Le marché du bœuf Wagyu devrait atteindre 3,66 milliards de dollars américains au cours de la période de prévision 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du bœuf Wagyu, qui a augmenté d’une valeur de 2,21 milliards USD en 2021 et devrait atteindre une valeur de 3,66 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, des prix l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Le bœuf Wagyu est une race japonaise de bovins modifiés à partir de bovins asiatiques. Il a des propriétés spéciales qui le rendent plus tendre et plus savoureux que les autres types de bœuf. Les habitudes alimentaires des consommateurs changent à mesure que les gens deviennent plus confiants, soucieux de leur santé et prêts à dépenser plus d’argent pour des produits de qualité contenant des nutriments essentiels.

Dynamique du marché du bœuf Wagyu

chauffeur

Divers avantages pour la santé associés à la consommation de bœuf Wagyu

Outre sa haute tendreté et sa saveur enrichie, le bœuf Wagyu gagne en popularité auprès des consommateurs en raison de divers avantages pour la santé. La consommation de bœuf Wagyu est considérée comme une alternative saine dans une alimentation équilibrée. Le bœuf Wagyu a la plus forte concentration d’ acides gras oméga-3 et la plus forte proportion de graisses monoinsaturées. Cela aide à protéger contre la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiaques, la dépression, l’arthrite et l’hypertension artérielle.

La tendance croissante aux plats exotiques, ainsi que la forte prévalence des restaurants cinq étoiles

Généralement vendu dans les restaurants cinq étoiles, le bœuf Wagyu symbolise la culture gastronomique. Le marché de la restauration a considérablement augmenté ces derniers temps en raison de l’innovation continue et de la personnalisation des menus pour les gens. La demande croissante de repas nutritifs et de qualité a obligé les industries de l’hôtellerie et de la restauration à modifier leurs offres.

opportunité

Alors que le marché du e-commerce se développe rapidement, les fabricants sont contraints d’adopter une stratégie de distribution omnicanal pour augmenter leurs ventes. Les consommateurs passent de plus en plus de temps en ligne et font leurs achats en ligne. Les consommateurs préfèrent les magasins en ligne en raison de leurs options de livraison plus rapides et d’une large gamme de produits à des prix compétitifs.

L’utilisation croissante d’Internet, en particulier dans les régions développées comme l’Amérique du Nord et l’Europe, a encouragé les joueurs à accroître leur présence en ligne. Les principaux acteurs collaborent avec d’autres sites de commerce électronique populaires pour renforcer leur présence numérique.

Impact du COVID-19 sur le marché du bœuf Wagyu

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la production, la chaîne d’approvisionnement et les prix de la viande bovine, créant une grave crise socio-économique dans le monde entier. Premièrement, les prix du bœuf et des produits du bœuf ont augmenté en raison de la baisse de la production et de l’augmentation de la demande liée à la thésaurisation. Plus tard, cependant, en raison des restrictions de confinement et de la réduction du pouvoir d’achat des consommateurs, la production et la demande de bœuf ont été considérablement réduites, ce qui a entraîné une baisse des prix du bœuf.

Étendue du marché mondial du bœuf Wagyu

La nature

Biologique

Conventionnel

type de produit

Race japonaise

Race australienne

Traversée

Autre

application

Directement à usage humain

Usage industriel

canal de distribution

En ligne

commerce de détail

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du bœuf Wagyu

Certains des principaux acteurs du marché du bœuf Wagyu sont :

Black Hawk Farms (États-Unis)

Australian Agricultural Company Limited (Australie)

Starzen Co., Ltd. (Japon)

Bœuf Wagyu impérial (États-Unis)

Toriyama Umami Wagyu (Japon)

Réserve de Mishima (États-Unis)

Snake River Farms (États-Unis)

Blackmore Wagyu (États-Unis)

Lone Mountain Cattle Company (États-Unis)

