Le marché du bonsaï croîtra à un TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

Analyse et taille du marché

Les bonsaïs sont populaires dans le monde entier pour diverses raisons. En raison des avantages du bonsaï, la pratique de leur culture n’a cessé de croître depuis sa création. La technique japonaise de culture de répliques miniatures de grands arbres est si adorable qu’elle a donné naissance à une nouvelle industrie végétale. Malgré le fait que la culture du bonsaï est un processus qui prend du temps, les individus sont prêts à y consacrer.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du bonsaï était évalué à 6 150 USD en 2021 et devrait en outre atteindre 10 102,02 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (Bonsaï de souches, Bonsaï de paysage, Autres), Application (Bonsaï en gros, Bonsaï sur mesure) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts The Bonsai Company (Nouvelle-Zélande), Bonsai Design Inc. (États-Unis), Lodder Bonsai BV (Pays-Bas), BONSAI NEWTORK JAPAN (Japon), Bonsai New Zealand (Nouvelle-Zélande), The Greenhouse (États-Unis), Nazmin Nursery (Inde), Jack Rost (Pologne), Bonsaischule Wenddorf (Allemagne), Kaizen Bonsai Ltd. (Royaume-Uni), Shri Hare Krishna Nursery Farm (Inde), HIMALAYA AGRO FARMS (Inde), Ganga Nursery (Inde), Grow Green Bonsai (Inde). Opportunités de marché La popularité croissante du bonsaï, qui nécessite moins d’espace pour faire pousser de la verdure dans la maison, utilise moins d’eau et a un faible coût d’entretien

Le fait que le bonsaï peut améliorer sa qualité de vie en interagissant sur les plans mental, physique et émotionnel.

Définition du marché

Le bonsaï est une forme d’art japonais qui consiste à faire pousser de petits arbres dans des pots pour imiter l’apparence et la hauteur de plantes grandeur nature . Les objectifs fondamentaux du bonsaï sont la méditation pour le spectateur et un joyeux exercice d’engagement et d’imagination pour le cultivateur.

Dynamique du marché du bonsaï

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du bonsaï au cours de la période de prévision sont les suivants :

Inclinaison croissante du bonsaï

Les bonsaïs deviennent de plus en plus populaires car ils nécessitent moins d’espace pour développer la verdure dans la maison, utilisent moins d’eau et nécessitent moins d’entretien, ce qui accélérera encore la croissance du marché.

Amélioration de la qualité de vie

En se connectant aux niveaux mental, physique et émotionnel, le bonsaï peut améliorer sa qualité de vie, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché du bonsaï.

Avantages de l’exposition aux plantes

L’exposition visuelle aux plantes, en revanche, peut aider à prévenir les maux de gorge, la toux sèche, la tension et à maintenir la tension artérielle, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.

Des opportunités

En outre, on estime en outre que la croissance du revenu personnel disponible offrira des opportunités potentielles pour la croissance du marché du bonsaï dans les années à venir.

Il y a 10 chapitres pour afficher en profondeur le marché du bonsaï.

Le chapitre 1, est la définition et le segment de;

Le chapitre 2 est un résumé de Bonsai Market ;

Chapitre 3, pour expliquer la chaîne de l’industrie.

Chapitre 4, pour afficher les informations et la comparaison des données des joueurs ;

Chapitre 5, pour montrer la comparaison des types;

Chapitre 6, pour montrer la comparaison des applications;

Chapitre 7, pour montrer la comparaison des régions et des courtisans (ou sous-régions);

Chapitre 8, pour montrer la concurrence et la situation commerciale du marché ;

Chapitre 9, pour prévoir le marché des fibres synthétiques dans les prochaines années ;

Chapitre 10, pour montrer l’investissement du marché ;

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC)

