de distribution (canal de vente, distributeurs, commerçants, revendeurs) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cemoi Chocolatier (France), Republica del Cacao (Équateur), Nestlé SA (Suisse), Mars Incorporated (États-Unis), Fuji Oil Holdings Inc. (Japon), Guittard Chocolate Co. (États-Unis), Ghirardelli Chocolate Co. (États-Unis), , Varihona Inc. (France), Barry Callebaut AG (Suisse), Alpezzi Chocolate SA De CV (Mexique), Kerry Group Plc (Irlande), Olam International Ltd. (Singapour), Tcho Ventures Inc. (États-Unis), The Hershey Company (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), Blommer Chocolate Company (États-Unis), Foley’s Candies LP (Canada), Puratos Group Nv (Belgique), Ferrero International SA (Italie) Opportunités Demande croissante de l’ industrie des compléments alimentaires

Amélioration des connaissances sur le bien-être des soins de santé

Préférence croissante pour les produits clean label

Dynamique du marché du cacao et du chocolat

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux bienfaits du cacao et du chocolat

La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé de la consommation de produits riches en cacao stimule la croissance du marché du cacao et du chocolat. Le cacao aide à réduire l’hypertension, le syndrome de fatigue chronique, la protection contre les coups de soleil et d’autres bienfaits pour la santé du corps humain. Le cacao contient également des polyphénols, qui servent à protéger les tissus corporels du stress oxydatif et des maladies connexes telles que le cancer et l’inflammation. Ces facteurs propulsent également les marchés du cacao et du chocolat vers l’avant.

Demande croissante de produits à base de cacao

La demande accrue de chocolat et de produits connexes tels que le chocolat au lait, le chocolat sucré et le chocolat noir , ainsi que la publicité des fabricants pour accroître la reconnaissance de la marque, stimulent la croissance du marché du cacao et du chocolat. Les progrès des techniques agricoles commerciales sont utilisés pour produire du cacao, qui devrait accroître l’offre et ainsi améliorer les perspectives de croissance à l’avenir.

Occasion

Le théo brome, présent dans la poudre de cacao, aide à réduire l’inflammation et protège contre les maladies graves. Comme le cacao contient une forte concentration de phytonutriments tout en étant faible en gras et en sucre, les calories obtenues à partir de la poudre de cacao sont riches en composés bénéfiques. Les produits crus sont souvent moins transformés et plus sains car ils sont fabriqués à partir de fèves de cacao agitées, séchées et non torréfiées. Néanmoins, le chocolat noir contenant au moins 70 % de cacao est une bonne source d’antioxydants et de minéraux, ce qui crée une énorme opportunité de marché.

» Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cocoa-and-chocolate-market&SR

Étant un rapport d’étude de marché excellent et défini, le rapport sur le marché du cacao et du chocolat sert de colonne vertébrale à l’entreprise lorsqu’il s’agit de prospérer dans la concurrence. Il fournit une vue télescopique du paysage concurrentiel au client afin qu’il puisse cartographier les stratégies en conséquence. Ce document de marché propose une analyse de fond complète de l’industrie du marché du cacao et du chocolat ainsi qu’une évaluation du marché parental. par exemple, la planification stratégique aide les entreprises à améliorer et à améliorer leurs produits que les clients voudront acheter. En outre, le rapport d’enquête sur le marché du cacao et du chocolat donne également un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte d’autres facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Le rapport de recherche persuasif sur le marché du cacao et du chocolat a été élaboré avec les modèles de meilleures pratiques, une analyse de marché complète et des méthodologies de recherche afin que les clients parviennent à la segmentation parfaite du marché et à des informations claires sur le marché. Les études de marché menées dans ce rapport sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies en matière de production, de marketing, de publicité, de vente et de promotion. Pour formuler le rapport d’activité du marché du cacao et du chocolat de manière exceptionnelle, les outils et techniques les plus récents et les plus développés ont été utilisés afin que le client obtienne le maximum d’avantages.



Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cocoa-and-chocolate-market?SR

Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la mesure du marché du marché au niveau international du marché du cacao et du chocolat?

Quelle mesure d’écran d’affichage est la plus souhaitée par les consommateurs ? Quel mode de distribution est le plus privilégié via les producteurs de Cacao et Chocolat Market ? Quelle est l’ équipe d’ âge privilégiée pour se concentrer sur le marché des fabricants ? Quels sont les éléments clés qui motivent, inhibent l’ augmentation du marché et quel est le diplôme





d’ influence des conducteurs et des contraintes?

Quel est l’ impact des directives sur l’ augmentation du marché du cacao et du chocolat?

Quelle est la principale région/pays pour le boom du marché ? Quelle est l’ augmentation prévue des frais des principales zones au cours de la période de prévision ? Comment les marchés en hausse pour le marché devraient – ils fonctionner dans les années à venir ? Comment l’ échantillon de consommation est-il anticipé

évoluer dans le futur ?

Qui sont les joueurs prédominants travaillant sur le marché international Cacao et Chocolat ? Quel est le rôle actuel des principaux acteurs sur le marché ? Qui sont les joueurs qui montent dans cette industrie ? Qui sont les principaux distributeurs, commerçants et vendeurs opérant sur le marché ?



Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cocoa-and-chocolate-market&SR

Rapports les plus populaires

Le marché des suppléments de vitamines pour nourrissons va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-infant-vitamin-supplements-market

Le marché de la barre de son présentera un TCAC remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-soundbar-market

Le marché des dosettes de détergent à lessive devrait avoir un excellent TCAC par, taille, part, tendances, moteurs clés, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laundry-detergent-pods-market

Le marché des appareils intégrés devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-built-in-appliances-market

Le marché des tisanes croîtra à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-herbal-tea-market

La lactase sur le marché des applications alimentaires et de boissons devrait augmenter par, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lactase-in-food-and-beverage-application-market

Le marché des conservateurs d’aliments pour animaux de compagnie est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pet-food-preservatives-market

La taille du marché des meubles en bois est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wooden-furniture-market

Le marché des boissons alcoolisées haut de gamme affichera une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-premium- alcohol-beverages-market

Les enzymes de cuisson sur le marché des applications de pain connaîtront une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-baking-enzymes-in-bread-application-market

Le marché des kits de démarrage pour rasoirs chauffants observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-heated-razor-starter-kits-market

Le marché des distributeurs de serviettes en papier de comptoir est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-countertop-paper-napkin-dispenser-market

Le marché des vêtements de chasse observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hunting-apparel-market

Marché du film Cutterbox à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cutterbox-film-market

Taille du marché des conteneurs d’emballage rigides dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rigid-packaging-container-market

Le marché des jeans en denim haut de gamme affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-premium-denim-jeans-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«