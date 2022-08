Le marché du bien-être sexuel représentera 17,14 milliards USD d’ici 2029, pour progresser à un TCAC de 6,57% au cours de la période de prévision 2029

Le bien-être sexuel fait référence au bien-être physique, émotionnel et mental. Il s’agit de se sentir bien dans sa sexualité et d’avoir une perspective positive et respectueuse sur le sexe et la sexualité. La capacité d’une personne à avoir des expériences sexuelles satisfaisantes et sûres n’est qu’un aspect du bien-être sexuel. D’autres aspects incluent la connaissance de son propre corps et de ce qui est bon pour soi, la communication ouverte avec les partenaires sur les désirs et les besoins, l’établissement de limites concernant l’activité sexuelle, le respect des droits des autres concernant leur propre sexualité.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du bien-être sexuel, qui était de 10,3 milliards USD en 2021, grimperait à 17,14 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,57% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Le bien-être sexuel concerne le bien-être plutôt que la simple absence de maladie, qui est une composante conceptuelle cruciale. Le bien-être sexuel fait référence à la réalisation par un individu de la prospérité physique, mentale et sexuelle. Avec le développement du VIH et du SIDA et la prévalence croissante des IST, le bien-être sexuel devient de plus en plus important à l’échelle mondiale. La santé sexuelle est intimement liée à la santé reproductive. De plus, il existe un besoin croissant de bien-être sexuel en raison des défis liés à la sexualité, des préoccupations de santé publique concernant le dysfonctionnement sexuel et des implications pour la santé et le bien-être.

Dynamique du marché du bien-être sexuel

Conducteurs

Augmentation de la demande de préservatifs

L’utilisation de préservatifs est l’une des meilleures méthodes de prévention des MST. Par conséquent, la distribution de préservatifs aux personnes dans d’autres pays est un effort mondial impliquant des gouvernements, des ONG et des fondations. Ce sont également des options contraceptives peu coûteuses. Ceci, combiné aux progrès de la conception des préservatifs, a augmenté la demande de préservatifs dans le monde. En termes de volume, le marché du préservatif masculin représentait plus de 99 % de la part de marché du bien-être sexuel en 2019.

Sensibilisation croissante des consommateurs aux produits de bien-être sexuel

Les facteurs qui devraient propulser la croissance du marché du bien-être sexuel au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 comprennent l’augmentation des taux d’incidence des MST et du SIDA, la demande croissante de produits sexuels dans les économies en développement et l’acceptation croissante des consommateurs grand public. D’autre part, le nombre croissant de femmes faisant des achats ouvrira un certain nombre de portes qui alimenteront l’expansion du marché du bien-être sexuel au cours de la période de prévision.

Utilisation de mesures de protection sexuelle

Développement continu d’une nouvelle culture sexuelle libérée de la honte associée à l’idée de sexe, les fantasmes sexuels sont explorés, les attitudes changent et un lien est établi entre le bien-être sexuel et le mode de vie. Avec l’avènement des MST et des IST, l’utilisation de la contraception devient plus répandue, empêchant la propagation des infections et réduisant éventuellement les taux de natalité. La demande de contraceptifs abordables et réversibles comme les préservatifs stimule le marché mondial alors que les gouvernements du monde entier luttent contre les comportements sexuels préjudiciables.

Opportunités

L’augmentation des taux d’infection par le VIH et des maladies sexuellement transmissibles (MST) devrait stimuler l’expansion du marché. En outre, les efforts déployés par le gouvernement et les ONG pour encourager l’utilisation de contraceptifs devraient augmenter considérablement le marché du bien-être sexuel. Au cours de la période de prévision, les principaux moteurs des produits de santé sexuelle dans les Amériques devraient continuer d’être la sensibilisation croissante aux MST et l’augmentation de l’activité sexuelle chez les adolescents en Amérique du Nord.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du bien-être sexuel sont :

Styles de vie (Inde)

Bijoux Indiscrets (Spain)

BioFilm Inc (États-Unis)

Church & Dwight Co., Inc. (États-Unis)

FUJI LATEX CO., LTD. (Japon)

HLL Lifecare Limited (Inde)

Intime Bio (Suède)

Benckiser Group Plc (Royaume-Uni)

Doc Johnson Enterprises (États-Unis)

Karex Berhad (Malaisie)

TENGA Co., Ltd. (Japon)

Hot Octopuss (États-Unis)

California Exotic Novelties LLC (États-Unis)

Par Adam & Eve Stores (États-Unis)

Portée du marché mondial du bien-être sexuel

Le marché du bien-être sexuel est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Agents antifongiques

Jouets sexuels

Lingerie érotique

Préservatifs et contraceptifs féminins

Gel douche sexuel

Lubrifiants personnels

Améliorateurs de performances

Produits de test de grossesse

Autres produits de bien-être sexuel

Canal de distribution

Points de vente

Magasins en ligne

Application

Femme

Homme

Analyse/aperçus régionaux du marché du bien-être sexuel

Le marché du bien-être sexuel est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, canal de distribution et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du bien-être sexuel sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial du bien-être sexuel en raison du nombre croissant d’événements de bien-être sexuel et les programmes organisés dans cette région sont de bon augure pour la croissance de cette industrie.

L’Asie-Pacifique domine le marché du bien-être sexuel en raison de l’énorme demande de jouets sexuels et de préservatifs haut de gamme et de lubrifiants sexuels à base d’eau et de silicone

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché du microbiome cutané jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande future du marché du bien-être sexuel?

Quel est le taux de croissance du marché ?

Quel est le segment de produits ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

