Le marché du câble haute vitesse devrait croître à un TCAC de 6,9% pour atteindre 17 110,52 millions de dollars US de 2021 à 2028

Le marché du câble haut débit devrait passer de 10 731,30 millions de dollars US en 2021 à 17 110,52 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,9% de 2021 à 2028.

L’augmentation de la consommation d’Internet et le développement de solutions logicielles avancées ont entraîné le volume de génération de données dans le monde. La nécessité de traiter et de stocker des volumes de données aussi énormes a poussé les organisations à adopter des solutions de traitement et de stockage avancées, ce qui motive le déploiement des centres de données. Avec la tendance croissante à la numérisation, les centres de données sont devenus un aspect primordial de l’industrie et de l’économie modernes. Les centres de données jouent un rôle essentiel dans le cloud computing, et alors que l’industrie se dirige vers l’adoption de la technologie cloud en raison de son coût et de son avantage opérationnel, les PME sont parmi les premières à adopter cette technologie.

Les principaux acteurs du marché du câble haute vitesse :

• Amphénol ICC

• Câble Axon’

• Technologies d’interconnexion Carlisle.

• HPL

• LEONI SA

• NVIDIA CORPORATION

• Samtec

• Shenzhen Sopto Technology Co., Ltd.

• TE Connectivity Corporation

• Connectivité JPC

Aperçu du marché des câbles haute vitesse

L’augmentation du nombre de connexions Internet alimente la croissance du marché du câble haut débit

Avec l’émergence de la met averse, Internet est en passe de devenir une composante primordiale de la société humaine. Le nombre d’utilisateurs d’Internet augmente avec l’accessibilité croissante d’Internet et des appareils connectés. Selon les données de Statist, en janvier 2021, il y avait 4,66 milliards d’internautes dans le monde, soit 59 % de la population mondiale. Le Danemark, les Émirats arabes unis et la Suède ont le taux de pénétration d’Internet le plus élevé. De plus, jusqu’en 2020, l’APAC comptait le plus grand nombre d’environ 2,5 milliards d’utilisateurs en ligne, tandis que l’Europe se classait deuxième avec environ 728 millions d’utilisateurs d’Internet. En 2020, la Chine comptait le plus grand nombre d’utilisateurs d’Internet au monde, suivie de l’Inde et des États-Unis. De plus, la numérisation et les services Internet sont dans une phase initiale dans les pays MEA et SAM, entre autres.

Les segments et sous-sections du marché Câble haute vitesse sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type (câble en cuivre à connexion directe (DAC), câble PCIe, câble SAS, câble électrique actif (AEC), câble en cuivre actif (ACC) et câble optique actif (AOC)) et par application (commutation vers commutateur, commutation vers serveur , et du serveur au stockage)

Aperçu du marché basé sur les types

En fonction du type, le marché des câbles haute vitesse est segmenté en câble en cuivre à connexion directe (DAC), câble PCIe, câble SAS, câble électrique actif (AEC), câble en cuivre actif (ACC), câble optique actif (AOC) et autres. Le segment des câbles en cuivre à connexion directe (DAC) a dominé le marché en 2020. Le câble en cuivre à connexion directe (DAC) est composé de cuivre twinax et assemblé avec des modules émetteurs-récepteurs interchangeables et fixes, tels que QSFP, QSFP28 et SFP+. Contrairement aux autres câbles, le câble en cuivre à connexion directe est proposé dans une longueur fixe (c’est-à-dire moins de 15 m) et utilisé pour connecter directement les ports entre les serveurs d’équipement actifs, le stockage, les commutateurs et les routeurs.

Principaux points clés du marché des câbles haute vitesse

• Aperçu du marché du câble haute vitesse

• Concurrence sur le marché du câble haute vitesse

• Marché du câble haute vitesse, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des câbles haute vitesse par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché du câble haute vitesse

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

