Le marché du bonsaï va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

Marché mondial du bonsaï, par espèce (espèces d’intérieur, espèces d’extérieur, espèces d’arbres à feuilles caduques, espèces d’arbres à aiguilles et espèces d’arbres à fleurs), structure (paysage et souches), tendances et prévisions de l’industrie des applications (sur mesure et en gros) jusqu’en 2030.

Analyse et perspectives du marché du bonsaï

L’augmentation de l’adoption de la culture du bonsaï par divers amateurs a un impact propositionnel sur la croissance et l’adoption du bonsaï.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du bonsaï croîtra à un TCAC de 6,4 % de 2023 à 2030.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2020-2016) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par espèce (espèces d’intérieur, espèces d’extérieur, espèces d’arbres à feuilles caduques, espèces d’arbres à aiguilles et espèces d’arbres à fleurs), structure (paysage et souches), application (sur mesure et en gros) Pays couverts Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, États-Unis, Canada et Mexique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour, Inde, Thaïlande, Malaisie, Taïwan, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Italie, Belgique, Turquie, Autriche, Russie, Suisse et reste de l’Europe. Acteurs du marché couverts MiniGardens Bonsai NZ Ltd., Circle City Bonsai, Lodder Bonsai bv, Dongyi Artificial Plants Co., Limited, Easternleaf.com, BRUSSEL’S BONSAI, Love My Bonsai, Abana Homes, Bonsai Direct., House of Bonsai, Kaizen Bonsai Ltd., Bonsai Sensation Nursery, Herons Bonsai, CALIFORNIA BONSAI STUDIO, Ganga Nursery, Bonsai2U, Artificial Plant Shop, entre autres.

Définition du marché

Le bonsaï est l’art japonais de cultiver et de dresser des arbres miniatures dans des pots, développé à partir de l’art traditionnel chinois du penjing. Contrairement au penjing, qui utilise des techniques traditionnelles pour produire des paysages entièrement naturels dans de petits pots qui imitent les formes exquises de paysages réels, le « bonsaï » japonais tente uniquement de produire de petits arbres qui imitent la forme d’arbres réels. Le mot d’emprunt « bonsaï » est devenu un terme générique en anglais, attaché à de nombreuses formes de plantes miniatures en pot et, à l’occasion, à d’autres êtres vivants et non vivants. Le bonsaï n’est pas destiné à la production d’aliments ou de médicaments. Au lieu de cela, la pratique du bonsaï se concentre sur la culture à long terme et la mise en forme d’un ou plusieurs petits arbres poussant dans un conteneur. Un bonsaï est créé à partir d’un spécimen du matériau source. Cela peut être une coupe, semis ou petit arbre d’une espèce convenant au développement du bonsaï. Le bonsaï peut être créé à partir de presque toutes les espèces d’arbres ou d’arbustes à tige ligneuse vivaces qui produisent de vraies branches et peuvent être cultivés pour rester petits grâce au confinement en pot avec taille de la couronne et des racines.

Dynamique du marché mondial du bonsaï

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

CROISSANCE DE L’INCLINAISON DE LA PLANTE BONSAÏ DANS LE MONDE

Une usine de bonsaï a été autour de l’humanité depuis un certain temps. Récemment, les bonsaïs ont été adoptés dans le monde entier comme passe-temps, en particulier dans des pays comme le Japon et la Chine, qui sont plus enclins à protéger la nature. Les bonsaïs sont cultivés à diverses fins telles que la décoration intérieure, le maintien et l’équilibre de l’écosystème et la création d’un environnement plus sain car sûr. De plus, c’est l’un des éléments clés du développement durable, qui constitue l’épine dorsale de la croissance économique.

AUGMENTATION DE L’ADOPTION DE LA CULTURE DU BONSAÏ POUR DIVERS HOBBYISTES

Le bonsaï est populaire depuis le milieu du 20e siècle. On pense que les bonsaïs sont originaires de Chine il y a plus de mille ans et ont ensuite été introduits au Japon. Les bonsaïs sont souvent considérés comme un symbole de patience et de persévérance, car ils nécessitent beaucoup de temps et de soins pour grandir et se façonner. Le bonsaï rappelle que même les plus petites choses peuvent avoir beaucoup de beauté

AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE PLANTS DE BONSAÏ MINIATURES

Pendant une décennie, la culture de bonsaïs a joué un rôle important dans la décoration des espaces. Avec une population croissante à travers le monde et la majorité de la population se déplaçant vers les zones urbaines pour de meilleures opportunités et un meilleur niveau de vie, cela joue un rôle vital dans l’augmentation de la vente de bonsaïs miniatures et de plantes.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE BONSAI DE PAYSAGE

