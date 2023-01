Le marché du bœuf wagyu devrait représenter 3,66 milliards USD entre 2022 et 2029. Au cours de la période de prévision 2022-2029, le marché du wagyu a atteint une valeur de 2,21 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre une valeur de 3,66 milliards de dollars d'ici 2029.

Une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs sont inclus dans le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande et le taux de croissance. . . , segments de marché, étendue géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

Le bétail asiatique a été conçu pour produire une race à viande japonaise connue sous le nom de Wagyu. Il diffère des autres formes de bœuf à certains égards, ce qui le rend plus raffiné et savoureux. Les habitudes alimentaires des consommateurs changent à mesure qu’ils deviennent plus conscients d’eux-mêmes et de leur santé et sont prêts à dépenser plus pour des produits haut de gamme contenant des nutriments importants.

Dynamique du marché du bœuf Wagyu

conducteur

Divers avantages pour la santé associés à la consommation de bœuf Wagyu

En plus de sa tendreté et de sa saveur riche, le bœuf wagyu est apprécié des consommateurs pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Manger du bœuf Wagyu est considéré comme une alternative saine dans une alimentation équilibrée. Wagyu a la plus forte concentration d’acides gras oméga-3 et le pourcentage le plus élevé de graisses monoinsaturées. Aide à prévenir la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiaques, la dépression, l’arthrite et l’hypertension artérielle.

La nourriture exotique est populaire, les restaurants 5 étoiles sont populaires

Habituellement vendu dans les restaurants 5 étoiles, le wagyu est un symbole de la culture alimentaire. Le marché de la restauration connaît une croissance fulgurante ces dernières années en raison de l’innovation constante et de la personnalisation des menus. À mesure que la demande de repas nutritifs de qualité augmente, les industries de la restauration et de l’hôtellerie doivent modifier leurs offres.

Possibilité

L’expansion rapide du marché du e-commerce oblige les fabricants à adopter une stratégie de distribution omnicanal pour augmenter leurs revenus. Les consommateurs passent de plus en plus de temps sur Internet et effectuent des achats en ligne. Les consommateurs préfèrent les magasins en ligne car ils peuvent choisir des options d’expédition plus rapides et peuvent acheter une large gamme de produits à des prix compétitifs.

L’utilisation accrue d’Internet, en particulier dans les régions développées telles que l’Amérique du Nord et l’Europe, a permis aux joueurs d’accroître leur présence en ligne. Les principaux acteurs travaillent avec d’autres sites de commerce électronique populaires pour améliorer leur présence numérique.

Impact du COVID-19 sur le marché du bœuf Wagyu

La pandémie de COVID-19 a affecté la production, les chaînes d’approvisionnement et les prix de la viande bovine, entraînant une grave crise socio-économique dans le monde entier. Initialement, les prix du bœuf et des produits du bœuf ont augmenté en raison de la réduction de la production et de l’augmentation de la demande de thésaurisation. Cependant, depuis lors, les prix du bœuf ont baissé, la production et la demande de bœuf ayant chuté en raison des mesures de confinement et de la réduction du pouvoir d’achat des consommateurs.

Étendue du marché mondial du bœuf Wagyu

la nature

basique

traditionnel

catégorie de produit

course japonaise

race australienne

race hybride

Autre



application

à usage humain

applications industrielles

canal de distribution

en ligne

Mangas

Analyse concurrentielle du paysage et part de marché de Wagyu Beef

Les principaux acteurs opérant sur le marché du bœuf Wagyu comprennent:

Granja Black Hawk (EE. UU.)

Australian Agriculture Pty Ltd (Australie)

Stargen Co., Ltd. (Japon)

Bœuf Wagyu impérial (États-Unis)

Toriyama Umami Wagyu (Japon)

Zone de conservation de Mishima (États-Unis)

Granja Snake River (EE. UU.)

Blackmore Wagyu (États-Unis)

Lone Beef Company (EE. UU.)

