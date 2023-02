Le marché du broyage humide devrait croître à un TCAC de 1,233 % jusqu’en 2027

Le marché du broyage humide devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait atteindre 810,76 millions USD d’ ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 1,233 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 . Les progrès continus de la technologie et des équipements intégrés contribuent à la croissance du marché du broyage humide.

La mouture humide est une série de processus coûteux mais efficaces dans lesquels des matériaux tels que le maïs et le blé sont trempés dans le but de ramollir les grains afin que tous les composants de cette source soient séparés et ainsi maximisés. Tout comme le maïs, la fécule de maïs, l’huile de maïs, le glucose et de nombreux autres composants sont obtenus par le processus de broyage humide.

La mouture humide est une partie importante de diverses industries telles que les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, la beauté et les cosmétiques, car elle fournit à ces industries divers ingrédients tels que les amidons et les protéines, etc. L’application croissante de tous ces ingrédients dans l’industrie agroalimentaire stimule la croissance du marché du broyage humide.

En février 2020, Tate & Lyle a lancé la gamme CLARIAEVERLAST d’amidons clean label qui prolongent la durée de conservation des produits et maintiennent la qualité des aliments même dans des conditions de stockage extrêmes. Cela élargit leurs offres aux consommateurs en élargissant leur portefeuille de produits.

Ce rapport sur le marché du broyage humide fournit des informations détaillées sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les sources de revenus émergentes, les changements réglementaires sur le marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les opportunités de lancement de produits, l’expansion géographique et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et les scénarios de marché, veuillez nous contacter pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Étendue du marché mondial du broyage humide et taille du marché

Le marché du broyage humide est segmenté en fonction de l’équipement, de la taille du traitement, de la source, de l’application et du produit final. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Sur la base des équipements, le marché du broyage humide est segmenté en équipements de broyage, équipements d’imprégnation, systèmes centrifuges, systèmes de lavage et de filtration, etc. Le segment des équipements de broyage du marché du broyage humide devrait dominer le marché, car le broyage est la première étape de la transformation sur le marché du broyage humide.

Sur la base de l’échelle de traitement, le marché du broyage humide est segmenté en traitement intermédiaire et traitement à grande échelle. Le segment du traitement de milieu de gamme domine le marché. Les initiatives gouvernementales visant à déplacer la production en interne et la fiabilité des fabricants sous contrat par les principaux acteurs du marché ont accru leur présence et leur empreinte sur le marché intérieur et stimulé le marché de la transformation intermédiaire. De plus, la baisse des investissements en capital est l’une des principales raisons pour lesquelles le segment réalise une croissance plus élevée sur le marché.

Analyse du marché mondial du broyage humide par niveau national

Le marché mondial du broyage humide est analysé avec des informations sur la taille du marché par équipement, taille du processus, source, produit final, application et les pays mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du broyage humide comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Corée du Sud, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, le reste de l’Asie-Pacifique, l’Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Danemark, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Russie, Suède, Belgique, Turquie, Reste de l’Europe, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Oman, Qatar, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le segment du broyage humide a dominé le marché en raison de la demande croissante de broyage humide dans l’industrie alimentaire. L’Amérique du Nord domine le marché mondial du broyage humide. Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la mouture humide en raison de la demande croissante de produits finaux de mouture humide tels que l’amidon. L’Amérique du Nord est suivie par l’Europe. En Europe, la demande de fructose est en croissance en Allemagne. Ensuite en Asie Pacifique, la Chine domine du fait de la demande croissante en biocarburants.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Meulage humide

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du broyage humide sont:

Tate & Lyle , Cargill, Incorporated., ADM, Global Bio-chem Technology Group Company Limited., Grain Processing Corporation, Roquette Frères., AGRANA Beteiligungs-AG, Ingredion Incorporated., GEA Group Aktiengesellschaft, ALFA LAVAL , Bühler AG, ANDRITSA, , Taide Processing Co., Ltd., Henan Yonghan Machinery Equipment Co. , Ltd. , NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Hanningfield Process Systems Ltd, Willy A. Bachofen AG et Universal Engineers, etc. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