Récemment, les entreprises et les fournisseurs se sont concentrés sur la conception et la construction de paysages avec les meilleures espèces de bonsaï pour maintenir les niveaux d’efficacité et réduire les niveaux de stress des êtres humains. Un bonsaï paysager plus efficace nécessite moins d’entretien et aura éventuellement des coûts de croissance inférieurs. Le principal inconvénient des bonsaïs paysagers est qu’ils suscitent des inquiétudes en raison de l’évolution des problèmes environnementaux tels que le changement climatique, l’augmentation de la température ambiante et l’épuisement des couches de sol.

Occasion

CROISSANCE DU REVENU DISPOSITIF PERSONNEL

L’amélioration et la gradation de la culture des bonsaïs et de diverses techniques offrent une opportunité attrayante pour de nombreux amateurs et producteurs de plantes en tant que source de revenus, car la plupart des producteurs du monde entier sont dépassés depuis des décennies, avec l’émergence de diverses espèces de bonsaï et leur avantages pour l’environnement et la grande quantité d’importations et d’exportations de bonsaïs.

Contraintes/Défis

CROISSANCE DE LA COMPLICATION DUE AUX CHAMPIGNONS ET MOISISSURES

Les bonsaïs nécessitent beaucoup d’entretien et des engrais riches en minéraux tels que le potassium, le phosphore et l’azote (NPK), en raison desquels les complications de croissance liées aux champignons et aux moisissures sont élevées. Les producteurs utilisent souvent un ratio différent de NPK pour différents arbres et à différents types d’années. L’azote augmente la croissance des feuilles et des tiges ou la croissance au-dessus du sol. Le phosphore contribue à une croissance saine des racines et à la croissance des fruits et des fleurs. Le potassium améliore la santé globale des plantes. Par conséquent, le temps nécessaire pour préparer les engrais enrichis avec ces ingrédients prend plus de temps. Ces éléments nécessitent différents types de champignons pour se décomposer et devenir des engrais, ce qui constitue un facteur de retenue pour la croissance du marché.

Développement récent

En mai 2004, BRUSSEL’S BONSAI annonçait l’inauguration de sa pépinière en rameau d’olivier. L’agrandissement visait une superficie de 200 00 pieds carrés pour une serre à température contrôlée qui offre des conditions de croissance pour divers bonsaïs.

Dynamique du marché mondial du bonsaï

Pour accomplir quelque chose sur ce marché concurrentiel, les entreprises doivent rechercher une meilleure solution pour affiner leurs stratégies commerciales

APERÇU STRATÉGIQUE CLÉ DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DU BONSAI :

Analyse de la production – La production de l’équipement de manutention des patients est analysée avec des régions , des types et des applications uniques . Ici, l’évaluation des taux d’ un certain nombre de joueurs clés de Bonsai Market est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les revenus et les revenus sont étudiés pour les zones exceptionnelles du marché Bonsai. Un autre aspect essentiel , le prix, qui joue un rôle essentiel dans la génération de revenus , est également évalué dans ce domaine pour un éventail de régions.

• Approvisionnement et consommation – Dans le prolongement des ventes, cette partie recherche l’ approvisionnement et la consommation pour le Bonsai Market. Cette section met également en lumière le fossé entre la subvention et la consommation. Les chiffres d’importation et d’exportation sont également donnés dans cette partie.

Concurrents – Dans cette section, un certain nombre de joueurs principaux de l’ entreprise Bonsai Market sont étudiés en fonction de leur profil d’ organisation , de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils analytiques – L’ enregistrement du marché Bonsai comprend les enregistrements étudiés et évalués avec précision des joueurs clés et leur étendue de marché, l’utilisation de nombreux outils analytiques, ainsi que l’analyse SWOT, l’analyse des 5 forces de Porter, l’analyse du retour de financement et l’étude de faisabilité. Ces équipements ont été utilisés pour apprendre efficacement sur l’ augmentation des participants les plus importants de l’ entreprise .

• L’aperçu à 360 degrés du marché Bonsai principalement basé sur un niveau international et régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de fabrication sont analysés aux niveaux mondial, régional et américain. s. un . niveau. Et une information complète et bénéfique pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision en vue d’ enregistrements remarquables et de jaugeage en plus des moteurs et des barrières à portée de main du Bonsai Market.

