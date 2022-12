Le marché du bois lamellé-collé devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4,68% pour la période de prévision 2022 à 2028

Pour convertir le rapport d’activité du marché du stratifié de colle à boisDans le chef-d’œuvre, une combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions talentueuses et des dernières technologies a été utilisée. En outre, les moteurs et les contraintes du marché évalués dans ce rapport de marché fiable informent sur la manière dont le produit est utilisé dans l’environnement de marché récent et fournissent également des estimations sur les pratiques futures. Ce document d’étude de marché se concentre sur les principaux fabricants mondiaux pour définir, illustrer et analyser le paysage concurrentiel du marché à l’aide de l’analyse SWOT. Le rapport réaliste sur le marché des stratifiés de colle à bois agit comme une fenêtre sur l’industrie en fournissant un aperçu de la définition du marché, des classifications, des applications, des engagements et des tendances du marché.

Informations et analyse du marché: marché mondial du bois lamellé -collé

La taille du marché du bois lamellé-collé devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4,68 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. Rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché du bois lamellé-collé Il fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le bois lamellé-collé, également connu sous le nom de bois lamellé-collé, est un type de produit en bois d’ingénierie, fabriqué en joignant plusieurs pièces de bois individuelles avec des adhésifs structuraux élastiques et résistants à l’humidité. Ils offrent une résistance et une solidité élevées dans les environnements mordants et exposés et assurent également une isolation thermique.

Le boom du bâtiment et de la construction.L’industrie des économies en développement devrait influencer la croissance du marché du lamellé-collé. En línea con esto, también se prevé que el alto grado de efectividad de la ingeniería, el mejor rendimiento estructural, la flexibilidad del diseño y los diseños estéticos actúen como determinantes clave que favorezcan el crecimiento del mercado de madera laminada encolada durante el período de pronóstico de 2021 a 2028. También el, aumento de las preocupaciones en todo el mundo con respecto a la madera como material de construcción y un rápido cambio en la preferencia del consumidor por la construcción a base de madera debido a su estabilidad, alto rendimiento térmico y poids léger, meubles de haute qualité .

Cependant, la déformation et la fissuration faciles du bois sont susceptibles d’agir comme des contraintes clés pour le taux de croissance du marché du bois lamellé-collé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, tandis que le coût élevé du bois lamellé-collé peut remettre en cause la croissance du bois lamellé-collé. bois laminé. marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

En outre, l’expansion accrue du secteur de la construction, l’augmentation du nombre de maisons en bois lamellé-collé et l’augmentation de l’utilisation du bois lamellé-collé dans le secteur industriel devraient offrir diverses opportunités de croissance pour le marché du bois lamellé-collé. dans la période de prévision susmentionnée.

Ce rapport sur le marché du bois lamellé collé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements réglementaires du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché du bois lamellé-collé, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un résumé des analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du bois lamellé collé et taille du marché

Le marché du bois lamellé-collé est segmenté en fonction de la forme, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la forme, le marché du lamellé-collé est segmenté en droits, gauchis et personnalisés.

En fonction de l’application, le marché du lamellé-collé est segmenté en résidentiel, commercial et industriel . Le résidentiel a été segmenté en maisons unifamiliales et en immeubles à plusieurs étages. Le commerce a encore été segmenté en salles de sport et bâtiments de loisirs, bâtiments agricoles, bâtiments publics et administratifs et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché du bois lamellé-collé est segmenté en poutres de plancher, en-têtes de portes et de fenêtres, meubles, escaliers, structures de toit, fermes et colonnes de support, poutres de plafond et autres.

Analyse au niveau du pays du marché du bois lamellé-collé

Le marché du bois lamellé collé est analysé et des informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, forme, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L'Europe est en tête du marché du bois lamellé-collé en raison de la large acceptation et de la consommation croissante du bois comme matériau de construction et du grand nombre de maisons construites avec du bois lamellé-collé. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative par rapport aux prévisions de 2021 à 2028 en raison de l'expansion rapide du secteur de la construction et de la préférence croissante des fabricants pour délocaliser leurs installations de fabrication en Chine et en Australie.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Bois laminé collé

Le paysage concurrentiel du marché du bois lamellé-collé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché du lamellé-collé.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du bois lamellé-collé sont Structurlam Mass Timber Corporation, Canfor, Eugen Decker Holzindustrie KG, Setra Group AB, Schilliger Holz AG, Binderholz GmbH, HASSLACHER Holding GmbH, EcoCurves, Calvert Co., Inc., FFOREST TIMBER. ENGINEERING LTD., B&K Structures, Buckland Timber, HESS TIMBER GmbH, Boise Cascade, Swedish Wood, Katerra, Ledinek, Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH, Structural Wood Systems et PFEIFER GROUP, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse stratégique du marché des stratifiés de colle à bois

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente l’aperçu analytique de l’industrie mondiale du Stratifié à base de bois ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de Lamellé-collé à base de bois.

Le marché actuel est analysé quantitativement de 2022 à 2029 pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial du marché des stratifiés de colle à bois .

L’analyse des cinq forces de Porter illustre le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial de la colle à bois stratifiée en fonction de l’intensité concurrentielle et de l’évolution de la concurrence dans les années à venir.

Quelques points importants de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché de la colle à bois stratifié, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques du secteur.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne de l’industrie, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix par type de stratifié de colle à bois.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application de colle à bois stratifié

Chapitre 5 : Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) de la colle à bois lamellé par régions.

Chapitre 6 : Production, consommation, exportation et importation de stratifié de colle à bois par régions.

Chapitre 7: État du marché des stratifiés de colle à bois et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8: Paysage concurrentiel, présentation des produits, profils des entreprises, état de distribution du marché par les acteurs du bois stratifié

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché des stratifiés de colle à bois par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché des stratifiés de colle à bois par régions.

Chapitre 11 : Caractéristiques de l’industrie du bois lamellé collé, principaux moteurs, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Conclusion sur le marché des stratifiés de colle à bois de l’ensemble du rapport.

