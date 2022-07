Le marché du câblage structuré devrait multiplier par 9 de 2022 à 2030

La taille du marché du câblage structuré était évaluée à 9,6 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 19,68 milliards de dollars américains d’ici 2028, avec un TCAC sain de 10,8 %.

L’administration du câblage dans l’infrastructure, telle que l’infrastructure de câblage des télécommunications du campus, peut être entièrement gérée via un câblage structuré. Il se compose d’une variété de composants normalisés plus petits qui sont créés par des panneaux de brassage et des troncs et aident à connecter l’équipement aux panneaux de brassage. Le marché du câblage structuré devrait augmenter de manière significative en raison de la tendance à la convergence des centres de données et des investissements importants dans les infrastructures de communication.

Moteurs, contraintes, opportunités et défis

Gouvernement, entreprise, industrie, informatique et télécommunications, résidentiel et systèmes de câblage structuré à usage résidentiel. L’industrie devrait se développer à mesure que les utilisateurs d’Internet mobile avec un accès à haut débit augmentent. Le potentiel de l’industrie mondiale du câblage structuré sera également considérablement accru par la construction de maisons et de villes intelligentes. L’acceptation de la convergence des centres de données a augmenté la demande d’équipements et de systèmes de connectivité à haut débit, ce qui accélère le développement de l’infrastructure de câblage structuré. De plus, comme l’infrastructure de câblage du campus joue un rôle important dans la croissance des applications de câblage structuré, l’expansion de l’infrastructure de télécommunications devrait alimenter cette tendance. En outre,

L’expansion du marché du câblage structuré est entravée par le coût élevé des câbles à fibres optiques. De plus, la croissance mondiale du câblage structuré est limitée par les variations du prix des matériaux de base des câbles. La popularité de la virtualisation à la mode est également un facteur majeur de la baisse des revenus du câblage structuré.

Impact de la pandémie de COVID-19

Le marché du câblage structuré s’est développé pendant l’épidémie de COVID-19 avec l’aide des secteurs des télécommunications et de l’informatique. D’un autre côté, les pandémies ont déclenché certaines baisses de marché à l’échelle internationale. L’approvisionnement en produits de câble a été considérablement impacté par les événements pandémiques, qui ont eu un impact négatif sur le marché mondial. L’offre et la demande n’ont pas répondu aux attentes. Néanmoins, on prévoit qu’au cours de l’année de projection, le marché mondial se stabilisera.

Analyse de la segmentation du marché

Selon le type de câble, le segment des 6 câbles devrait se développer le plus rapidement parmi les différentes catégories, stimulant considérablement le marché du câblage structuré. L’expansion du segment peut être liée à son utilisation croissante dans les milieux d’affaires.

Avec une part de revenus plus importante, le segment LAN a dominé le marché par application. Au cours des prévisions, la tendance devrait se maintenir. Le système de mise en réseau est divisé en composants plus petits avec des longueurs de câble plus courtes pour permettre une vitesse de données élevée en raison du besoin croissant de réseaux à grande vitesse.

Le segment résidentiel et commercial a conservé la plus grande part de marché pour le câblage structuré, selon les secteurs verticaux de l’industrie. Actuellement, le câblage structuré est essentiel à l’infrastructure de communication. De plus, ces éléments de câblage font partie de l’infrastructure physique qui aide les entreprises à étendre leurs réseaux de communication et à effectuer des opérations commerciales efficaces.

Les principaux segments et sous-segments du marché du câblage structuré sont répertoriés ci-dessous:

PAR TYPE DE SOLUTION :

– Produits

– Services

– Logiciels

PAR TYPE DE CÂBLE :

– Catégorie 5E

– Catégorie 6

– Catégorie 6A

– Autres

PAR APPLICATION :

– LAN

– WAN

– Centre de données

PAR VERTICALES DE L’INDUSTRIE :

– TI et télécommunications

– Résidentiel et commercial

– Gouvernement et éducation

– Transport

– Industriel

Analyse régionale

Le marché du câblage structuré devrait se développer à son rythme le plus rapide au cours de la période projetée dans la région Asie-Pacifique. L’analyse du marché du câblage structuré de l’APAC comprend la Chine, la Corée du Sud, le Japon et le reste de l’APAC. Le marché du câblage structuré dans ce domaine s’est développé en raison de l’expansion de nouveaux centres de données et de l’augmentation des investissements dans l’infrastructure des réseaux de communication.

Joueurs clés:

Parmi les principales sociétés présentes sur le marché du câblage structuré figurent Furukawa Electric, CommScope, Schneider Electric, Corning Incorporated, Siemon, TE Connectivity, Belden, Panduit Corp et Legrand.

