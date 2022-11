Le marché du blanchiment des dents devrait croître à un TCAC stupéfiant de 6,32 % d’ici 2028, taille, part, statut, principaux acteurs, demande, analyse régionale et tendances

Nouveau rapport de recherche » Marché du blanchiment des dents » ajouté à la base de données des rapports de Data Bridge Market Research. Réparti sur 350 pages, 220 tableaux et 60 figures, ce rapport de recherche résume les meilleures entreprises avec des tableaux et des figures. Un rapport d’activité sur le marché international du blanchiment des dents contient des chapitres sur le marché mondial et toutes ses sociétés liées, ainsi que leurs profils, qui fournissent des données précieuses sur ses perspectives en termes de finances, de portefeuille de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Le marché du blanchiment des dents devrait croître à un TCAC de 6,32 % au cours de la période de prévision, analysé par Data Bridge Market Research. Les « agents non blanchissants » représentent la plus grande part du marché du blanchiment des dents au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché : –

Le blanchiment des dents est essentiellement le processus de blanchiment ou d’élimination des taches sur les dents avec du chlore ou d’autres produits chimiques et de les rendre plus blanches d’une teinte ou deux. Les produits de blanchiment des dents éliminent les taches et la décoloration de la surface de vos dents. Au cours de ce processus, les dents sont blanchies pour éliminer la caféine, le tabac et d’autres contaminants qui peuvent endommager ou décolorer les dents de façon permanente. Le blanchiment des dents est un petit segment du marché mondial des soins bucco-dentaires. La gamme de blanchiment des dents comprend des bains de bouche, du gel, du blanchisseur, du dentifrice, de la gomme et des rayures.

Le marché du blanchiment des dents est principalement influencé par la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire et la forte concentration des acteurs clés dans la création de produits intégrant des technologies de pointe et se livrant à des collaborations et des partenariats avec d’autres organisations. En outre, la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire, l’adoption croissante de plates-formes automatisées et le nombre croissant d’hôpitaux privés et de laboratoires de test indépendants font avancer le marché.

Parmi les principaux acteurs du marché du blanchiment des dents figurent BRODIE & STONE, Church & Dwight Co., Inc., Colgate-Palmolive Company, Dr. Fresh, LLC, GlaxoSmithKline, Henkel AG & Co. KGaA, Johnson & Johnson Private Limited. , Unilever, Procter & Gamble, GoSmile, LLC, CCA Industries, Inc., Beaming White, LLC, Koninklijke Philips NV, BMS DENTAL, DaVinci Teeth Whitening, WHITEsmile, Oh! White, Suz-Dent India (P.) Ltd, nubway Co. Ltd. et Himalaya Wellness Company, entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2020, Wellness, une entreprise qui fabrique des produits de soins personnels, a lancé un dentifrice blanchissant entièrement naturel, sans glycérine ni fluorure et contenant du carbonate de calcium, de la menthe poivrée, des feuilles de stévia et des extraits de feuilles de thé vert.

En avril 2020, Oralgen NuPearl a lancé le dentifrice blanchissant Oralgen Probiotic Oral Care, qui a été cliniquement prouvé pour équilibrer les bactéries saines dans la bouche et illuminer votre sourire avec une formule de sourire plus douce et sans fluorure.

Objectifs principaux du marché Blanchiment des dents:

Taille du marché du blanchiment des dents et facteurs de croissance.

Changements importants dans le marché du blanchiment des dents à l’avenir.

Principaux concurrents mondiaux sur le marché.

Portée du marché du blanchiment des dents et perspectives du produit.

régions en développement avec un potentiel de croissance future.

De sérieux défis et risques auxquels le marché est confronté.

Profils et statistiques des ventes des principaux fabricants de blanchiment des dents dans le monde.

Le rapport fournit des informations sur les mesures suivantes :

Pénétration du marché : informations complètes sur le portefeuille de produits des principaux acteurs du marché du blanchiment des dents.

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des zones géographiques et des secteurs d’activité des principaux acteurs du marché.

Évolution du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché sur différents segments dans les régions.

Diversification du marché : informations détaillées sur les nouveaux produits, les domaines inexploités, les développements récents et les investissements sur le marché du blanchiment des dents.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial du blanchiment des dents :

Chapitre 1 : Introduction, informations de base et aperçu des produits du marché mondial du blanchiment des dents

Chapitre 2: Objectifs de recherche et portée de la recherche du marché du blanchiment des dents

Chapitre 3: Dynamique du marché du blanchiment des dents – Facteurs de croissance moteurs, forces perturbatrices, tendances et défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché du blanchiment des dents, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5 : Analyse des joueurs ; paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs, analyse du groupe stratégique, cartographie permanente, matrice BCG et analyse de l’entreprise du marché du blanchiment des dents

Chapitre 6 : Pour afficher la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final, autres segments

Chapitre 7 : Évaluation du marché par pays Segmentation plus poussée par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Sources de données

Investir dans la recherche vous donnera les informations suivantes :

Marché du blanchiment des dents [Global – Segmentation en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des entreprises leaders

Tendances du marché – Technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/prévision du marché

